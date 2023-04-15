https://sputnikarabic.ae/20230415/روسيا-ترسل-سلاحا-هجينا-جديدا-إلى-منطقة-العمليات-العسكرية-الخاصة-1075936548.html
روسيا ترسل سلاحا هجينا جديدا إلى منطقة العمليات العسكرية الخاصة
روسيا ترسل سلاحا هجينا جديدا إلى منطقة العمليات العسكرية الخاصة
نشرت قناة "تلغرام" "المراسلون العسكريون" في موقع "روسكايا فيسنا" صورة للمجموعة التي وصلت إلى منطقة العمليات الخاصة مع أسلحة غير عادية. 15.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-15T05:37+0000
2023-04-15T05:37+0000
2023-04-15T05:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وذكرت القناة أن من بين المعدات مركبة "أ تي إس-59غي" التي تعمل في جميع التضاريس، مع مدفع "2إم-3إم" عيار 25 ملم.ليست هذه هي المحاولة الأولى لإيجاد حاملة أرضية جديدة للمدفع البحري السوفيتي. في وقت سابق، تم رصد ناقلات جند مدرعة متعددة الأغراض "إم تي-إل بي" مسلحة بمدافع "2إم-3إم" المضادة للطائرات على الجبهة، حسبما ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا".في الجيش السوفيتي، خدمت مركبة "أ تي إس-59غي" لمدة عشر سنوات كجرار لسحب المدافع الثقيلة. على وجه الخصوص، مدافع "إم-46" عيار 130 ملم.الآن، يستخدم الجرار كمدفع ذاتي الحركة، يمكن أن تطلق السبطانة المزدوجة ما يصل إلى 300 طلقة في الدقيقة، مدى الضربة على المنحدر يصل إلى 3000 متر.
https://sputnikarabic.ae/20230414/-قنبلة-روسية-تسبب-أرقا-لدى-القوات-الأوكرانية-لا-شيء-يسقطها-1075906539.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
روسيا ترسل سلاحا هجينا جديدا إلى منطقة العمليات العسكرية الخاصة
05:37 GMT 15.04.2023 (تم التحديث: 05:52 GMT 15.04.2023) تابعنا عبر
نشرت قناة "تلغرام" "المراسلون العسكريون" في موقع "روسكايا فيسنا" صورة للمجموعة التي وصلت إلى منطقة العمليات الخاصة مع أسلحة غير عادية.
وذكرت القناة أن من بين المعدات مركبة "أ تي إس-59غي" التي تعمل في جميع التضاريس، مع مدفع "2إم-3إم" عيار 25 ملم.
ليست هذه هي المحاولة الأولى لإيجاد حاملة أرضية جديدة للمدفع البحري السوفيتي. في وقت سابق، تم رصد ناقلات جند مدرعة متعددة الأغراض "إم تي-إل بي" مسلحة بمدافع "2إم-3إم" المضادة للطائرات على الجبهة، حسبما ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا".
في الجيش السوفيتي، خدمت مركبة "أ تي إس-59غي" لمدة عشر سنوات
كجرار لسحب المدافع الثقيلة. على وجه الخصوص، مدافع "إم-46" عيار 130 ملم.
الآن، يستخدم الجرار كمدفع ذاتي الحركة، يمكن أن تطلق السبطانة المزدوجة ما يصل إلى 300 طلقة في الدقيقة، مدى الضربة على المنحدر يصل إلى 3000 متر.