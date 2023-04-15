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Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230415/القوات-الأوكرانية-تستهدف-مدينة-دونيتسك-بـ3-قذائف-يستخدمها-الناتو-1075936749.html
القوات الأوكرانية تستهدف مدينة دونيتسك بـ3 قذائف يستخدمها الناتو
القوات الأوكرانية تستهدف مدينة دونيتسك بـ3 قذائف يستخدمها الناتو
أفادت بعثة جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للإشراف وتنسيق المسائل المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، بأن القوات الأوكرانية قصفت مدينة دونيتسك بقذائف... 15.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-15T05:50+0000
2023-04-15T05:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان صدر عن البعثة ونشر في صفحتها على "تلغرام"، اليوم السبت: "بعد الساعة 00:00، تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية بالاتجاه التالي: الساعة 00:18 (يتزامن مع توقيت موسكو)، محور التجمع السكني كراسنوغوروفكا بمدينة دونيتسك (منطقة بتروفسكي): تم إطلاق 3 قذائف من عيار 155 ملم".يشار إلى أن دول "الناتو" تستخدم قذائف مدفعية من عيار 155 مم، ويتم توريدها في الوقت الراهن إلى قوات كييف والمرتزقة في أوكرانيا.و تصعّد القوات الروسية من عملياتها على المحاور كافة، في سياق تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة، لتحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230415/المدفعية-الروسية-تدمر-3-مجموعات-تخريب-واستطلاع-أوكرانية--1075934065.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, الناتو, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم
أخبار جمهورية دونيتسك, الناتو, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم

القوات الأوكرانية تستهدف مدينة دونيتسك بـ3 قذائف يستخدمها الناتو

05:50 GMT 15.04.2023
© Sputnik . Sergey Baturin / الانتقال إلى بنك الصورنتائج القصف الليلي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة دونيتسك
نتائج القصف الليلي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2023
© Sputnik . Sergey Baturin
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أفادت بعثة جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للإشراف وتنسيق المسائل المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، بأن القوات الأوكرانية قصفت مدينة دونيتسك بقذائف يستخدمها حلف "الناتو".
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان صدر عن البعثة ونشر في صفحتها على "تلغرام"، اليوم السبت: "بعد الساعة 00:00، تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية بالاتجاه التالي: الساعة 00:18 (يتزامن مع توقيت موسكو)، محور التجمع السكني كراسنوغوروفكا بمدينة دونيتسك (منطقة بتروفسكي): تم إطلاق 3 قذائف من عيار 155 ملم".
التدريبات التكتيكتية الخامسة المتنوعة للقوات المشتركة فى المنطقة العسكرية الشرقية في الحقل العسكري سيرغيفسكي في بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تقضي على 3 مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية
02:07 GMT
يشار إلى أن دول "الناتو" تستخدم قذائف مدفعية من عيار 155 مم، ويتم توريدها في الوقت الراهن إلى قوات كييف والمرتزقة في أوكرانيا.
و تصعّد القوات الروسية من عملياتها على المحاور كافة، في سياق تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة، لتحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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