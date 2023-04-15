https://sputnikarabic.ae/20230415/روسيا-تطور-نظام-جديد-للحروب-الإلكترونية-قادر-على-قمع-الأقمار-الصناعية-1075933594.html
روسيا تطور نظام جديد للحروب الإلكترونية قادر على قمع الأقمار الصناعية
روسيا تطور نظام جديد للحروب الإلكترونية قادر على قمع الأقمار الصناعية
طورت روسيا نظام جديد للحروب الإلكترونية بنطاق يصل إلى حوالي 36,000 كيلومتر (22,369 ميل)، قادر على "تعطيل" الأقمار الصناعية في المدار الجغرافي الثابت للأرض. 15.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-15T01:50+0000
2023-04-15T01:50+0000
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ووفقًا لمصدر موثوق به، تحدث لوكالة "سبوتنيك": "تم تطوير نظام للحروب الإلكترونية في شركات القطاع الصناعي العسكري الروسي، قادر على قمع الأقمار الصناعية في المدار المدار الجغرافي الثابت للأرض باستخدام إشاراته. ويبلغ ذلك حوالي 36,000 كيلومتر فوق سطح البحر".ولم يكشف المصدر عن مزيد من التفاصيل حول النظام الجديد للحروب الإلكترونية، ولكنه أكد أن "قوة الإشارات على مسافة قريبة تجعلها قادرة ليس فقط على قمع، بل أيضًا تعطيل إلكترونيات العدو بشكل دائم".
https://sputnikarabic.ae/20221010/إعلام-السلاح-النووي-الروسي-يدمر-قوات-الناتو-خلال-نصف-ساعة-1068813081.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, سلاح روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, سلاح روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا تطور نظام جديد للحروب الإلكترونية قادر على قمع الأقمار الصناعية
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طورت روسيا نظام جديد للحروب الإلكترونية بنطاق يصل إلى حوالي 36,000 كيلومتر (22,369 ميل)، قادر على "تعطيل" الأقمار الصناعية في المدار الجغرافي الثابت للأرض.
ووفقًا لمصدر موثوق به، تحدث لوكالة "سبوتنيك": "تم تطوير نظام للحروب الإلكترونية في شركات القطاع الصناعي العسكري الروسي، قادر على قمع الأقمار الصناعية في المدار المدار الجغرافي الثابت للأرض باستخدام إشاراته. ويبلغ ذلك حوالي 36,000 كيلومتر فوق سطح البحر".
10 أكتوبر 2022, 04:47 GMT
ولم يكشف المصدر عن مزيد من التفاصيل حول النظام الجديد للحروب الإلكترونية
، ولكنه أكد أن "قوة الإشارات على مسافة قريبة تجعلها قادرة ليس فقط على قمع، بل أيضًا تعطيل إلكترونيات العدو بشكل دائم".