https://sputnikarabic.ae/20230415/القوات-الجوية-الإسبانية-تنشر-أكبر-طائراتها-في-إستونيا-للمشاركة-في-عمليات-الناتو-1075948810.html
القوات الجوية الإسبانية تنشر أكبر طائراتها في إستونيا للمشاركة في عمليات الناتو
القوات الجوية الإسبانية تنشر أكبر طائراتها في إستونيا للمشاركة في عمليات الناتو
ستنشر القوات الجوية الإسبانية أكبر طائراتها في إستونيا، والتي ستشارك في مهمات الناتو، وفقًا لما نقله موقع "بوليت روس" عن "أ بي سي". 15.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-15T12:29+0000
2023-04-15T12:29+0000
2023-04-15T12:29+0000
رصد عسكري
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وقال مصدر في وزارة الدفاع الإسبانية إنه سيتم نشر طائرة النقل العسكرية من طراز "Airbus A400M"، وستتمركز في قاعدة أوماري الجوية الإستونية.وفقًا للمعلومات المتاحة، ستشارك هذه الطائرة في عمليات التزويد بالوقود الجوي لمقاتلات الناتو.لم يتم تحديد الموعد الدقيق لإرسال الطائرة إلى إستونيا، ومع ذلك، من المرجح أن هذا يمكن أن يحدث بين أغسطس/آب ونوفمبر/تشرين الثاني من هذا العام.
https://sputnikarabic.ae/20230414/جنرال-تركي-متقاعد-أوكرانيا-تعرض-تركيا-للخطر-بمطالبة-الناتو-تأمين-البحر-الأسود-1075921266.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
القوات الجوية الإسبانية تنشر أكبر طائراتها في إستونيا للمشاركة في عمليات الناتو
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ستنشر القوات الجوية الإسبانية أكبر طائراتها في إستونيا، والتي ستشارك في مهمات الناتو، وفقًا لما نقله موقع "بوليت روس" عن "أ بي سي".
وقال مصدر في وزارة الدفاع الإسبانية إنه سيتم نشر طائرة النقل العسكرية من طراز "Airbus A400M"، وستتمركز في قاعدة أوماري الجوية الإستونية.
وفقًا للمعلومات المتاحة، ستشارك هذه الطائرة في عمليات التزويد بالوقود الجوي لمقاتلات الناتو.
لم يتم تحديد الموعد الدقيق لإرسال الطائرة إلى إستونيا
، ومع ذلك، من المرجح أن هذا يمكن أن يحدث بين أغسطس/آب ونوفمبر/تشرين الثاني من هذا العام.