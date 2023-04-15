https://sputnikarabic.ae/20230415/الجنود-الروس-يقضون-على-قوات-المشاة-الأوكرانية-باستخدام-مدافع-دي-30-فيديو-1075939034.html
الجنود الروس يقضون على قوات المشاة الأوكرانية باستخدام مدافع "دي-30"... فيديو
الجنود الروس يقضون على قوات المشاة الأوكرانية باستخدام مدافع "دي-30"... فيديو
ضربت وحدات المدفعية التابعة للقوات الروسية المحمولة جواً، جنود المشاة الأوكرانيين في مواقعهم في منطقة العملية العسكرية الخاصة. 15.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-15T08:21+0000
2023-04-15T08:21+0000
2023-04-15T08:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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عرضت وزارة الدفاع الروسية لقطات للأعمال القتالية للجنود الروس في إطار تنفيذ مهام العمليات العسكرية.اكتشف طاقم الطائرات المسيرة معقل فصيلة من المسلحين الأوكرانيين، وتم نقل إحداثيات مواقع العدو على الفور إلى نقطة التحكم بالمدفعية.في غضون ذلك، قضت القوات الروسية بنيران دقيقة من مواقع إطلاق نار مغلقة باستخدام مدافع هاوتزر من طراز "دي-30" على قوات مشاة العدو. لم يمضي أكثر من دقيقتين من لحظة تلقي الهدف حتى الإطلاق، وبعد ذلك تم تعديل النار لإحداث أقصى ضرر.وبالنتيجة، تم القضاء على فصيلة من العسكريين الأوكرانيين خلال العمل القتالي المشترك لأطقم الطائرات المسيرة وأطقم المدفعية.
سبوتنيك عربي
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2023
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
الجنود الروس يقضون على قوات المشاة الأوكرانية باستخدام مدافع "دي-30"... فيديو
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ضربت وحدات المدفعية التابعة للقوات الروسية المحمولة جواً، جنود المشاة الأوكرانيين في مواقعهم في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
عرضت وزارة الدفاع الروسية لقطات للأعمال القتالية للجنود الروس في إطار تنفيذ مهام العمليات العسكرية.
اكتشف طاقم الطائرات المسيرة معقل فصيلة من المسلحين الأوكرانيين، وتم نقل إحداثيات مواقع العدو على الفور إلى نقطة التحكم بالمدفعية.
في غضون ذلك، قضت القوات الروسية بنيران دقيقة من مواقع إطلاق نار مغلقة باستخدام مدافع هاوتزر من طراز "دي-30" على قوات مشاة العدو. لم يمضي أكثر من دقيقتين من لحظة تلقي الهدف حتى الإطلاق، وبعد ذلك تم تعديل النار لإحداث أقصى ضرر.
وبالنتيجة، تم القضاء على فصيلة من العسكريين الأوكرانيين خلال العمل القتالي المشترك لأطقم الطائرات المسيرة وأطقم المدفعية.