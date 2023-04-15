https://sputnikarabic.ae/20230415/الدفاع-الروسية-تدمر-مستودعا-للوقود-ومواد-التشحيم-للواء-81-الجوي-الأوكراني-1075946385.html

الدفاع الروسية تعلن تدمير مستودع الوقود للواء 81 الجوي الأوكراني

الدفاع الروسية تعلن تدمير مستودع الوقود للواء 81 الجوي الأوكراني

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية دمرت مستودع الوقود ومواد التشحيم للواء 81 الجوي الأوكراني. 15.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-15T11:29+0000

2023-04-15T11:29+0000

2023-04-15T12:14+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وجاء في بيان وزراة الدفاع الروسية: "تم تدمير مستودع للوقود ومواد التشحيم للواء الجوي 81 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في القرب من مدينة سلافيانسك في جمهورية دونيتسك الشعبية".و تم تحييد ما يصل إلى 40 جنديا أوكرانيا، وناقلة جند مدرعة، وسيارتين.وتم تحييد أكثر من 60 جنديا أوكرانيا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وشاحنة "بيك آب" واحدة، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر من طراز "دي-20" و"دي-30".وأصيبت وحدات القوات المسلحة الأوكرانية بضربات الطيران التكتيكي وقوات الصواريخ ونيران المدفعية لواحدات مجموعة القوات "الجنوبية" في مناطق كراسنوي وكالينوفكا وبوغدانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وبلغ إجمالي خسائر العدو في هذا الاتجاه أكثر من 315 جنديا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وثلاث سيارات، ومدافع هاوتزر من طراز "دي-20" و"مستا-بي"، بالإضافة إلى مركبة قتالية من طراز "غراد".وتم تحييد ما يصل إلى 30 جنديا أوكرانيا، وتدمير شاحنة صغير، بالإضافة إلى تدمير مدافع هاوتزر من طراز "مستا-بي" و"دي-30".في اتجاه خيرسون، تم تحييد ما يصل إلى 15 جنديا أوكرانيا وسيارتين، فضلا عن ثلاث منشآت مدفعية ذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا".

https://sputnikarabic.ae/20230415/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-صواريخ-هيمارس-ومسيرات-أوكرانية-فوق-دونباس-1075947223.html

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