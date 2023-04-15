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السعودية تعلق جميع الرحلات الجوية من وإلى الخرطوم

السعودية تعلق جميع الرحلات الجوية من وإلى الخرطوم

أعلنت الخطوط الجوية السعودية، اليوم السبت، تعليق جميع رحلاتها الجوية من وإلى السودان، بعد تعرض طائرتها في مطار الخرطوم الدولي إلى اعتداءات. 15.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-15T13:09+0000

2023-04-15T13:09+0000

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وأصدرت الخطوط السعودية بيانا قالت فيه، إن طائرتها من طراز إيرباص A330 في الرحلة رقم SV458، قد تعرضت لحادث في مطار الخرطوم الدولي قبل إقلاعها باتجاه الرياض، في تمام الساعة السابعة بالتوقيت العالمي، من صباح اليوم السبت 15 أبريل/ نيسان".وتابع البيان: "على الفور استجاب فريق الطوارئ لدى السعودية، حيث تم تعليق جميع الرحلات من وإلى السودان حتى إشعار آخر، فيما تسعى فرق العمل مع كافة السلطات ذات الصلة، وعلى رأسها سفارة المملكة في السودان للحصول على مزيد من المعلومات حول الحادثة".واختُتم البيان بأن الخطوط السعودية ستوفر المزيد من المستجدات حول الحادثة عبر منصاتها في مواقع التواصل الاجتماعي.ووقعت اشتباكات عنيفة، اليوم السبت، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، حيث تبادل الطرفان الاتهامات بشن هجوم على مواقع الطرف الآخر.وأعلنت القوات المسلحة السودانية، اليوم السبت، أن القوات الجوية تقوم حاليا بعمليات نوعية لـ"حسم تصرفات الدعم السريع غير المسؤولة".وقال الجيش السوداني، في بيان: "قواتكم المسلحة الأبية فارضة سيطرتها وهيمنتها على كل القواعد والمطارات، وما زالت تدافع وتؤدي واجبها الدستوري والوطني والقانوني، فيما هرب أفراد وضباط مليشيا الدعم السريع من مقارهم وتركوا جميع معداتهم في الشوارع".من جانبها، أعلنت قيادة قوات الدعم السريع السودانية، اليوم السبت، السيطرة على القصر الجمهوري، وبيت الضيافة، ومطارات الخرطوم ومروي والأبيض، فضلا عن السيطرة على عدة مواقع في الولايات.وتصاعدت الخلافات بعد تحركات لقوات الدعم السريع داخل العاصمة الخرطوم، وولايات عدّة، قال الجيش إنها تمت دون موافقته، محذرًا من "مواجهة محتملة" مع الدعم السريع، فيما اعتبره مراقبون إشارة علنية إلى "خلافات طويلة الأمد تعرقل جهود عودة الحكم المدني".

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