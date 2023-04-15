https://sputnikarabic.ae/20230415/البخيتي-تم-الاتفاق-مع-الرياض-على-كثير-من-النقاط-ويتبقى-آلية-التنفيذ-1075948234.html

البخيتي: تم الاتفاق مع الرياض على كثير من النقاط ويتبقى آلية التنفيذ

البخيتي: تم الاتفاق مع الرياض على كثير من النقاط ويتبقى آلية التنفيذ

قال عضو المكتب السياسي لجماعة "أنصار الله" اليمنية، محمد البخيتي، اليوم السبت، إنه تم التوافق خلال المفاوضات مع الوفد السعودي بصنعاء على الكثير من النقاط،... 15.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-15T12:17+0000

2023-04-15T12:17+0000

2023-04-15T12:17+0000

أنصار الله

الحرب على اليمن

أخبار اليمن الأن

العالم العربي

حصري

السعودية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104332/06/1043320693_0:114:2737:1653_1920x0_80_0_0_96cd81bc769fa18ba532da7c3c530159.jpg

وشدد في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك" على أنه "سيتم الإعلان عن هذا الاتفاق بعد استكمال المفاوضات في المرحلة القادمة"، مشيرا إلى أن "التوجهات نحو التصالح باتت أقوى".وأضاف أن جماعة "أنصار الله" تأمل من دول التحالف أن تعجّل من هذه الخطوات، لأنه لا يوجد أي مبرر أو فائدة من تأخير التوصل إلى حل شامل ودائم في المنطقة".وأكد أن وأضاف البخيتي أن "كل المكونات السياسية التي تورطت في القتال في صف التحالف، غير راضية عن أي تقارب قد يحدث بين صنعاء والرياض".لكنه قال إنه "إذا كان هناك قناعة لدى السعودية في التوصل إلى حل للأزمة، فلن تكون تلك المكونات عائق أو مشكلة، لأنها مكونات ليست قائمة بذاتها، وأصبحت تعتمد في وجودها واستمرارها على التدخل العسكري الخارجي فقط".وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية قبل أسبوع، وصول وفد رسمي من السعودية وسلطنة عمان إلى صنعاء وسط اليمن، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ انطلاق عمليات التحالف العربي الذي تقوده المملكة في 2015.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20230414/أنصار-الله-المفاوضات-مع-الوفد-السعودي-اتسمت-بـالجدية-والإيجابية-1075923122.html

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أنصار الله, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, حصري, السعودية