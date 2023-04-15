https://sputnikarabic.ae/20230415/المدفعية-الروسية-تدمر-مستودعي-ذخيرة-ومدفع-هاوتزردي-20--للقوات-الأوكرانية-في-مقاطعة-خاركوف-1075934029.html
المدفعية الروسية تدمر مستودعي ذخيرة ومدفع هاوتزر للقوات الأوكرانية في مقاطعة خاركوف
المدفعية الروسية تدمر مستودعي ذخيرة ومدفع هاوتزر للقوات الأوكرانية في مقاطعة خاركوف
دمرت المدفعية الروسية، صباح اليوم السبت، مستودعي ذخيرة ومدفع هاوتزر من نوع "دي - 20 " للقوات الأوكرانية في مقاطعة خاركوف. 15.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-15T02:05+0000
2023-04-15T02:05+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "زاباد" الروسية، ديمتري شبليافتسيف لوكالة "سبوتنيك"، إنه "باستخدام منظومة إطلاق الصواريخ "غراد" ومدافع الهاوتزر "مستا إس"، تم تدمير مستودعي ذخيرة ومدفع هاوتزر "دي - 20" للقوات الأوكرانية بالقرب من بلدة لوزوفايا (بمقاطعة خاركوف)".وأضاف مدير المركز الصحفي لمجموعة "زاباد" أنه بالإضافة إلى ذلك، وفي إطار القتال المضاد للبطاريات، دمر طاقم المدفعية بقيادة الرقيب نيكيتا فيسينكوف طاقم هاون أوكراني بالقرب من بلدة زيبينو.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230415/المدفعية-الروسية-تدمر-3-مجموعات-تخريب-واستطلاع-أوكرانية--1075934065.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, سلاح روسيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, سلاح روسيا
المدفعية الروسية تدمر مستودعي ذخيرة ومدفع هاوتزر للقوات الأوكرانية في مقاطعة خاركوف
02:05 GMT 15.04.2023 (تم التحديث: 02:18 GMT 15.04.2023) تابعنا عبر
دمرت المدفعية الروسية، صباح اليوم السبت، مستودعي ذخيرة ومدفع هاوتزر من نوع "دي - 20 " للقوات الأوكرانية في مقاطعة خاركوف.
موسكو - سبوتنيك
. وقال رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "زاباد" الروسية، ديمتري شبليافتسيف لوكالة "سبوتنيك"، إنه "باستخدام منظومة إطلاق الصواريخ "غراد" ومدافع الهاوتزر "مستا إس"، تم تدمير مستودعي ذخيرة ومدفع هاوتزر "دي - 20" للقوات الأوكرانية بالقرب من بلدة لوزوفايا (بمقاطعة خاركوف)".
وأضاف مدير المركز الصحفي لمجموعة "زاباد" أنه بالإضافة إلى ذلك، وفي إطار القتال المضاد للبطاريات، دمر طاقم المدفعية بقيادة الرقيب نيكيتا فيسينكوف طاقم هاون أوكراني بالقرب من بلدة زيبينو.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.