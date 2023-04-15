https://sputnikarabic.ae/20230415/رئيس-برلمان-القرم-يدعو-ترامب-وماسك-لزيارة-شبه-الجزيرة--1075945432.html
رئيس برلمان القرم يدعو ترامب وماسك لزيارة شبه الجزيرة
رئيس برلمان القرم يدعو ترامب وماسك لزيارة شبه الجزيرة
دعا رئيس برلمان القرم، فلاديمير كونستانتينوف، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ورجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، لزيارة شبه الجزيرة. 15.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-15T10:42+0000
2023-04-15T10:42+0000
2023-04-15T10:42+0000
روسيا
جمهورية القرم الروسية
إيلون ماسك
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وقال كونستانتينوف لوكالة "سبوتنيك": "نحن على استعداد لدعوة إيلون ماسك لرؤية كل شيء على الفور. أنا مقتنع بأنه إذا أراد ترامب زيارتنا، فسوف نلتقي به. سيأتي إلينا برأي ويغادر الجزيرة برأي آخر، وستكون هناك العديد من القضايا تم حلها بشكل مختلف بعد زيارته هذه".أصبحت شبه جزيرة القرم منطقة روسية، في مارس/آذار 2014، بعد الاستفتاء الذي أعقب الانقلاب في أوكرانيا. وقد أيد هذا القرار 96.77% من الناخبين في القرم، و 95.6% في سيفاستوبول. ولا تزال أوكرانيا تعتبر شبه الجزيرة أراضيها، وتؤيد العديد من الدول الغربية كييف في هذه القضية.صرحت القيادة الروسية مرارًا بأن سكان القرم اتخذوا خيارهم بشكل ديمقراطي، مع الامتثال الكامل للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.وبحسب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن قضية شبه جزيرة القرم "أُغلقت نهائياً".
https://sputnikarabic.ae/20230408/الرئيس-البرازيلي-يقترح-تخلي-أوكرانيا-عن-شبه-جزيرة-القرم-زيلينسكي-لا-يمكنه-الحصول-على-كل-شيء-1075685710.html
جمهورية القرم الروسية
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, جمهورية القرم الروسية, إيلون ماسك
روسيا, جمهورية القرم الروسية, إيلون ماسك
رئيس برلمان القرم يدعو ترامب وماسك لزيارة شبه الجزيرة
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دعا رئيس برلمان القرم، فلاديمير كونستانتينوف، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ورجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، لزيارة شبه الجزيرة.
وقال كونستانتينوف لوكالة "سبوتنيك": "نحن على استعداد لدعوة إيلون ماسك لرؤية كل شيء على الفور. أنا مقتنع بأنه إذا أراد ترامب زيارتنا، فسوف نلتقي به. سيأتي إلينا برأي ويغادر الجزيرة برأي آخر، وستكون هناك العديد من القضايا تم حلها بشكل مختلف بعد زيارته هذه".
أصبحت شبه جزيرة القرم منطقة روسية، في مارس/آذار 2014، بعد الاستفتاء الذي أعقب الانقلاب في أوكرانيا. وقد أيد هذا القرار 96.77% من الناخبين في القرم، و 95.6% في سيفاستوبول. ولا تزال أوكرانيا تعتبر شبه الجزيرة أراضيها، وتؤيد العديد من الدول الغربية كييف في هذه القضية.
صرحت القيادة الروسية مرارًا بأن سكان القرم اتخذوا خيارهم بشكل ديمقراطي، مع الامتثال الكامل للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وبحسب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن قضية شبه جزيرة القرم "أُغلقت نهائياً".