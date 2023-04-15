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Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230415/الطائرة-المسيرة-الروسية-موسكيت-تحلق-نحو-10-ساعات-في-منطقة-العملية-الخاصة-فيديو-1075940156.html
الطائرة المسيرة الروسية "موسكيت" تحلق نحو 10 ساعات في منطقة العملية الخاصة... فيديو
الطائرة المسيرة الروسية "موسكيت" تحلق نحو 10 ساعات في منطقة العملية الخاصة... فيديو
يقوم الطاقم في القوات الروسية بإطلاق طائرة "موسكيت" المسيرة في السماء، فترتفع إلى ارتفاع محدد سلفًا يبلغ ألفي متر من أجل الكشف عن تراكم القوى البشرية للعدو. 15.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-15T09:29+0000
2023-04-15T09:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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ترى طائرة "موسكيت" المسيرة فريستها على بعد عدة كيلومترات، وتقوم بالاستطلاع الجوي. تساعد الطائرة المسيرة على تصحيح ضربات المدفعية لتصبح أكثر دقة وتكشف عن مكان تواجد نقاط الأوكرانيين، وتشوش على هواتفهم.يصل مدى "التشويش" لعدة كيلومترات، ويتم التحكم بالطيران في سيارة متخفية بعناية عن أعين العدو.يمكن للمشغلين إطلاق أربع طائرات مسيرة والتحكم بها في وقت واحد، حيث تعكس الشاشات مكان العثور على القوة البشرية للعدو، ويتم إرسال الإحداثيات لطاقم المدفعية لتوجيه الضربات، حسبما أفادت قناة "زفيزدا" الروسية.خلال العملية الخاصة، أصبحت "موسكيت" مساعدا موثوقا، فقد عثرت مرارًا على مجموعات الاستطلاع والتخريب ومواقع تصحيح نيران المدفعية الأوكرانية.تزن هذه الطائرة أكثر من 10 كيلوغرامات، يقوم الطاقم بإعداد الطائرة المسيرة قبل الرحلة، وهذا يستغرق من 10 إلى 15 دقيقة.تحلق الطائرة المسيرة بسرعات تصل إلى 120 كم/ ساعة مثل أسرع طائر استوائي في العالم، ويمكن أن تبقى في الجو لمدة تصل إلى عشر ساعات، وتهبط الطائرة المسيرة بمظلة.
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رصد عسكري
رصد عسكري

الطائرة المسيرة الروسية "موسكيت" تحلق نحو 10 ساعات في منطقة العملية الخاصة... فيديو

09:29 GMT 15.04.2023 (تم التحديث: 09:32 GMT 15.04.2023)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورجنود من القوات المسلحة الروسية يجهزون طائرة مسيرة "أورلان-10أو" للعمل في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة.
جنود من القوات المسلحة الروسية يجهزون طائرة مسيرة أورلان-10أو للعمل في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2023
© Sputnik
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يقوم الطاقم في القوات الروسية بإطلاق طائرة "موسكيت" المسيرة في السماء، فترتفع إلى ارتفاع محدد سلفًا يبلغ ألفي متر من أجل الكشف عن تراكم القوى البشرية للعدو.
ترى طائرة "موسكيت" المسيرة فريستها على بعد عدة كيلومترات، وتقوم بالاستطلاع الجوي. تساعد الطائرة المسيرة على تصحيح ضربات المدفعية لتصبح أكثر دقة وتكشف عن مكان تواجد نقاط الأوكرانيين، وتشوش على هواتفهم.
يصل مدى "التشويش" لعدة كيلومترات، ويتم التحكم بالطيران في سيارة متخفية بعناية عن أعين العدو.
يمكن للمشغلين إطلاق أربع طائرات مسيرة والتحكم بها في وقت واحد، حيث تعكس الشاشات مكان العثور على القوة البشرية للعدو، ويتم إرسال الإحداثيات لطاقم المدفعية لتوجيه الضربات، حسبما أفادت قناة "زفيزدا" الروسية.
خلال العملية الخاصة، أصبحت "موسكيت" مساعدا موثوقا، فقد عثرت مرارًا على مجموعات الاستطلاع والتخريب ومواقع تصحيح نيران المدفعية الأوكرانية.
تزن هذه الطائرة أكثر من 10 كيلوغرامات، يقوم الطاقم بإعداد الطائرة المسيرة قبل الرحلة، وهذا يستغرق من 10 إلى 15 دقيقة.
تحلق الطائرة المسيرة بسرعات تصل إلى 120 كم/ ساعة مثل أسرع طائر استوائي في العالم، ويمكن أن تبقى في الجو لمدة تصل إلى عشر ساعات، وتهبط الطائرة المسيرة بمظلة.
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Бойцы группы Вагнера ведут бой в центре Артемовска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:51 GMT
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