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Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230415/المدفعية-الروسية-تدمر-3-مجموعات-تخريب-واستطلاع-أوكرانية--1075934065.html
القوات الروسية تقضي على 3 مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية
القوات الروسية تقضي على 3 مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية
قضت القوات الروسية، صباح اليوم السبت، على ثلاث مجموعات تخريبية استطلاعية أوكرانية على محور كوبيانسك، وأحبطوا محاولتي تبديل للعدو في المواقع الأمامية. 15.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-15T02:07+0000
2023-04-15T02:22+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. وقال رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "زاباد" الروسية، ديمتري شبليافتسيف، لوكالة "سبوتنيك" إنه: "خلال النهار، على محور كوبيانسك، كشف العسكريون من مجموعة "زاباد" وقضوا على ثلاث مجموعات تخريبية استطلاعية للعدو من اللواء الآلي المنفصل الرابع عشر واللواء الآلي الدفاع الإقليمي 103".وأضاف شبليافتسيف، الجنود الروس أفشلوا تناوب الوحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في المواقع المتقدمة بمنطقتي سينكوفكا ودفوريتشنو".وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230415/المدفعية-الروسية-تدمر-مستودعي-ذخيرة-ومدفع-هاوتزردي-20--للقوات-الأوكرانية-في-مقاطعة-خاركوف-1075934029.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار روسيا, العالم, أخبار العالم الآن

القوات الروسية تقضي على 3 مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية

02:07 GMT 15.04.2023 (تم التحديث: 02:22 GMT 15.04.2023)
© Sputnik . Vitaliy Ankovالتدريبات التكتيكتية الخامسة المتنوعة للقوات المشتركة فى المنطقة العسكرية الشرقية في الحقل العسكري "سيرغيفسكي" في بريمورسكي كراي.
التدريبات التكتيكتية الخامسة المتنوعة للقوات المشتركة فى المنطقة العسكرية الشرقية في الحقل العسكري سيرغيفسكي في بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2023
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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قضت القوات الروسية، صباح اليوم السبت، على ثلاث مجموعات تخريبية استطلاعية أوكرانية على محور كوبيانسك، وأحبطوا محاولتي تبديل للعدو في المواقع الأمامية.
موسكو - سبوتنيك. وقال رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "زاباد" الروسية، ديمتري شبليافتسيف، لوكالة "سبوتنيك" إنه: "خلال النهار، على محور كوبيانسك، كشف العسكريون من مجموعة "زاباد" وقضوا على ثلاث مجموعات تخريبية استطلاعية للعدو من اللواء الآلي المنفصل الرابع عشر واللواء الآلي الدفاع الإقليمي 103".
التدريبات التكتيكتية الخامسة المتنوعة للقوات المشتركة فى المنطقة العسكرية الشرقية في الحقل العسكري سيرغيفسكي في بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
المدفعية الروسية تدمر مستودعي ذخيرة ومدفع هاوتزر للقوات الأوكرانية في مقاطعة خاركوف
02:05 GMT
وأضاف شبليافتسيف، الجنود الروس أفشلوا تناوب الوحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في المواقع المتقدمة بمنطقتي سينكوفكا ودفوريتشنو".
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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