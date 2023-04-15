https://sputnikarabic.ae/20230415/الفرقاطة-مارشال-شابوشنيكوف-تتوجه-إلى-البحر-فيديو-1075937694.html
الفرقاطة "مارشال شابوشنيكوف" تتوجه إلى البحر... فيديو
الفرقاطة "مارشال شابوشنيكوف" تتوجه إلى البحر... فيديو
ذكرت صحيفة "إزفستيا" أن الفرقاطة "مارشال شابوشنيكوف" توجهت إلى البحر يوم 15 أبريل/نيسان للتحقق من الاستعداد القتالي لأسطول المحيط الهادئ. 15.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-15T06:54+0000
2023-04-15T06:54+0000
2023-04-15T06:54+0000
رصد عسكري
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تم تصوير الفرقاطة من طراد "فارياغ" الرائد في أسطول المحيط الهادئ، وهو أيضًا سيتم توجيهه قريبًا إلى البحر.ووفقا للصحيفة، تتجه "مارشال شابوشنيكوف" إلى الجزء الجنوبي من بحر أوخوتسك، ويشار إلى أنه وفقًا لسيناريو التدريبات العسكرية، سيكون هناك عدو افتراضي في هذه المنطقة ويحاول النزول على كوريليس وسخالين.وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الروسي، الجنرال سيرغي شويغو، في اجتماع مع قيادة وزارة الدفاع، أنه تم رفع تأهب أسطول المحيط الهادئ بكامل قوته إلى أعلى درجات الاستعداد في إطار إجراء فحص مفاجئ.يشار إلى أن وزارة الدفاع الروسية تواصل عمليات الفحص المفاجئ من أجل تقييم الدولة وزيادة جاهزية هيئات القيادة والسيطرة العسكرية والقوات ولحل المهام الموكلة في جميع الاتجاهات الاستراتيجية.
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2023
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
الفرقاطة "مارشال شابوشنيكوف" تتوجه إلى البحر... فيديو
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ذكرت صحيفة "إزفستيا" أن الفرقاطة "مارشال شابوشنيكوف" توجهت إلى البحر يوم 15 أبريل/نيسان للتحقق من الاستعداد القتالي لأسطول المحيط الهادئ.
تم تصوير الفرقاطة من طراد "فارياغ" الرائد في أسطول المحيط الهادئ، وهو أيضًا سيتم توجيهه قريبًا إلى البحر.
ووفقا للصحيفة، تتجه "مارشال شابوشنيكوف" إلى الجزء الجنوبي من بحر
أوخوتسك، ويشار إلى أنه وفقًا لسيناريو التدريبات العسكرية، سيكون هناك عدو افتراضي في هذه المنطقة ويحاول النزول على كوريليس وسخالين.
وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الروسي، الجنرال سيرغي شويغو، في اجتماع مع قيادة وزارة الدفاع، أنه تم رفع تأهب أسطول المحيط الهادئ بكامل قوته إلى أعلى درجات الاستعداد في إطار إجراء فحص مفاجئ.
يشار إلى أن وزارة الدفاع الروسية تواصل عمليات الفحص المفاجئ من أجل تقييم الدولة وزيادة جاهزية هيئات القيادة والسيطرة العسكرية والقوات ولحل المهام الموكلة في جميع الاتجاهات الاستراتيجية.