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https://sputnikarabic.ae/20230415/رئيس-برلمان-القرم-يدعو-ترامب-وماسك-لزيارة-شبه-الجزيرة--1075945432.html
رئيس برلمان القرم يدعو ترامب وماسك لزيارة شبه الجزيرة
رئيس برلمان القرم يدعو ترامب وماسك لزيارة شبه الجزيرة
دعا رئيس برلمان القرم، فلاديمير كونستانتينوف، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ورجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، لزيارة شبه الجزيرة. 15.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-15T10:42+0000
2023-04-15T10:42+0000
روسيا
جمهورية القرم الروسية
إيلون ماسك
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وقال كونستانتينوف لوكالة "سبوتنيك": "نحن على استعداد لدعوة إيلون ماسك لرؤية كل شيء على الفور. أنا مقتنع بأنه إذا أراد ترامب زيارتنا، فسوف نلتقي به. سيأتي إلينا برأي ويغادر الجزيرة برأي آخر، وستكون هناك العديد من القضايا تم حلها بشكل مختلف بعد زيارته هذه".أصبحت شبه جزيرة القرم منطقة روسية، في مارس/آذار 2014، بعد الاستفتاء الذي أعقب الانقلاب في أوكرانيا. وقد أيد هذا القرار 96.77% من الناخبين في القرم، و 95.6% في سيفاستوبول. ولا تزال أوكرانيا تعتبر شبه الجزيرة أراضيها، وتؤيد العديد من الدول الغربية كييف في هذه القضية.صرحت القيادة الروسية مرارًا بأن سكان القرم اتخذوا خيارهم بشكل ديمقراطي، مع الامتثال الكامل للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.وبحسب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن قضية شبه جزيرة القرم "أُغلقت نهائياً".
https://sputnikarabic.ae/20230408/الرئيس-البرازيلي-يقترح-تخلي-أوكرانيا-عن-شبه-جزيرة-القرم-زيلينسكي-لا-يمكنه-الحصول-على-كل-شيء-1075685710.html
جمهورية القرم الروسية
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روسيا, جمهورية القرم الروسية, إيلون ماسك
روسيا, جمهورية القرم الروسية, إيلون ماسك

رئيس برلمان القرم يدعو ترامب وماسك لزيارة شبه الجزيرة

10:42 GMT 15.04.2023
© Sputnik . Vitaly Timkiv / الانتقال إلى بنك الصورالانتهاء من بناء جسر القرم، شبه جزيرة القرم، روسيا
الانتهاء من بناء جسر القرم، شبه جزيرة القرم، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2023
© Sputnik . Vitaly Timkiv
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دعا رئيس برلمان القرم، فلاديمير كونستانتينوف، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ورجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، لزيارة شبه الجزيرة.
وقال كونستانتينوف لوكالة "سبوتنيك": "نحن على استعداد لدعوة إيلون ماسك لرؤية كل شيء على الفور. أنا مقتنع بأنه إذا أراد ترامب زيارتنا، فسوف نلتقي به. سيأتي إلينا برأي ويغادر الجزيرة برأي آخر، وستكون هناك العديد من القضايا تم حلها بشكل مختلف بعد زيارته هذه".
أصبحت شبه جزيرة القرم منطقة روسية، في مارس/آذار 2014، بعد الاستفتاء الذي أعقب الانقلاب في أوكرانيا. وقد أيد هذا القرار 96.77% من الناخبين في القرم، و 95.6% في سيفاستوبول. ولا تزال أوكرانيا تعتبر شبه الجزيرة أراضيها، وتؤيد العديد من الدول الغربية كييف في هذه القضية.
الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الرئيس البرازيلي يقترح تخلي أوكرانيا عن شبه جزيرة القرم... "زيلينسكي لا يمكنه الحصول على كل ‏شيء"‏
8 أبريل, 17:01 GMT
صرحت القيادة الروسية مرارًا بأن سكان القرم اتخذوا خيارهم بشكل ديمقراطي، مع الامتثال الكامل للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وبحسب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن قضية شبه جزيرة القرم "أُغلقت نهائياً".
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Бойцы группы Вагнера ведут бой в центре Артемовска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:51 GMT
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