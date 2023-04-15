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https://sputnikarabic.ae/20230415/تركيا-تكشف-عن-تسريع-واشنطن-لصفقة-بيع-طائرات-إف-16-لأنقرة--1075949179.html
تركيا تكشف عن تسريع واشنطن لصفقة بيع طائرات "إف 16" لأنقرة
تركيا تكشف عن تسريع واشنطن لصفقة بيع طائرات "إف 16" لأنقرة
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالين، عن تسريع صفقة شراء طائرات "إف 16" الأمريكية بين أنقرة وواشنطن، بعدما أصبحت فنلندا عضوا في الناتو. 15.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-15T12:50+0000
2023-04-15T12:51+0000
العالم
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وقال قالين خلال مقابلة خاصة مع صحيفة "الأناضول" التركية: "لا تزال الإدارة الأمريكية تريد دفع العملية إلى الأمام والآن الأمر متروك للكونغرس".وتابع قالين: "بعد الموافقة على عضوية فنلندا في الناتو تسارعت العملية، وكذلك السويد بعد الوفاء بمتطلباتنا الموضوعية، ستنضم أيضًا إلى الناتو. هذه القضايا مهمة بالنسبة للجميع"، لافتا إلى أن "هذه القضايا مهمة لأمن جميع أعضاء الحلف".وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن عضو لجنة الأمن والسياسات الخارجية بالرئاسة التركية، شاغري أرهان، أن تركيا ستسحب على الأرجح طلبها لشراء مقاتلات "إف-16" الأمريكية من الولايات المتحدة بسبب السعر، وستسعى إلى خيارات أخرى أكثر تطورا.وطلبت تركيا في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، شراء 40 من مقاتلات "إف-16"، التي تصنعها شركة "لوكهيد مارتن" وقرابة 80 مجموعة من قطع الغيار لتحديث طائرات حربية لديها.
https://sputnikarabic.ae/20230326/تركيا-إذا-لم-نتوصل-لاتفاق-نهائي-مع-أمريكا-بشأن-مقاتلات-إف-16-فلدينا-بدائل-1075142544.html
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العالم

تركيا تكشف عن تسريع واشنطن لصفقة بيع طائرات "إف 16" لأنقرة

12:50 GMT 15.04.2023 (تم التحديث: 12:51 GMT 15.04.2023)
© AP Photo / Toby Talbotمقاتلات حربية تابعة للجيش الأمريكي- المقاتلة "إف - 16"
مقاتلات حربية تابعة للجيش الأمريكي- المقاتلة إف - 16 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2023
© AP Photo / Toby Talbot
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أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالين، عن تسريع صفقة شراء طائرات "إف 16" الأمريكية بين أنقرة وواشنطن، بعدما أصبحت فنلندا عضوا في الناتو.
وقال قالين خلال مقابلة خاصة مع صحيفة "الأناضول" التركية: "لا تزال الإدارة الأمريكية تريد دفع العملية إلى الأمام والآن الأمر متروك للكونغرس".
وتابع قالين: "بعد الموافقة على عضوية فنلندا في الناتو تسارعت العملية، وكذلك السويد بعد الوفاء بمتطلباتنا الموضوعية، ستنضم أيضًا إلى الناتو. هذه القضايا مهمة بالنسبة للجميع"، لافتا إلى أن "هذه القضايا مهمة لأمن جميع أعضاء الحلف".
المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2023
تركيا: إذا لم نتوصل لاتفاق نهائي مع أمريكا بشأن مقاتلات "إف 16" فلدينا بدائل
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وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن عضو لجنة الأمن والسياسات الخارجية بالرئاسة التركية، شاغري أرهان، أن تركيا ستسحب على الأرجح طلبها لشراء مقاتلات "إف-16" الأمريكية من الولايات المتحدة بسبب السعر، وستسعى إلى خيارات أخرى أكثر تطورا.
وطلبت تركيا في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، شراء 40 من مقاتلات "إف-16"، التي تصنعها شركة "لوكهيد مارتن" وقرابة 80 مجموعة من قطع الغيار لتحديث طائرات حربية لديها.
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