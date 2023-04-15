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Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230415/روسيا-ترسل-سلاحا-هجينا-جديدا-إلى-منطقة-العمليات-العسكرية-الخاصة-1075936548.html
روسيا ترسل سلاحا هجينا جديدا إلى منطقة العمليات العسكرية الخاصة
روسيا ترسل سلاحا هجينا جديدا إلى منطقة العمليات العسكرية الخاصة
نشرت قناة "تلغرام" "المراسلون العسكريون" في موقع "روسكايا فيسنا" صورة للمجموعة التي وصلت إلى منطقة العمليات الخاصة مع أسلحة غير عادية. 15.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-15T05:37+0000
2023-04-15T05:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وذكرت القناة أن من بين المعدات مركبة "أ تي إس-59غي" التي تعمل في جميع التضاريس، مع مدفع "2إم-3إم" عيار 25 ملم.ليست هذه هي المحاولة الأولى لإيجاد حاملة أرضية جديدة للمدفع البحري السوفيتي. في وقت سابق، تم رصد ناقلات جند مدرعة متعددة الأغراض "إم تي-إل بي" مسلحة بمدافع "2إم-3إم" المضادة للطائرات على الجبهة، حسبما ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا".في الجيش السوفيتي، خدمت مركبة "أ تي إس-59غي" لمدة عشر سنوات كجرار لسحب المدافع الثقيلة. على وجه الخصوص، مدافع "إم-46" عيار 130 ملم.الآن، يستخدم الجرار كمدفع ذاتي الحركة، يمكن أن تطلق السبطانة المزدوجة ما يصل إلى 300 طلقة في الدقيقة، مدى الضربة على المنحدر يصل إلى 3000 متر.
https://sputnikarabic.ae/20230414/-قنبلة-روسية-تسبب-أرقا-لدى-القوات-الأوكرانية-لا-شيء-يسقطها-1075906539.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

روسيا ترسل سلاحا هجينا جديدا إلى منطقة العمليات العسكرية الخاصة

05:37 GMT 15.04.2023 (تم التحديث: 05:52 GMT 15.04.2023)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورنظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
/
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نشرت قناة "تلغرام" "المراسلون العسكريون" في موقع "روسكايا فيسنا" صورة للمجموعة التي وصلت إلى منطقة العمليات الخاصة مع أسلحة غير عادية.
وذكرت القناة أن من بين المعدات مركبة "أ تي إس-59غي" التي تعمل في جميع التضاريس، مع مدفع "2إم-3إم" عيار 25 ملم.
ليست هذه هي المحاولة الأولى لإيجاد حاملة أرضية جديدة للمدفع البحري السوفيتي. في وقت سابق، تم رصد ناقلات جند مدرعة متعددة الأغراض "إم تي-إل بي" مسلحة بمدافع "2إم-3إم" المضادة للطائرات على الجبهة، حسبما ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا".
قنبلة روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
قنبلة روسية تسبب أرقا لدى القوات الأوكرانية "لا شيء يسقطها"
أمس, 12:16 GMT
في الجيش السوفيتي، خدمت مركبة "أ تي إس-59غي" لمدة عشر سنوات كجرار لسحب المدافع الثقيلة. على وجه الخصوص، مدافع "إم-46" عيار 130 ملم.
الآن، يستخدم الجرار كمدفع ذاتي الحركة، يمكن أن تطلق السبطانة المزدوجة ما يصل إلى 300 طلقة في الدقيقة، مدى الضربة على المنحدر يصل إلى 3000 متر.
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Бойцы группы Вагнера ведут бой в центре Артемовска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:51 GMT
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