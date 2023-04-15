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https://sputnikarabic.ae/20230415/السلطات-الإسرائيلية-تقمع-المسيحيين-المحتفلين-بـسبت-النور-في-كنيسة-القيامة--1075956923.html
السلطات الإسرائيلية تقمع المسيحيين المحتفلين بـ"سبت النور" في كنيسة القيامة
السلطات الإسرائيلية تقمع المسيحيين المحتفلين بـ"سبت النور" في كنيسة القيامة
قمعت القوات الإسرائيلية المسيحيين الفلسطينيين والحجاج الأجانب الذين كانوا يحاولون الوصول إلى كنيسة القيامة في القدس للاحتفال بـ"سبت النور". 15.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-15T15:40+0000
2023-04-15T15:40+0000
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وقد حاول الآلاف من المسيحيين اجتياز عشرات السواتر الحديدية التي أقامتها الشرطة الإسرائيلية في ساحة الكنيسة وعلى جميع الطرق في البلدة القديمة من القدس.وكان آلاف المسيحيين من فلسطين ودول أجنبية قد توجهوا مع بدء الكنائس الأرثوذكسية الثلاث احتفالاتها بسبت النور إلى كنيسة القيامة في القدس، في محاولة منهم للمرور من الحواجز الإسرائيلية الكثيفة، لكن الشرطة الإسرائيلية منعت غالبيتهم، ما تسبب في تدافع كبير بين المحتجين والقوات الإسرائيلية التي اعتدت على عدد منهم، ومن بينهم حجاج أجانب في باحة الكنيسة الخارجية، ما أسفر عن حالة من الغضب والهيجان في صفوف المحتفلين الذين تمكّن عدد منهم من تجاوز الحواجز بالقوة.قالت دارين خوري لوكالة "سبوتنيك"، بعد نجاحها باجتياز الحواجز والوصول إلى كنيسة القيامة: "كنت خائفة خاصة من المستوطنين فقد تواجدوا بكثرة في محيط كنسية القيامة، وتشاجرت مع الشرطة الإسرائيلية الذين منعوني من الدخول منذ الصباح، لكني دخلت بالرغم عنهم، وبصدق لا أعرف كيف دخلت لقد كانت لحظات حرجة وخطيرة، والآن أنا في كنيسة القيامة لأول مرة في حياتي، وحزينة لأجل آلاف من المسيحيين لم يستطيعوا الوصول، للأسف في عيدنا لا نستطيع الوصول إلى القيامة".وكانت السلطات الإسرائيلية قد قررت قبل أيام فرض قيود مشددة على احتفالات المسيحيين في مدينة القدس بيوم "سبت النور"، عبر نصب الحواجز العسكرية في البلدة القديمة ومحيط كنيسة القيامة، وتقليص عدد المسيحيين المشاركين، حيث أبلغت قادة الكنائس للعام الثاني أنها ستقيد الوصول إلى الكنيسة، وقلصت عدد الحضور إلى 1800 شخص، بما في ذلك رجال الدين.قال جورج مناريوس أحد سكان البلدة القديمة في القدس لـ "سبوتنيك": "مستاؤون جداً من الممارسات الإسرائيلية على الأماكن الدينية وعلى الرموز الدينية، والبلدة القديمة تشهد حالة من الحصار في كل المداخل والأبواب، وهذا يعطي المستوطنين ضوء أخضر لشن هجمات على سكان البلدة القديمة وعلى المسيحيين الفلسطينيين والأجانب".وبدوره يضيف الشاب رمزي مفيد: "هذا العيد هو عيدنا، وهذه كنيستنا ونرفض أن يمنع الاحتلال وصولنا إلى القيامة، واليوم أثبتنا للعالم أنه برغم هذه القيود الاحتلالية نحنا جئنا إلى هنا لنخرج النور بأيدينا".ودقت أجراس كنيسة القيامة احتفاءً بخروج النور ليضيء شموع زوار الكنيسة، وتبدأ مراسم الاحتفال بانطلاق الكشافة في محيط حارة النصارى، ويعتبر سبت النور أو السبت المقدس، هو اليوم الذي يأتي بعد الجمعة العظيمة، ويسبق عيد الفصح الذي يصادف غدا الأحد، وفي الماضي كان يصل إلى كنيسة القيامة، نحو 10 آلاف مصلٍ تزدحم بهم أزقة بلدة القدس القديمة، والطرق المحيطة بها، وهم يحملون الشموع، لكن مع الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة تقلص العدد الى 1800.وتشهد مدن بيت لحم، وبيت ساحور، وبيت جالا، احتفالات حاشدة لاستقبال النور المنبثق من كنيسة القيامة، وستكون ذروة الاحتفالات في مدينة بيت لحم، عند الاستقبال الرسمي للنور على بلاط ساحة المهد التي ستعج بالمحتفلين.
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, حصري, تقارير سبوتنيك

