https://sputnikarabic.ae/20230415/القوات-الأوكرانية-تستهدف-مدينة-دونيتسك-بـ3-قذائف-يستخدمها-الناتو-1075936749.html
القوات الأوكرانية تستهدف مدينة دونيتسك بـ3 قذائف يستخدمها الناتو
القوات الأوكرانية تستهدف مدينة دونيتسك بـ3 قذائف يستخدمها الناتو
أفادت بعثة جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للإشراف وتنسيق المسائل المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، بأن القوات الأوكرانية قصفت مدينة دونيتسك بقذائف... 15.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-15T05:50+0000
2023-04-15T05:50+0000
2023-04-15T05:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان صدر عن البعثة ونشر في صفحتها على "تلغرام"، اليوم السبت: "بعد الساعة 00:00، تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية بالاتجاه التالي: الساعة 00:18 (يتزامن مع توقيت موسكو)، محور التجمع السكني كراسنوغوروفكا بمدينة دونيتسك (منطقة بتروفسكي): تم إطلاق 3 قذائف من عيار 155 ملم".يشار إلى أن دول "الناتو" تستخدم قذائف مدفعية من عيار 155 مم، ويتم توريدها في الوقت الراهن إلى قوات كييف والمرتزقة في أوكرانيا.و تصعّد القوات الروسية من عملياتها على المحاور كافة، في سياق تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة، لتحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230415/المدفعية-الروسية-تدمر-3-مجموعات-تخريب-واستطلاع-أوكرانية--1075934065.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك, الناتو, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم
أخبار جمهورية دونيتسك, الناتو, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم
القوات الأوكرانية تستهدف مدينة دونيتسك بـ3 قذائف يستخدمها الناتو
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أفادت بعثة جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للإشراف وتنسيق المسائل المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، بأن القوات الأوكرانية قصفت مدينة دونيتسك بقذائف يستخدمها حلف "الناتو".
دونيتسك - سبوتنيك
. وجاء في بيان صدر عن البعثة ونشر في صفحتها على "تلغرام"، اليوم السبت: "بعد الساعة 00:00، تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية بالاتجاه التالي: الساعة 00:18 (يتزامن مع توقيت موسكو)، محور التجمع السكني كراسنوغوروفكا بمدينة دونيتسك (منطقة بتروفسكي): تم إطلاق 3 قذائف من عيار 155 ملم".
يشار إلى أن دول "الناتو" تستخدم قذائف مدفعية من عيار 155 مم، ويتم توريدها في الوقت الراهن إلى قوات كييف والمرتزقة في أوكرانيا.
و تصعّد القوات الروسية من عملياتها على المحاور كافة، في سياق تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة، لتحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.