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Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230415/الدفاع-الروسية-تدمر-مستودعا-للوقود-ومواد-التشحيم-للواء-81-الجوي-الأوكراني-1075946385.html
الدفاع الروسية تعلن تدمير مستودع الوقود للواء 81 الجوي الأوكراني
الدفاع الروسية تعلن تدمير مستودع الوقود للواء 81 الجوي الأوكراني
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية دمرت مستودع الوقود ومواد التشحيم للواء 81 الجوي الأوكراني. 15.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-15T11:29+0000
2023-04-15T12:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزراة الدفاع الروسية: "تم تدمير مستودع للوقود ومواد التشحيم للواء الجوي 81 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في القرب من مدينة سلافيانسك في جمهورية دونيتسك الشعبية".و تم تحييد ما يصل إلى 40 جنديا أوكرانيا، وناقلة جند مدرعة، وسيارتين.وتم تحييد أكثر من 60 جنديا أوكرانيا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وشاحنة "بيك آب" واحدة، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر من طراز "دي-20" و"دي-30".وأصيبت وحدات القوات المسلحة الأوكرانية بضربات الطيران التكتيكي وقوات الصواريخ ونيران المدفعية لواحدات مجموعة القوات "الجنوبية" في مناطق كراسنوي وكالينوفكا وبوغدانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وبلغ إجمالي خسائر العدو في هذا الاتجاه أكثر من 315 جنديا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وثلاث سيارات، ومدافع هاوتزر من طراز "دي-20" و"مستا-بي"، بالإضافة إلى مركبة قتالية من طراز "غراد".وتم تحييد ما يصل إلى 30 جنديا أوكرانيا، وتدمير شاحنة صغير، بالإضافة إلى تدمير مدافع هاوتزر من طراز "مستا-بي" و"دي-30".في اتجاه خيرسون، تم تحييد ما يصل إلى 15 جنديا أوكرانيا وسيارتين، فضلا عن ثلاث منشآت مدفعية ذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا".
https://sputnikarabic.ae/20230415/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-صواريخ-هيمارس-ومسيرات-أوكرانية-فوق-دونباس-1075947223.html
https://sputnikarabic.ae/20230415/مقاتلات-ميغ-31بي-إم-التابعة-لأسطول-المحيط-الهادئ-تحاكي-اعتراض-طائرة-هجومية-للعدو-فيديو-1075945827.html
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روسيا

الدفاع الروسية تعلن تدمير مستودع الوقود للواء 81 الجوي الأوكراني

11:29 GMT 15.04.2023 (تم التحديث: 12:14 GMT 15.04.2023)
© Sputnik . Russian Defence Ministry  / الانتقال إلى بنك الصورراجمات الصواريخ المسماة "أوراغان" (هذه الكلمة الروسية تعني العاصفة) التابعة للمجموعة القتالية العسكرية "О" تضرب مواقع القوات المسلحة الأوكرانية خلال العملية العسكرية الخاصة
راجمات الصواريخ المسماة أوراغان (هذه الكلمة الروسية تعني العاصفة) التابعة للمجموعة القتالية العسكرية О تضرب مواقع القوات المسلحة الأوكرانية خلال العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2023
© Sputnik . Russian Defence Ministry
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية دمرت مستودع الوقود ومواد التشحيم للواء 81 الجوي الأوكراني.
وجاء في بيان وزراة الدفاع الروسية: "تم تدمير مستودع للوقود ومواد التشحيم للواء الجوي 81 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في القرب من مدينة سلافيانسك في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأضاف البيان في اتجاه كوبيانسك، أن الضربات الجوية ونيران المدفعية من المجموعة "الغربية" للقوات الروسية قضت على وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق تيمكوفكا في مقاطعة خاركوف، وستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.

و تم تحييد ما يصل إلى 40 جنديا أوكرانيا، وناقلة جند مدرعة، وسيارتين.

وتابع البيان: "في اتجاه كراسني ليمان، تعرضت وحدات العدو في مناطق تشيرفونوبوفكا التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية، وتيرني وتورسكوي التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية لنيران الطيران والمدفعية الهجومية التابعة لمجموعة "المركز".

بانتسير-إس إم - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاعات الجوية الروسية تسقط صواريخ "هيمارس" ومسيرات أوكرانية فوق دونباس
11:50 GMT
وتم تحييد أكثر من 60 جنديا أوكرانيا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وشاحنة "بيك آب" واحدة، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر من طراز "دي-20" و"دي-30".

وأضاف البيان: "في اتجاه دونيتسك، استمر القتال الأكثر شراسة في مدينة أرتيوموفسك. وفي سياق العمليات النشطة، تقدمت القوات الروسية وسيطرت على كتلتين في الضواحي الشمالية والجنوبية للمدينة".

وأصيبت وحدات القوات المسلحة الأوكرانية بضربات الطيران التكتيكي وقوات الصواريخ ونيران المدفعية لواحدات مجموعة القوات "الجنوبية" في مناطق كراسنوي وكالينوفكا وبوغدانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
مقاتلة ميغ-31 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2023
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مقاتلات "ميغ-31بي إم" التابعة لأسطول المحيط الهادئ تحاكي اعتراض طائرة هجومية للعدو... فيديو
11:00 GMT
وبلغ إجمالي خسائر العدو في هذا الاتجاه أكثر من 315 جنديا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وثلاث سيارات، ومدافع هاوتزر من طراز "دي-20" و"مستا-بي"، بالإضافة إلى مركبة قتالية من طراز "غراد".

وتابع البيان: "في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه، استهدفت الضربات الجوية ونيران المدفعية لمجموعة "فوستوك"، وحدات العدو في مناطق نوفوميخايلوفكا وأوغليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وتم تحييد ما يصل إلى 30 جنديا أوكرانيا، وتدمير شاحنة صغير، بالإضافة إلى تدمير مدافع هاوتزر من طراز "مستا-بي" و"دي-30".
في اتجاه خيرسون، تم تحييد ما يصل إلى 15 جنديا أوكرانيا وسيارتين، فضلا عن ثلاث منشآت مدفعية ذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا".
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