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https://sputnikarabic.ae/20230415/تقارير-مصر-تواجه-المغرب-وديا-استعدادا-لتصفيات-أمم-أفريقيا-1075959315.html
تقارير: مصر تواجه المغرب وديا استعدادا لتصفيات أمم أفريقيا
تقارير: مصر تواجه المغرب وديا استعدادا لتصفيات أمم أفريقيا
كشفت تقارير مصرية، اليوم السبت، أن منتخب مصر لكرة القدم تلقى عرضا لإقامة مباراة ودية مع المغرب، استعدادا لتصفيات كأس أمم أفريقيا 2024. 15.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-15T16:48+0000
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ومن المقرر أن تقام مباراة مصر والمغرب الودية، في شهر يونيو/ حزيران المقبل، في التوقف الدولي، وفقا لموقع "في الجول".وقامت بعض الشركات بمخاطبة اتحاد الكرة المصري، لتنظيم المباراة الودية، وكان من بين تلك العروض هو مواجهة منتخب المغرب.في سياق متصل، يدرس المدير الفني لمنتخب مصر، البرتغالي روي فيتوريا إقامة معسكر مغلق لـ"الفراعنة" في الفترة ما بين 12 إلى 20 يونيو، استعدادا لمواجهة غينيا في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا، المقامة في كوت ديفوار.يشار إلى أن في الشهر الماضي، حقق منتخب مصر فوزا عريضا خارج أرضه على حساب مضيفه مالاوي (4-0)، ليتصدر مجموعته في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2023.واقتنص منتخب مصر بقيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة على حساب غينيا.بينما يحتل منتخب مالاوي المركز الثالث برصيد 3 نقاط مع إثيوبيا متذيل الترتيب بالرصيد نفسه.
https://sputnikarabic.ae/20230318/فيتوريا-يضم-24-لاعبا-لقائمة-منتخب-مصر-لتصفيات-أمم-أفريقيا-1074883342.html
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار المغرب اليوم, رياضة
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار المغرب اليوم, رياضة

تقارير: مصر تواجه المغرب وديا استعدادا لتصفيات أمم أفريقيا

16:48 GMT 15.04.2023
© Sputnik . MOHAMED ABD EL GHANY / المنتخب المصري
المنتخب المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2023
المنتخب المصري
© Sputnik . MOHAMED ABD EL GHANY /
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كشفت تقارير مصرية، اليوم السبت، أن منتخب مصر لكرة القدم تلقى عرضا لإقامة مباراة ودية مع المغرب، استعدادا لتصفيات كأس أمم أفريقيا 2024.
ومن المقرر أن تقام مباراة مصر والمغرب الودية، في شهر يونيو/ حزيران المقبل، في التوقف الدولي، وفقا لموقع "في الجول".
وقامت بعض الشركات بمخاطبة اتحاد الكرة المصري، لتنظيم المباراة الودية، وكان من بين تلك العروض هو مواجهة منتخب المغرب.
في سياق متصل، يدرس المدير الفني لمنتخب مصر، البرتغالي روي فيتوريا إقامة معسكر مغلق لـ"الفراعنة" في الفترة ما بين 12 إلى 20 يونيو، استعدادا لمواجهة غينيا في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا، المقامة في كوت ديفوار.
محمود كهربا ومحمد صلاح في منتخب مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2023
مجتمع
فيتوريا يضم 24 لاعبا إلى قائمة منتخب مصر لتصفيات أمم أفريقيا
18 مارس, 12:35 GMT
يشار إلى أن في الشهر الماضي، حقق منتخب مصر فوزا عريضا خارج أرضه على حساب مضيفه مالاوي (4-0)، ليتصدر مجموعته في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2023.
واقتنص منتخب مصر بقيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة على حساب غينيا.
بينما يحتل منتخب مالاوي المركز الثالث برصيد 3 نقاط مع إثيوبيا متذيل الترتيب بالرصيد نفسه.
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