https://sputnikarabic.ae/20230415/المدفعية-الروسية-تدمر-3-مجموعات-تخريب-واستطلاع-أوكرانية--1075934065.html
القوات الروسية تقضي على 3 مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية
القوات الروسية تقضي على 3 مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية
قضت القوات الروسية، صباح اليوم السبت، على ثلاث مجموعات تخريبية استطلاعية أوكرانية على محور كوبيانسك، وأحبطوا محاولتي تبديل للعدو في المواقع الأمامية. 15.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-15T02:07+0000
2023-04-15T02:07+0000
2023-04-15T02:22+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "زاباد" الروسية، ديمتري شبليافتسيف، لوكالة "سبوتنيك" إنه: "خلال النهار، على محور كوبيانسك، كشف العسكريون من مجموعة "زاباد" وقضوا على ثلاث مجموعات تخريبية استطلاعية للعدو من اللواء الآلي المنفصل الرابع عشر واللواء الآلي الدفاع الإقليمي 103".وأضاف شبليافتسيف، الجنود الروس أفشلوا تناوب الوحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في المواقع المتقدمة بمنطقتي سينكوفكا ودفوريتشنو".وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230415/المدفعية-الروسية-تدمر-مستودعي-ذخيرة-ومدفع-هاوتزردي-20--للقوات-الأوكرانية-في-مقاطعة-خاركوف-1075934029.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
القوات الروسية تقضي على 3 مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية
02:07 GMT 15.04.2023 (تم التحديث: 02:22 GMT 15.04.2023) تابعنا عبر
قضت القوات الروسية، صباح اليوم السبت، على ثلاث مجموعات تخريبية استطلاعية أوكرانية على محور كوبيانسك، وأحبطوا محاولتي تبديل للعدو في المواقع الأمامية.
موسكو - سبوتنيك
. وقال رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "زاباد" الروسية، ديمتري شبليافتسيف، لوكالة "سبوتنيك" إنه: "خلال النهار، على محور كوبيانسك، كشف العسكريون من مجموعة "زاباد" وقضوا على ثلاث مجموعات تخريبية استطلاعية للعدو من اللواء الآلي المنفصل الرابع عشر واللواء الآلي الدفاع الإقليمي 103".
وأضاف شبليافتسيف، الجنود الروس أفشلوا تناوب الوحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في المواقع المتقدمة بمنطقتي سينكوفكا ودفوريتشنو".
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.