https://sputnikarabic.ae/20230415/البخيتي-تم-الاتفاق-مع-الرياض-على-كثير-من-النقاط-ويتبقى-آلية-التنفيذ-1075948234.html
البخيتي: تم الاتفاق مع الرياض على كثير من النقاط ويتبقى آلية التنفيذ
البخيتي: تم الاتفاق مع الرياض على كثير من النقاط ويتبقى آلية التنفيذ
قال عضو المكتب السياسي لجماعة "أنصار الله" اليمنية، محمد البخيتي، اليوم السبت، إنه تم التوافق خلال المفاوضات مع الوفد السعودي بصنعاء على الكثير من النقاط،... 15.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-15T12:17+0000
2023-04-15T12:17+0000
2023-04-15T12:17+0000
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وشدد في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك" على أنه "سيتم الإعلان عن هذا الاتفاق بعد استكمال المفاوضات في المرحلة القادمة"، مشيرا إلى أن "التوجهات نحو التصالح باتت أقوى".وأضاف أن جماعة "أنصار الله" تأمل من دول التحالف أن تعجّل من هذه الخطوات، لأنه لا يوجد أي مبرر أو فائدة من تأخير التوصل إلى حل شامل ودائم في المنطقة".وأكد أن وأضاف البخيتي أن "كل المكونات السياسية التي تورطت في القتال في صف التحالف، غير راضية عن أي تقارب قد يحدث بين صنعاء والرياض".لكنه قال إنه "إذا كان هناك قناعة لدى السعودية في التوصل إلى حل للأزمة، فلن تكون تلك المكونات عائق أو مشكلة، لأنها مكونات ليست قائمة بذاتها، وأصبحت تعتمد في وجودها واستمرارها على التدخل العسكري الخارجي فقط".وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية قبل أسبوع، وصول وفد رسمي من السعودية وسلطنة عمان إلى صنعاء وسط اليمن، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ انطلاق عمليات التحالف العربي الذي تقوده المملكة في 2015.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20230414/أنصار-الله-المفاوضات-مع-الوفد-السعودي-اتسمت-بـالجدية-والإيجابية-1075923122.html
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أنصار الله, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, حصري, السعودية
أنصار الله, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, حصري, السعودية
البخيتي: تم الاتفاق مع الرياض على كثير من النقاط ويتبقى آلية التنفيذ
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حصري
قال عضو المكتب السياسي لجماعة "أنصار الله" اليمنية، محمد البخيتي، اليوم السبت، إنه تم التوافق خلال المفاوضات مع الوفد السعودي بصنعاء على الكثير من النقاط، مؤكدا أنه يتبقى فقط آلية التنفيذ.
وشدد في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك
" على أنه "سيتم الإعلان عن هذا الاتفاق بعد استكمال المفاوضات في المرحلة القادمة"، مشيرا إلى أن "التوجهات نحو التصالح باتت أقوى".
وأضاف أن جماعة "أنصار الله
" تأمل من دول التحالف أن تعجّل من هذه الخطوات، لأنه لا يوجد أي مبرر أو فائدة من تأخير التوصل إلى حل شامل ودائم في المنطقة".
"هناك دول منزعجة من هذا التقارب الذي قد يحصل في المنطقة، وعلى رأسها أمريكا وبريطانيا وإسرائيل، الذين يعملون على عرقلة أي تجارب وتصالح في المنطقة، لكنه أكد أن التوجهات نحو التصالح باتت أقوى"، على حد قوله.
وأضاف البخيتي أن "كل المكونات السياسية التي تورطت في القتال في صف التحالف، غير راضية عن أي تقارب قد يحدث بين صنعاء والرياض".
لكنه قال إنه "إذا كان هناك قناعة لدى السعودية في التوصل إلى حل للأزمة، فلن تكون تلك المكونات عائق أو مشكلة، لأنها مكونات ليست قائمة بذاتها، وأصبحت تعتمد في وجودها واستمرارها على التدخل العسكري الخارجي فقط".
وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية قبل أسبوع، وصول وفد رسمي من السعودية
وسلطنة عمان إلى صنعاء وسط اليمن، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ انطلاق عمليات التحالف العربي الذي تقوده المملكة في 2015.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.