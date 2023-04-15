https://sputnikarabic.ae/20230415/حماس-تظل-المقاومة-بمختلف-الجبهات-في-حالة-إسناد-لشعبنا-1075960404.html

"حماس": تظل المقاومة بمختلف الجبهات في حالة إسناد لشعبنا

"حماس": تظل المقاومة بمختلف الجبهات في حالة إسناد لشعبنا

قال المتحدث باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع، اليوم السبت، إن الجماهير التي زحفت أمس بربع مليون مشارك صوب المسجد الأقصى المبارك لأداء صلاة الجمعة تدلل على أن... 15.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-15T17:39+0000

2023-04-15T17:39+0000

2023-04-15T17:39+0000

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ونقلت وكالة شهاب، مساء اليوم السبت، عن القانوع، أن الشعب الفلسطيني لن يسمح للاحتلال الإسرائيلي ببسط السيطرة وتضييع هوية المسجد الأقصى، مضيفًا أن الشعب الفلسطيني ملتحم بالمسجد الأقصى في كل الساحات.وأكد المتحدث باسم حركة حماس أن "الفشل المتكرر للاحتلال في تمرير مخطط التقسيم هو ثمرة الرباط وشد الرحال للأقصى وهو ما يتطلب استدامته".وقال عبد اللطيف القانوع:وذكرت مصادر محلية فلسطينية أن القوات الإسرائيلية تسببت في إعاقة تنقل المواطنين الفلسطينيين من خلال تدقيق هوياتهم وتفتيش مراكبهم، بين قرية مخماس ورام الله، شمال شرقي القدس.وفي السياق نفسه، توعد رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة، يحيى السنوار، إسرائيل بصواريخ بلا عدد في حال المساس في المسجد الأقصى.وأكد في كلمة ألقاها خلال مهرجان "الضفة درع القدس" في غزة بمناسبة يوم القدس العالمي، أن "يوم القدس ليس مجرد مهرجانات واحتفالات وخطب تلقى، بل بات اليوم بارود وأنفاق وصواريخ وجنود وكتائب وعشاق شهادة يتبايعون على الموت".وأضاف السنوار أن قيادة المقاومة وقيادة محور القدس ستتدخل لمؤازرة وحماية المرابطين في المسجد الأقصى إذا استمر الاحتلال بسياسته تجاه المسجد والسماح للمستوطنين باقتحامه والاعتداء على المرابطين، مؤكداً أن "الرد سيكون كما حدث خلال الأيام الماضية".وقال السنوار إن "المرابطين في المسجد الأقصى يملكون مفاتيح السلم والحرب، وعلى الاحتلال أن يعي هذه المعادلة جيداً، وندرك النوايا المبيتة ولكن نؤكد أن المقاومة في غزة والضفة ومحور القدس لهم بالمرصاد".وأكد السنوار أن أهل الضفة الغربية ومجاهدي كتائب شهداء الأقصى وسرايا القدس وكل الفصائل، ومقاتلي الأجهزة الأمنية، يصححون أخطاء 30 عاما.وبيّن أن الاحتفال في يوم القدس في المدن العربية والإسلامية والعالمية دليل على أن القدس والأقصى يتربعان في قلوب الأمة وأن القضية الفلسطينية هي القضية الجامعة الموحدة.وتابع: "على الدول العربية والإسلامية أن تنهي الخلافات بينها، وما تم أخيراً خطوة في الاتجاه الصحيح".

https://sputnikarabic.ae/20230415/نائب-محافظ-القدس-لـ-سبوتنيك-إسرائيل-تمنع-وصول-الفلسطينيين-لكنيسة-القيامة-والمسجد-الأقصى-1075951649.html

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حركة حماس, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, أخبار الضفة الغربية