https://sputnikarabic.ae/20230415/الجيش-الأوكراني-القتال-في-أرتيوموفسك-هو-الأعنف-منذ-سنوات-1075959505.html
الجيش الأوكراني: القتال في أرتيوموفسك هو الأعنف منذ سنوات
الجيش الأوكراني: القتال في أرتيوموفسك هو الأعنف منذ سنوات
أعلن المتحدث باسم التجمع الشرقي للقوات الأوكرانية، سيرغي شيريفاتي، أن قواته تخوض معارك ضارية في مدينة أرتيوموفسك" تعد الأعنف منذ عشر سنوات. 15.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-15T16:57+0000
2023-04-15T16:57+0000
2023-04-15T16:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية عن شيريفاتي، بالقول: "اليوم تدور معارك دامية غير مسبوقة في العقود الأخيرة مباشرة في شوارع المدن".وأشار شيريفاتي إلى أن القوات المسلحة الروسية تواصل تركيز جهودها على أرتيوموفسك في محاولة للسيطرة الكاملة عليها.وتقع أرتيوموفسك التي تدور من أجل السيطرة عليها معارك شرسة، في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية، إلى الشمال من مدينة غورلوفكا وهي مركز لوجستي مهم لنقل الإمدادات لمجموعة القوات الأوكرانية في دونباس.
https://sputnikarabic.ae/20230415/أول-فيديو-لناقلة-الجند-المدرعة-البريطانية-سبارتان-مدمرة-في-أرتيوموفسك-1075936917.html
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روسيا
الجيش الأوكراني: القتال في أرتيوموفسك هو الأعنف منذ سنوات
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أعلن المتحدث باسم التجمع الشرقي للقوات الأوكرانية، سيرغي شيريفاتي، أن قواته تخوض معارك ضارية في مدينة أرتيوموفسك" تعد الأعنف منذ عشر سنوات.
ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية عن شيريفاتي، بالقول: "اليوم تدور معارك دامية غير مسبوقة في العقود الأخيرة مباشرة في شوارع المدن".
وأشار شيريفاتي إلى أن القوات المسلحة الروسية تواصل تركيز جهودها على أرتيوموفسك في محاولة للسيطرة الكاملة عليها.
وتقع أرتيوموفسك التي تدور من أجل السيطرة عليها معارك شرسة، في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية، إلى الشمال من مدينة غورلوفكا وهي مركز لوجستي مهم لنقل الإمدادات لمجموعة القوات الأوكرانية في دونباس.