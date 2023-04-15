https://sputnikarabic.ae/20230415/البرهان-مطمئنا-السودانيين-الإشكال-الطاريء-بين-الجيش-والدعم-السريع-في-طريقه-للزوال-1075933426.html
البرهان: الإشكال الطاريء بين الجيش السوداني والدعم السريع في طريقه للزوال
البرهان: الإشكال الطاريء بين الجيش السوداني والدعم السريع في طريقه للزوال
قال مسؤولون سودانيون، صباح اليوم السبت، عقب لقائهم رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، إن قائد الجيش السوداني أبدى استعدادا لحل الأزمة مع... 15.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-15T00:50+0000
2023-04-15T00:50+0000
2023-04-15T00:54+0000
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ونقل مراسل قناة "سكاي نيوز" عربية عن عضو مجلس السيادة مالك عقار وحاكم دارفور ووزير المالية السوداني عقب لقائهم البرهان، أن الأزمة بين الجيش السوداني والدعم السريع في طريقها للحل ولا حربا أهلية في الأفق.وأمس الجمعة، أفادت وسائل إعلام بأن جهود الوساطة بين قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو الشهير بـ"حميدتي"، أسفرت عن إقناعهما بعقد اجتماع لحل الخلافات بينهما.وتصاعدت الخلافات والمباحثات بين العسكريين والقوى المدنية، الشهر الماضي، بهدف التوصل إلى اتفاق سياسي نهائي.لكن المفاوضات فشلت في التوصل إلى اتفاق، بسبب خلافات بين قادة الجيش والدعم السريع، حول الفترات الزمنية، لإدماج قوات الدعم السريع في الجيش.وظهرت هذه الخلافات إلى العلن، بعد نشر قوات الدعم تعزيزات عسكرية لها حول قاعدة مروي الجوية شمالي السودان قبل أيام.واعترض الجيش السوداني على هذه الخطوة، مؤكدا أن قوات الدعم السريع لم تنسق معه ولم تأخذ مواقفة الجيش، ما خلف حالة من الهلع والخوف بين المواطنين وتعريض البلاد إلى مخاطر أمنية.
https://sputnikarabic.ae/20230414/السودان-دقلو-يبدي-استعداده-للقاء-البرهان-دون-شروط-ويتعهد-بخفض-التصعيد-1075911599.html
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اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, العالم العربي, أخبار العالم العربي
اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, العالم العربي, أخبار العالم العربي
البرهان: الإشكال الطاريء بين الجيش السوداني والدعم السريع في طريقه للزوال
00:50 GMT 15.04.2023 (تم التحديث: 00:54 GMT 15.04.2023) تابعنا عبر
قال مسؤولون سودانيون، صباح اليوم السبت، عقب لقائهم رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، إن قائد الجيش السوداني أبدى استعدادا لحل الأزمة مع الدعم السريع.
ونقل مراسل قناة "سكاي نيوز" عربية عن عضو مجلس السيادة مالك عقار وحاكم دارفور ووزير المالية السوداني عقب لقائهم البرهان، أن الأزمة بين الجيش السوداني والدعم السريع في طريقها للحل ولا حربا أهلية في الأفق.
وأمس الجمعة، أفادت وسائل إعلام بأن جهود الوساطة بين قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو الشهير بـ"حميدتي"، أسفرت عن إقناعهما بعقد اجتماع لحل الخلافات بينهما.
وتصاعدت الخلافات والمباحثات بين العسكريين والقوى المدنية، الشهر الماضي، بهدف التوصل إلى اتفاق سياسي نهائي.
لكن المفاوضات فشلت
في التوصل إلى اتفاق، بسبب خلافات بين قادة الجيش والدعم السريع، حول الفترات الزمنية، لإدماج قوات الدعم السريع في الجيش.
وظهرت هذه الخلافات إلى العلن، بعد نشر قوات الدعم تعزيزات عسكرية لها حول قاعدة مروي الجوية شمالي السودان قبل أيام.
واعترض الجيش السوداني
على هذه الخطوة، مؤكدا أن قوات الدعم السريع لم تنسق معه ولم تأخذ مواقفة الجيش، ما خلف حالة من الهلع والخوف بين المواطنين وتعريض البلاد إلى مخاطر أمنية.