السلطات الإسرائيلية تقمع المسيحيين المحتفلين بـ"سبت النور" في كنيسة القيامة

15:40 GMT 15.04.2023
© Sputnik . Ajwad Jradatالسلطات الإسرائيلية تقمع المسيحيين المحتفلين بسبت النور في كنيسة القيامة بالقدس
السلطات الإسرائيلية تقمع المسيحيين المحتفلين بسبت النور في كنيسة القيامة بالقدس - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
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حصري
قمعت القوات الإسرائيلية المسيحيين الفلسطينيين والحجاج الأجانب الذين كانوا يحاولون الوصول إلى كنيسة القيامة في القدس للاحتفال بـ"سبت النور".
وقد حاول الآلاف من المسيحيين اجتياز عشرات السواتر الحديدية التي أقامتها الشرطة الإسرائيلية في ساحة الكنيسة وعلى جميع الطرق في البلدة القديمة من القدس.
© Sputnik . Ajwad Jradatالسلطات الإسرائيلية تقمع المسيحيين المحتفلين بسبت النور في كنيسة القيامة بالقدس
السلطات الإسرائيلية تقمع المسيحيين المحتفلين بسبت النور في كنيسة القيامة بالقدس - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2023
السلطات الإسرائيلية تقمع المسيحيين المحتفلين بسبت النور في كنيسة القيامة بالقدس
© Sputnik . Ajwad Jradat
وكان آلاف المسيحيين من فلسطين ودول أجنبية قد توجهوا مع بدء الكنائس الأرثوذكسية الثلاث احتفالاتها بسبت النور إلى كنيسة القيامة في القدس، في محاولة منهم للمرور من الحواجز الإسرائيلية الكثيفة، لكن الشرطة الإسرائيلية منعت غالبيتهم، ما تسبب في تدافع كبير بين المحتجين والقوات الإسرائيلية التي اعتدت على عدد منهم، ومن بينهم حجاج أجانب في باحة الكنيسة الخارجية، ما أسفر عن حالة من الغضب والهيجان في صفوف المحتفلين الذين تمكّن عدد منهم من تجاوز الحواجز بالقوة.
© Sputnik . Ajwad Jradatالسلطات الإسرائيلية تقمع المسيحيين المحتفلين بسبت النور في كنيسة القيامة بالقدس
السلطات الإسرائيلية تقمع المسيحيين المحتفلين بسبت النور في كنيسة القيامة بالقدس - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2023
السلطات الإسرائيلية تقمع المسيحيين المحتفلين بسبت النور في كنيسة القيامة بالقدس
© Sputnik . Ajwad Jradat
قالت دارين خوري لوكالة "سبوتنيك"، بعد نجاحها باجتياز الحواجز والوصول إلى كنيسة القيامة: "كنت خائفة خاصة من المستوطنين فقد تواجدوا بكثرة في محيط كنسية القيامة، وتشاجرت مع الشرطة الإسرائيلية الذين منعوني من الدخول منذ الصباح، لكني دخلت بالرغم عنهم، وبصدق لا أعرف كيف دخلت لقد كانت لحظات حرجة وخطيرة، والآن أنا في كنيسة القيامة لأول مرة في حياتي، وحزينة لأجل آلاف من المسيحيين لم يستطيعوا الوصول، للأسف في عيدنا لا نستطيع الوصول إلى القيامة".
© Sputnik . Ajwad Jradatالسلطات الإسرائيلية تقمع المسيحيين المحتفلين بسبت النور في كنيسة القيامة بالقدس
السلطات الإسرائيلية تقمع المسيحيين المحتفلين بسبت النور في كنيسة القيامة بالقدس - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2023
السلطات الإسرائيلية تقمع المسيحيين المحتفلين بسبت النور في كنيسة القيامة بالقدس
© Sputnik . Ajwad Jradat
