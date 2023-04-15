https://sputnikarabic.ae/20230415/روسيا-تدعو-جميع-الأطراف-إلى-وقف-إطلاق-النار-في-السودان-1075950570.html
روسيا تدعو جميع الأطراف إلى وقف إطلاق النار في السودان
روسيا تدعو جميع الأطراف إلى وقف إطلاق النار في السودان
دعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، جميع الأطراف في السودان إلى اتخاذ الخطوات الضرورية لوقف الأحداث المقلقة في البلاد، مطالبةً بإظهار الإرادة السياسية... 15.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-15T13:06+0000
2023-04-15T13:06+0000
2023-04-15T13:06+0000
روسيا
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وأشارت وزارة الخارجية في بيانها إلى أن "الاحداث الدرامية التي يشهدها السودان تثير قلقًا شديدًا في موسكو، وتدعو أطراف النزاع الى إظهار الإرادة السياسية وضبط النفس واتخاذ خطوات عاجلة نحو وقف إطلاق النار.وأضافت الخارجية الروسية، بالقول: "نتوقع أن تحل كل الخلافات عبر المفاوضات بين الأطراف المتنازعة".وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش السوداني أن الدعم السريع هاجم عدة قواعد ومعسكرات لقواته في الخرطوم، ومناطق أخرى.وأوضح الجيش أن الاشتباكات الآن تدور بين قواته المسلحة وقوات الدعم السريع المتمردة في المواقع الاستراتيجية.في المقابل، اتهمت قوات الدعم السريع الجيش بمداهمة مقر لها في منطقة سوبا في الخرطوم، مستعملاً جميع أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة.وأعلنت السيطرة على القصر الجمهوري، وبيت الضيافة، ومطارات الخرطوم ومروي والأبيض، فضلا عن السيطرة على عدة مواقع في الولايات.وتصاعدت الخلافات بعد تحركات لقوات الدعم السريع داخل العاصمة الخرطوم، وولايات عدّة، قال الجيش إنها تمت دون موافقته، محذرًا من "مواجهة محتملة" مع الدعم السريع، فيما اعتبره مراقبون إشارة علنية إلى "خلافات طويلة الأمد تعرقل جهود عودة الحكم المدني".
https://sputnikarabic.ae/20230415/ماذا-يحدث-في-السودان-تغطية-متواصلة-للاشتباكات-بين-الجيش-والدعم-السريع-1075946533.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
روسيا تدعو جميع الأطراف إلى وقف إطلاق النار في السودان
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دعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، جميع الأطراف في السودان إلى اتخاذ الخطوات الضرورية لوقف الأحداث المقلقة في البلاد، مطالبةً بإظهار الإرادة السياسية ووقف إطلاق النار.
وأشارت وزارة الخارجية في بيانها إلى أن "الاحداث الدرامية التي يشهدها السودان تثير قلقًا شديدًا في موسكو، وتدعو أطراف النزاع الى إظهار الإرادة السياسية وضبط النفس واتخاذ خطوات عاجلة نحو وقف إطلاق النار.
وأضافت الخارجية الروسية، بالقول: "نتوقع أن تحل كل الخلافات عبر المفاوضات بين الأطراف المتنازعة".
وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش السوداني
أن الدعم السريع هاجم عدة قواعد ومعسكرات لقواته في الخرطوم، ومناطق أخرى.
وأوضح الجيش أن الاشتباكات الآن تدور بين قواته المسلحة وقوات الدعم السريع المتمردة في المواقع الاستراتيجية.
في المقابل، اتهمت قوات الدعم السريع الجيش بمداهمة مقر لها في منطقة سوبا في الخرطوم، مستعملاً جميع أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة.
وأعلنت السيطرة على القصر الجمهوري
، وبيت الضيافة، ومطارات الخرطوم ومروي والأبيض، فضلا عن السيطرة على عدة مواقع في الولايات.
وتصاعدت الخلافات بعد تحركات لقوات الدعم السريع داخل العاصمة الخرطوم
، وولايات عدّة، قال الجيش إنها تمت دون موافقته، محذرًا من "مواجهة محتملة" مع الدعم السريع، فيما اعتبره مراقبون إشارة علنية إلى "خلافات طويلة الأمد تعرقل جهود عودة الحكم المدني".