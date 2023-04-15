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Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230415/الجنود-الروس-يقضون-على-قوات-المشاة-الأوكرانية-باستخدام-مدافع-دي-30-فيديو-1075939034.html
الجنود الروس يقضون على قوات المشاة الأوكرانية باستخدام مدافع "دي-30"... فيديو
الجنود الروس يقضون على قوات المشاة الأوكرانية باستخدام مدافع "دي-30"... فيديو
ضربت وحدات المدفعية التابعة للقوات الروسية المحمولة جواً، جنود المشاة الأوكرانيين في مواقعهم في منطقة العملية العسكرية الخاصة. 15.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-15T08:21+0000
2023-04-15T08:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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عرضت وزارة الدفاع الروسية لقطات للأعمال القتالية للجنود الروس في إطار تنفيذ مهام العمليات العسكرية.اكتشف طاقم الطائرات المسيرة معقل فصيلة من المسلحين الأوكرانيين، وتم نقل إحداثيات مواقع العدو على الفور إلى نقطة التحكم بالمدفعية.في غضون ذلك، قضت القوات الروسية بنيران دقيقة من مواقع إطلاق نار مغلقة باستخدام مدافع هاوتزر من طراز "دي-30" على قوات مشاة العدو. لم يمضي أكثر من دقيقتين من لحظة تلقي الهدف حتى الإطلاق، وبعد ذلك تم تعديل النار لإحداث أقصى ضرر.وبالنتيجة، تم القضاء على فصيلة من العسكريين الأوكرانيين خلال العمل القتالي المشترك لأطقم الطائرات المسيرة وأطقم المدفعية.
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رصد عسكري
رصد عسكري

الجنود الروس يقضون على قوات المشاة الأوكرانية باستخدام مدافع "دي-30"... فيديو

08:21 GMT 15.04.2023
© Photo / Public domain / هاوتزر "دي-30"
هاوتزر دي-30 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2023
© Photo / Public domain /
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ضربت وحدات المدفعية التابعة للقوات الروسية المحمولة جواً، جنود المشاة الأوكرانيين في مواقعهم في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
عرضت وزارة الدفاع الروسية لقطات للأعمال القتالية للجنود الروس في إطار تنفيذ مهام العمليات العسكرية.
اكتشف طاقم الطائرات المسيرة معقل فصيلة من المسلحين الأوكرانيين، وتم نقل إحداثيات مواقع العدو على الفور إلى نقطة التحكم بالمدفعية.
في غضون ذلك، قضت القوات الروسية بنيران دقيقة من مواقع إطلاق نار مغلقة باستخدام مدافع هاوتزر من طراز "دي-30" على قوات مشاة العدو. لم يمضي أكثر من دقيقتين من لحظة تلقي الهدف حتى الإطلاق، وبعد ذلك تم تعديل النار لإحداث أقصى ضرر.
وبالنتيجة، تم القضاء على فصيلة من العسكريين الأوكرانيين خلال العمل القتالي المشترك لأطقم الطائرات المسيرة وأطقم المدفعية.
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Бойцы группы Вагнера ведут бой в центре Артемовска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:51 GMT
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