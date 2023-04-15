https://sputnikarabic.ae/20230415/خبير-يحمل-القوى-السياسية-والعسكرية-مسؤولية-تردي-الأوضاع-في-السودان-1075947819.html

خبير يحمل القوى السياسية والعسكرية مسؤولية تردي الأوضاع في السودان

خبير يحمل القوى السياسية والعسكرية مسؤولية تردي الأوضاع في السودان

قال الباحث في الدراسات السياسية والاستراتيجية، حسن شايب دنقس، إن القوى السياسية والعسكرية في السودان مسؤولة عن الوصول بالأوضاع إلى حالة الاشتباك العسكري. 15.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-15T11:56+0000

2023-04-15T11:56+0000

2023-04-15T11:56+0000

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وأوضح خلال حديثه لراديو "سبوتنيك" أنه طيلة أربع سنوات لم يتم التوافق حول رؤية للانتقال الديمقراطي داخل الدولة، في ظل تفاقم الوضع السياسي والعسكري والأمني، الأمر الذي أدى إلى انسداد في الأفق السياسي والحواري، وفشل الأطراف في التوصل لاتفاق ينهي الأزمة.وبيّن الخبير أن الوضع حرج في الخرطوم في ظل انتشار كبير لقوات الدعم السريع، مشيرا إلى أن هناك حالة من الهلع بين المواطنين، بعدما اعتبرت القوات المسلحة في بيانها قوات الدعم السريع بأنها متمردة وخارجة عن سيطرتها.واعتبر دنقس أن ما يجري "محاولة انقلابية من قوات الدعم السريع للسيطرة على السلطة في السودان"، مضيفا أن البيانات التي تصدر تعكس وجود عمل مرتب وكبير.ووقعت اشتباكات عنيفة، اليوم السبت، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، حيث تبادل الطرفان الاتهامات بشن هجوم على مواقع الطرف الآخر.وأعلنت القوات المسلحة السودانية، اليوم السبت، أن القوات الجوية تقوم حاليا بعمليات نوعية لـ"حسم تصرفات الدعم السريع غير المسؤولة".وقال الجيش السوداني، في بيان: "قواتكم المسلحة الأبية فارضة سيطرتها وهيمنتها على كل القواعد والمطارات، وما زالت تدافع وتؤدي واجبها الدستوري والوطني والقانوني، فيما هرب أفراد وضباط مليشيا الدعم السريع من مقارهم وتركوا جميع معداتهم في الشوارع".من جانبها، أعلنت قيادة قوات الدعم السريع السودانية، اليوم السبت، السيطرة على القصر الجمهوري، وبيت الضيافة، ومطارات الخرطوم ومروي والأبيض، فضلا عن السيطرة على عدة مواقع في الولايات.وتصاعدت الخلافات بعد تحركات لقوات الدعم السريع داخل العاصمة الخرطوم، وولايات عدّة، قال الجيش إنها تمت دون موافقته، محذراً من "مواجهة محتملة" مع الدعم السريع، فيما اعتبره مراقبون إشارة علنية إلى "خلافات طويلة الأمد تعرقل جهود عودة الحكم المدني".

https://sputnikarabic.ae/20230415/ماذا-يحدث-في-السودان-تغطية-متواصلة-للاشتباكات-بين-الجيش-والدعم-السريع-1075946533.html

https://sputnikarabic.ae/20230415/الجيش-السوداني-القوات-الجوية-تنفذ-عمليات-نوعية-لحسم-تصرفات-الدعم-السريع-غير-المسؤولة-1075945121.html

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العالم العربي, اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن