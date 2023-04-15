السنوار: المقاومة ومحور القدس جاهزون للتدخل لمؤازرة وحماية المرابطين والدفاع عن الأقصى
© Sputnik . Ajwad Jradat المقاومة ومحور القدس جاهزون للتدخل لمؤازرة وحماية المرابطين
© Sputnik . Ajwad Jradat
حصري
توعد رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة، يحيى السنوار، إسرائيل بصواريخ بلا عدد في حال المساس بالمسجد الأقصى.
وأكد في كلمة ألقاها خلال مهرجان "الضفة درع القدس" في غزة بمناسبة يوم القدس العالمي، أن "يوم القدس ليس مجرد مهرجانات واحتفالات وخطب تلقى، بل بات اليوم بارود وأنفاق وصواريخ وجنود وكتائب وعشاق شهادة يتبايعون على الموت".
© Sputnik . Ajwad Jradat المقاومة ومحور القدس جاهزون للتدخل لمؤازرة وحماية المرابطين
المقاومة ومحور القدس جاهزون للتدخل لمؤازرة وحماية المرابطين
© Sputnik . Ajwad Jradat
وأضاف السنوار أن قيادة المقاومة وقيادة محور القدس ستتدخل لمؤازرة وحماية المرابطين في المسجد الأقصى إذا استمر الاحتلال بسياسته تجاه المسجد والسماح للمستوطنين باقتحامه والاعتداء على المرابطين، مؤكداً أن "الرد سيكون كما حدث خلال الأيام الماضية".
© Sputnik . Ajwad Jradat المقاومة ومحور القدس جاهزون للتدخل لمؤازرة وحماية المرابطين
المقاومة ومحور القدس جاهزون للتدخل لمؤازرة وحماية المرابطين
© Sputnik . Ajwad Jradat
وقال السنوار إن "المرابطين في المسجد الأقصى يملكون مفاتيح السلم والحرب، وعلى الاحتلال أن يعي هذه المعادلة جيداً، وندرك النوايا المبيتة ولكن نؤكد أن المقاومة في غزة والضفة ومحور القدس لهم بالمرصاد".
© Sputnik . Ajwad Jradat المقاومة ومحور القدس جاهزون للتدخل لمؤازرة وحماية المرابطين
المقاومة ومحور القدس جاهزون للتدخل لمؤازرة وحماية المرابطين
© Sputnik . Ajwad Jradat
وأشار السنوار إلى أن المصالحة بين حركة "حماس" والدولة السورية جاءت في إطار بناء محور القدس.
© Sputnik . Ajwad Jradat المقاومة ومحور القدس جاهزون للتدخل لمؤازرة وحماية المرابطين
المقاومة ومحور القدس جاهزون للتدخل لمؤازرة وحماية المرابطين
© Sputnik . Ajwad Jradat
وأضاف أن "سوريا تشكل أحد ساحات الحشد والارتكاز ونحتاج إلى تطوير العلاقة معها ومع حزب الله، ولقد قطعنا شوطاً كبيراً في طريق جهوزية محور القدس، ولفت السنوار إلى أن بناء المقاومة يعود الفضل فيه لها ولدعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية وإسناد سوريا وتطوير علاقتنا بحزب الله"، مؤكداً أن "ما أعلنه السيد نصر الله من دعم لـفلسطين والقدس والضفة مصدر فخر للأمة".
© Sputnik . Ajwad Jradat المقاومة ومحور القدس جاهزون للتدخل لمؤازرة وحماية المرابطين
المقاومة ومحور القدس جاهزون للتدخل لمؤازرة وحماية المرابطين
© Sputnik . Ajwad Jradat
وأكد السنوار أن أهل الضفة الغربية ومجاهدي كتائب شهداء الأقصى وسرايا القدس وكل الفصائل، ومقاتلي الأجهزة الأمنية، يصححون أخطاء 30 عاماً.
© Sputnik . Ajwad Jradat المقاومة ومحور القدس جاهزون للتدخل لمؤازرة وحماية المرابطين
المقاومة ومحور القدس جاهزون للتدخل لمؤازرة وحماية المرابطين
© Sputnik . Ajwad Jradat
وبيّن أن الاحتفال في يوم القدس في المدن العربية والإسلامية والعالمية دليل على أن القدس والأقصى يتربعان في قلوب الأمة وأن القضية الفلسطينية هي القضية الجامعة الموحدة.
© Sputnik . Ajwad Jradat المقاومة ومحور القدس جاهزون للتدخل لمؤازرة وحماية المرابطين
المقاومة ومحور القدس جاهزون للتدخل لمؤازرة وحماية المرابطين
© Sputnik . Ajwad Jradat
وتابع: "على الدول العربية والإسلامية أن تنهي الخلافات بينها، وما تم أخيراً خطوة في الاتجاه الصحيح".