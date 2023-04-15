https://sputnikarabic.ae/20230415/الطائرة-المسيرة-الروسية-موسكيت-تحلق-نحو-10-ساعات-في-منطقة-العملية-الخاصة-فيديو-1075940156.html
الطائرة المسيرة الروسية "موسكيت" تحلق نحو 10 ساعات في منطقة العملية الخاصة... فيديو
الطائرة المسيرة الروسية "موسكيت" تحلق نحو 10 ساعات في منطقة العملية الخاصة... فيديو
يقوم الطاقم في القوات الروسية بإطلاق طائرة "موسكيت" المسيرة في السماء، فترتفع إلى ارتفاع محدد سلفًا يبلغ ألفي متر من أجل الكشف عن تراكم القوى البشرية للعدو. 15.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-15T09:29+0000
2023-04-15T09:29+0000
2023-04-15T09:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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ترى طائرة "موسكيت" المسيرة فريستها على بعد عدة كيلومترات، وتقوم بالاستطلاع الجوي. تساعد الطائرة المسيرة على تصحيح ضربات المدفعية لتصبح أكثر دقة وتكشف عن مكان تواجد نقاط الأوكرانيين، وتشوش على هواتفهم.يصل مدى "التشويش" لعدة كيلومترات، ويتم التحكم بالطيران في سيارة متخفية بعناية عن أعين العدو.يمكن للمشغلين إطلاق أربع طائرات مسيرة والتحكم بها في وقت واحد، حيث تعكس الشاشات مكان العثور على القوة البشرية للعدو، ويتم إرسال الإحداثيات لطاقم المدفعية لتوجيه الضربات، حسبما أفادت قناة "زفيزدا" الروسية.خلال العملية الخاصة، أصبحت "موسكيت" مساعدا موثوقا، فقد عثرت مرارًا على مجموعات الاستطلاع والتخريب ومواقع تصحيح نيران المدفعية الأوكرانية.تزن هذه الطائرة أكثر من 10 كيلوغرامات، يقوم الطاقم بإعداد الطائرة المسيرة قبل الرحلة، وهذا يستغرق من 10 إلى 15 دقيقة.تحلق الطائرة المسيرة بسرعات تصل إلى 120 كم/ ساعة مثل أسرع طائر استوائي في العالم، ويمكن أن تبقى في الجو لمدة تصل إلى عشر ساعات، وتهبط الطائرة المسيرة بمظلة.
سبوتنيك عربي
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2023
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
الطائرة المسيرة الروسية "موسكيت" تحلق نحو 10 ساعات في منطقة العملية الخاصة... فيديو
09:29 GMT 15.04.2023 (تم التحديث: 09:32 GMT 15.04.2023) تابعنا عبر
يقوم الطاقم في القوات الروسية بإطلاق طائرة "موسكيت" المسيرة في السماء، فترتفع إلى ارتفاع محدد سلفًا يبلغ ألفي متر من أجل الكشف عن تراكم القوى البشرية للعدو.
ترى طائرة "موسكيت" المسيرة
فريستها على بعد عدة كيلومترات، وتقوم بالاستطلاع الجوي. تساعد الطائرة المسيرة على تصحيح ضربات المدفعية لتصبح أكثر دقة وتكشف عن مكان تواجد نقاط الأوكرانيين، وتشوش على هواتفهم.
يصل مدى "التشويش" لعدة كيلومترات، ويتم التحكم بالطيران في سيارة متخفية بعناية عن أعين العدو.
يمكن للمشغلين إطلاق أربع طائرات مسيرة والتحكم بها في وقت واحد، حيث تعكس الشاشات مكان العثور على القوة البشرية للعدو، ويتم إرسال الإحداثيات لطاقم المدفعية لتوجيه الضربات، حسبما أفادت قناة "زفيزدا" الروسية.
خلال العملية الخاصة، أصبحت "موسكيت" مساعدا موثوقا، فقد عثرت مرارًا على مجموعات الاستطلاع والتخريب ومواقع تصحيح نيران المدفعية الأوكرانية.
تزن هذه الطائرة أكثر من 10 كيلوغرامات، يقوم الطاقم بإعداد الطائرة المسيرة قبل الرحلة، وهذا يستغرق من 10 إلى 15 دقيقة.
تحلق الطائرة المسيرة بسرعات تصل إلى 120 كم/ ساعة مثل أسرع طائر استوائي في العالم، ويمكن أن تبقى في الجو لمدة تصل إلى عشر ساعات، وتهبط الطائرة المسيرة بمظلة.