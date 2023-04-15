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https://sputnikarabic.ae/20230415/البخيتي-تم-الاتفاق-مع-الرياض-على-كثير-من-النقاط-ويتبقى-آلية-التنفيذ-1075948234.html
البخيتي: تم الاتفاق مع الرياض على كثير من النقاط ويتبقى آلية التنفيذ
البخيتي: تم الاتفاق مع الرياض على كثير من النقاط ويتبقى آلية التنفيذ
قال عضو المكتب السياسي لجماعة "أنصار الله" اليمنية، محمد البخيتي، اليوم السبت، إنه تم التوافق خلال المفاوضات مع الوفد السعودي بصنعاء على الكثير من النقاط،... 15.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-15T12:17+0000
2023-04-15T12:17+0000
أنصار الله
الحرب على اليمن
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وشدد في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك" على أنه "سيتم الإعلان عن هذا الاتفاق بعد استكمال المفاوضات في المرحلة القادمة"، مشيرا إلى أن "التوجهات نحو التصالح باتت أقوى".وأضاف أن جماعة "أنصار الله" تأمل من دول التحالف أن تعجّل من هذه الخطوات، لأنه لا يوجد أي مبرر أو فائدة من تأخير التوصل إلى حل شامل ودائم في المنطقة".وأكد أن وأضاف البخيتي أن "كل المكونات السياسية التي تورطت في القتال في صف التحالف، غير راضية عن أي تقارب قد يحدث بين صنعاء والرياض".لكنه قال إنه "إذا كان هناك قناعة لدى السعودية في التوصل إلى حل للأزمة، فلن تكون تلك المكونات عائق أو مشكلة، لأنها مكونات ليست قائمة بذاتها، وأصبحت تعتمد في وجودها واستمرارها على التدخل العسكري الخارجي فقط".وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية قبل أسبوع، وصول وفد رسمي من السعودية وسلطنة عمان إلى صنعاء وسط اليمن، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ انطلاق عمليات التحالف العربي الذي تقوده المملكة في 2015.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20230414/أنصار-الله-المفاوضات-مع-الوفد-السعودي-اتسمت-بـالجدية-والإيجابية-1075923122.html
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أنصار الله, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, حصري, السعودية
أنصار الله, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, حصري, السعودية

البخيتي: تم الاتفاق مع الرياض على كثير من النقاط ويتبقى آلية التنفيذ

12:17 GMT 15.04.2023
© AFP 2023 / MOHAMMED HUWAISجنود تابعون لجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن
جنود تابعون لجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2023
جنود تابعون لجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن
© AFP 2023 / MOHAMMED HUWAIS
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حصري
قال عضو المكتب السياسي لجماعة "أنصار الله" اليمنية، محمد البخيتي، اليوم السبت، إنه تم التوافق خلال المفاوضات مع الوفد السعودي بصنعاء على الكثير من النقاط، مؤكدا أنه يتبقى فقط آلية التنفيذ.
وشدد في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك" على أنه "سيتم الإعلان عن هذا الاتفاق بعد استكمال المفاوضات في المرحلة القادمة"، مشيرا إلى أن "التوجهات نحو التصالح باتت أقوى".
وأضاف أن جماعة "أنصار الله" تأمل من دول التحالف أن تعجّل من هذه الخطوات، لأنه لا يوجد أي مبرر أو فائدة من تأخير التوصل إلى حل شامل ودائم في المنطقة".
وأكد أن
"هناك دول منزعجة من هذا التقارب الذي قد يحصل في المنطقة، وعلى رأسها أمريكا وبريطانيا وإسرائيل، الذين يعملون على عرقلة أي تجارب وتصالح في المنطقة، لكنه أكد أن التوجهات نحو التصالح باتت أقوى"، على حد قوله.
وأضاف البخيتي أن "كل المكونات السياسية التي تورطت في القتال في صف التحالف، غير راضية عن أي تقارب قد يحدث بين صنعاء والرياض".
لكنه قال إنه "إذا كان هناك قناعة لدى السعودية في التوصل إلى حل للأزمة، فلن تكون تلك المكونات عائق أو مشكلة، لأنها مكونات ليست قائمة بذاتها، وأصبحت تعتمد في وجودها واستمرارها على التدخل العسكري الخارجي فقط".
القوات المسلحة اليمنية التابعة لجماعة أنصار الله في صنعاء - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2023
"أنصار الله": المفاوضات مع الوفد السعودي اتسمت بـ"الجدية والإيجابية"
أمس, 16:50 GMT
وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية قبل أسبوع، وصول وفد رسمي من السعودية وسلطنة عمان إلى صنعاء وسط اليمن، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ انطلاق عمليات التحالف العربي الذي تقوده المملكة في 2015.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
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