وكانت السلطات الإسرائيلية قد قررت قبل أيام فرض قيود مشددة على احتفالات المسيحيين في مدينة القدس بيوم "سبت النور"، عبر نصب الحواجز العسكرية في البلدة القديمة ومحيط كنيسة القيامة، وتقليص عدد المسيحيين المشاركين، حيث أبلغت قادة الكنائس للعام الثاني أنها ستقيد الوصول إلى الكنيسة، وقلصت عدد الحضور إلى 1800 شخص، بما في ذلك رجال الدين.
© Sputnik . Ajwad Jradatالسلطات الإسرائيلية تقمع المسيحيين المحتفلين بسبت النور في كنيسة القيامة بالقدس
السلطات الإسرائيلية تقمع المسيحيين المحتفلين بسبت النور في كنيسة القيامة بالقدس - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2023
السلطات الإسرائيلية تقمع المسيحيين المحتفلين بسبت النور في كنيسة القيامة بالقدس
© Sputnik . Ajwad Jradat
قال جورج مناريوس أحد سكان البلدة القديمة في القدس لـ "سبوتنيك": "مستاؤون جداً من الممارسات الإسرائيلية على الأماكن الدينية وعلى الرموز الدينية، والبلدة القديمة تشهد حالة من الحصار في كل المداخل والأبواب، وهذا يعطي المستوطنين ضوء أخضر لشن هجمات على سكان البلدة القديمة وعلى المسيحيين الفلسطينيين والأجانب".
© Sputnik . Ajwad Jradatالسلطات الإسرائيلية تقمع المسيحيين المحتفلين بسبت النور في كنيسة القيامة بالقدس
السلطات الإسرائيلية تقمع المسيحيين المحتفلين بسبت النور في كنيسة القيامة بالقدس - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2023
السلطات الإسرائيلية تقمع المسيحيين المحتفلين بسبت النور في كنيسة القيامة بالقدس
© Sputnik . Ajwad Jradat
وبدوره يضيف الشاب رمزي مفيد: "هذا العيد هو عيدنا، وهذه كنيستنا ونرفض أن يمنع الاحتلال وصولنا إلى القيامة، واليوم أثبتنا للعالم أنه برغم هذه القيود الاحتلالية نحنا جئنا إلى هنا لنخرج النور بأيدينا".
© Sputnik . Ajwad Jradatالسلطات الإسرائيلية تقمع المسيحيين المحتفلين بسبت النور في كنيسة القيامة بالقدس
السلطات الإسرائيلية تقمع المسيحيين المحتفلين بسبت النور في كنيسة القيامة بالقدس - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2023
السلطات الإسرائيلية تقمع المسيحيين المحتفلين بسبت النور في كنيسة القيامة بالقدس
© Sputnik . Ajwad Jradat
ودقت أجراس كنيسة القيامة احتفاءً بخروج النور ليضيء شموع زوار الكنيسة، وتبدأ مراسم الاحتفال بانطلاق الكشافة في محيط حارة النصارى، ويعتبر سبت النور أو السبت المقدس، هو اليوم الذي يأتي بعد الجمعة العظيمة، ويسبق عيد الفصح الذي يصادف غدا الأحد، وفي الماضي كان يصل إلى كنيسة القيامة، نحو 10 آلاف مصلٍ تزدحم بهم أزقة بلدة القدس القديمة، والطرق المحيطة بها، وهم يحملون الشموع، لكن مع الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة تقلص العدد الى 1800.
© Sputnik . Ajwad Jradatالسلطات الإسرائيلية تقمع المسيحيين المحتفلين بسبت النور في كنيسة القيامة بالقدس
السلطات الإسرائيلية تقمع المسيحيين المحتفلين بسبت النور في كنيسة القيامة بالقدس - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2023
السلطات الإسرائيلية تقمع المسيحيين المحتفلين بسبت النور في كنيسة القيامة بالقدس
© Sputnik . Ajwad Jradat
وتشهد مدن بيت لحم، وبيت ساحور، وبيت جالا، احتفالات حاشدة لاستقبال النور المنبثق من كنيسة القيامة، وستكون ذروة الاحتفالات في مدينة بيت لحم، عند الاستقبال الرسمي للنور على بلاط ساحة المهد التي ستعج بالمحتفلين.
© Sputnik . Ajwad Jradat

