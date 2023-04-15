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الجيش المصري: نسعى لتأمين قوات مصرية تتواجد في السودان لإجراء تدريبات مشتركة
Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230415/الجيش-الأوكراني-القتال-في-أرتيوموفسك-هو-الأعنف-منذ-سنوات-1075959505.html
الجيش الأوكراني: القتال في أرتيوموفسك هو الأعنف منذ سنوات
الجيش الأوكراني: القتال في أرتيوموفسك هو الأعنف منذ سنوات
أعلن المتحدث باسم التجمع الشرقي للقوات الأوكرانية، سيرغي شيريفاتي، أن قواته تخوض معارك ضارية في مدينة أرتيوموفسك" تعد الأعنف منذ عشر سنوات. 15.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-15T16:57+0000
2023-04-15T16:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية عن شيريفاتي، بالقول: "اليوم تدور معارك دامية غير مسبوقة في العقود الأخيرة مباشرة في شوارع المدن".وأشار شيريفاتي إلى أن القوات المسلحة الروسية تواصل تركيز جهودها على أرتيوموفسك في محاولة للسيطرة الكاملة عليها.وتقع أرتيوموفسك التي تدور من أجل السيطرة عليها معارك شرسة، في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية، إلى الشمال من مدينة غورلوفكا وهي مركز لوجستي مهم لنقل الإمدادات لمجموعة القوات الأوكرانية في دونباس.
https://sputnikarabic.ae/20230415/أول-فيديو-لناقلة-الجند-المدرعة-البريطانية-سبارتان-مدمرة-في-أرتيوموفسك-1075936917.html
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روسيا

الجيش الأوكراني: القتال في أرتيوموفسك هو الأعنف منذ سنوات

16:57 GMT 15.04.2023
© AP Photo / Vadim Ghirdaجنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
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أعلن المتحدث باسم التجمع الشرقي للقوات الأوكرانية، سيرغي شيريفاتي، أن قواته تخوض معارك ضارية في مدينة أرتيوموفسك" تعد الأعنف منذ عشر سنوات.
ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية عن شيريفاتي، بالقول: "اليوم تدور معارك دامية غير مسبوقة في العقود الأخيرة مباشرة في شوارع المدن".
وأشار شيريفاتي إلى أن القوات المسلحة الروسية تواصل تركيز جهودها على أرتيوموفسك في محاولة للسيطرة الكاملة عليها.
معارك مع القوات المسلحة الأوكرانية وسط أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أول فيديو لناقلة الجند المدرعة البريطانية "سبارتان" مدمرة في أرتيوموفسك
06:01 GMT
وتقع أرتيوموفسك التي تدور من أجل السيطرة عليها معارك شرسة، في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية، إلى الشمال من مدينة غورلوفكا وهي مركز لوجستي مهم لنقل الإمدادات لمجموعة القوات الأوكرانية في دونباس.
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