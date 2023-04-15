https://sputnikarabic.ae/20230415/رئيس-برلمان-القرم-يدعو-ترامب-وماسك-لزيارة-شبه-الجزيرة--1075945432.html

رئيس برلمان القرم يدعو ترامب وماسك لزيارة شبه الجزيرة

رئيس برلمان القرم يدعو ترامب وماسك لزيارة شبه الجزيرة

دعا رئيس برلمان القرم، فلاديمير كونستانتينوف، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ورجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، لزيارة شبه الجزيرة. 15.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-15T10:42+0000

2023-04-15T10:42+0000

2023-04-15T10:42+0000

روسيا

جمهورية القرم الروسية

إيلون ماسك

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وقال كونستانتينوف لوكالة "سبوتنيك": "نحن على استعداد لدعوة إيلون ماسك لرؤية كل شيء على الفور. أنا مقتنع بأنه إذا أراد ترامب زيارتنا، فسوف نلتقي به. سيأتي إلينا برأي ويغادر الجزيرة برأي آخر، وستكون هناك العديد من القضايا تم حلها بشكل مختلف بعد زيارته هذه".أصبحت شبه جزيرة القرم منطقة روسية، في مارس/آذار 2014، بعد الاستفتاء الذي أعقب الانقلاب في أوكرانيا. وقد أيد هذا القرار 96.77% من الناخبين في القرم، و 95.6% في سيفاستوبول. ولا تزال أوكرانيا تعتبر شبه الجزيرة أراضيها، وتؤيد العديد من الدول الغربية كييف في هذه القضية.صرحت القيادة الروسية مرارًا بأن سكان القرم اتخذوا خيارهم بشكل ديمقراطي، مع الامتثال الكامل للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.وبحسب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن قضية شبه جزيرة القرم "أُغلقت نهائياً".

https://sputnikarabic.ae/20230408/الرئيس-البرازيلي-يقترح-تخلي-أوكرانيا-عن-شبه-جزيرة-القرم-زيلينسكي-لا-يمكنه-الحصول-على-كل-شيء-1075685710.html

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