السلطات الإسرائيلية تقمع المسيحيين المحتفلين بسبت النور في كنيسة القيامة في القدس

السلطات الإسرائيلية تقمع المسيحيين المحتفلين بسبت النور في كنيسة القيامة في القدس - سبوتنيك عربي
1/10
© Sputnik . Ajwad Jradat

السلطات الإسرائيلية تقمع المسيحيين المحتفلين بسبت النور في كنيسة القيامة في القدس

© Sputnik . Ajwad Jradat

السلطات الإسرائيلية تقمع المسيحيين المحتفلين بسبت النور في كنيسة القيامة في القدس

السلطات الإسرائيلية تقمع المسيحيين المحتفلين بسبت النور في كنيسة القيامة في القدس - سبوتنيك عربي
2/10
© Sputnik . Ajwad Jradat

السلطات الإسرائيلية تقمع المسيحيين المحتفلين بسبت النور في كنيسة القيامة في القدس

© Sputnik . Ajwad Jradat

السلطات الإسرائيلية تقمع المسيحيين المحتفلين بسبت النور في كنيسة القيامة في القدس

السلطات الإسرائيلية تقمع المسيحيين المحتفلين بسبت النور في كنيسة القيامة في القدس - سبوتنيك عربي
3/10
© Sputnik . Ajwad Jradat

السلطات الإسرائيلية تقمع المسيحيين المحتفلين بسبت النور في كنيسة القيامة في القدس

© Sputnik . Ajwad Jradat

السلطات الإسرائيلية تقمع المسيحيين المحتفلين بسبت النور في كنيسة القيامة في القدس

السلطات الإسرائيلية تقمع المسيحيين المحتفلين بسبت النور في كنيسة القيامة في القدس - سبوتنيك عربي
4/10
© Sputnik . Ajwad Jradat

السلطات الإسرائيلية تقمع المسيحيين المحتفلين بسبت النور في كنيسة القيامة في القدس

© Sputnik . Ajwad Jradat

السلطات الإسرائيلية تقمع المسيحيين المحتفلين بسبت النور في كنيسة القيامة في القدس

السلطات الإسرائيلية تقمع المسيحيين المحتفلين بسبت النور في كنيسة القيامة في القدس - سبوتنيك عربي
5/10
© Sputnik . Ajwad Jradat

السلطات الإسرائيلية تقمع المسيحيين المحتفلين بسبت النور في كنيسة القيامة في القدس

© Sputnik . Ajwad Jradat

السلطات الإسرائيلية تقمع المسيحيين المحتفلين بسبت النور في كنيسة القيامة في القدس

السلطات الإسرائيلية تقمع المسيحيين المحتفلين بسبت النور في كنيسة القيامة في القدس - سبوتنيك عربي
6/10
© Sputnik . Ajwad Jradat

السلطات الإسرائيلية تقمع المسيحيين المحتفلين بسبت النور في كنيسة القيامة في القدس

© Sputnik . Ajwad Jradat

السلطات الإسرائيلية تقمع المسيحيين المحتفلين بسبت النور في كنيسة القيامة في القدس

السلطات الإسرائيلية تقمع المسيحيين المحتفلين بسبت النور في كنيسة القيامة في القدس - سبوتنيك عربي
7/10
© Sputnik . Ajwad Jradat

السلطات الإسرائيلية تقمع المسيحيين المحتفلين بسبت النور في كنيسة القيامة في القدس

© Sputnik . Ajwad Jradat

السلطات الإسرائيلية تقمع المسيحيين المحتفلين بسبت النور في كنيسة القيامة في القدس

السلطات الإسرائيلية تقمع المسيحيين المحتفلين بسبت النور في كنيسة القيامة في القدس - سبوتنيك عربي
8/10
© Sputnik . Ajwad Jradat

السلطات الإسرائيلية تقمع المسيحيين المحتفلين بسبت النور في كنيسة القيامة في القدس

© Sputnik . Ajwad Jradat

السلطات الإسرائيلية تقمع المسيحيين المحتفلين بسبت النور في كنيسة القيامة في القدس

السلطات الإسرائيلية تقمع المسيحيين المحتفلين بسبت النور في كنيسة القيامة في القدس - سبوتنيك عربي
9/10
© Sputnik . Ajwad Jradat

السلطات الإسرائيلية تقمع المسيحيين المحتفلين بسبت النور في كنيسة القيامة في القدس

© Sputnik . Ajwad Jradat

السلطات الإسرائيلية تقمع المسيحيين المحتفلين بسبت النور في كنيسة القيامة في القدس

السلطات الإسرائيلية تقمع المسيحيين المحتفلين بسبت النور في كنيسة القيامة في القدس - سبوتنيك عربي
10/10
© Sputnik . Ajwad Jradat

السلطات الإسرائيلية تقمع المسيحيين المحتفلين بسبت النور في كنيسة القيامة في القدس

1/10
© Sputnik . Ajwad Jradat

السلطات الإسرائيلية تقمع المسيحيين المحتفلين بسبت النور في كنيسة القيامة في القدس

2/10
© Sputnik . Ajwad Jradat

السلطات الإسرائيلية تقمع المسيحيين المحتفلين بسبت النور في كنيسة القيامة في القدس

3/10
© Sputnik . Ajwad Jradat

السلطات الإسرائيلية تقمع المسيحيين المحتفلين بسبت النور في كنيسة القيامة في القدس

4/10
© Sputnik . Ajwad Jradat

السلطات الإسرائيلية تقمع المسيحيين المحتفلين بسبت النور في كنيسة القيامة في القدس

5/10
© Sputnik . Ajwad Jradat

السلطات الإسرائيلية تقمع المسيحيين المحتفلين بسبت النور في كنيسة القيامة في القدس

6/10
© Sputnik . Ajwad Jradat

السلطات الإسرائيلية تقمع المسيحيين المحتفلين بسبت النور في كنيسة القيامة في القدس

7/10
© Sputnik . Ajwad Jradat

السلطات الإسرائيلية تقمع المسيحيين المحتفلين بسبت النور في كنيسة القيامة في القدس

8/10
© Sputnik . Ajwad Jradat

السلطات الإسرائيلية تقمع المسيحيين المحتفلين بسبت النور في كنيسة القيامة في القدس

9/10
© Sputnik . Ajwad Jradat

السلطات الإسرائيلية تقمع المسيحيين المحتفلين بسبت النور في كنيسة القيامة في القدس

10/10
© Sputnik . Ajwad Jradat

السلطات الإسرائيلية تقمع المسيحيين المحتفلين بسبت النور في كنيسة القيامة في القدس

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