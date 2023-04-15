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https://sputnikarabic.ae/20230415/سفير-أمريكا-في-الخرطوم-يحتمي-داخل-السفارة-مع-فريقه-بعد-اشتباكات-قوات-الدعم-السريع-والجيش-السوداني-1075944949.html
سفير أمريكا في الخرطوم يحتمي داخل السفارة مع فريقه بعد اشتباكات قوات الدعم السريع والجيش السوداني
سفير أمريكا في الخرطوم يحتمي داخل السفارة مع فريقه بعد اشتباكات قوات الدعم السريع والجيش السوداني
قال السفير الأمريكي لدى الخرطوم، جون جودفري، اليوم السبت، إنه يحتمي في مكان مع فريق السفارة، بعد الاشتباكات التي وقعت بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني. 15.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-15T10:25+0000
2023-04-15T10:25+0000
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وكتب على "تويتر": "لقد وصلت لتوي في وقت متأخر من الليلة الماضية إلى الخرطوم، واستيقظت على الأصوات المزعجة للغاية لإطلاق النار والقتال، أنا الآن أحتمي في مكان مع فريق السفارة، كما يفعل السودانيون في جميع أنحاء الخرطوم وأماكن أخرى".وأضاف جودفري أن "تصعيد التوترات داخل العنصر العسكري إلى القتال المباشر أمر خطير للغاية، إنني أدعو القادة العسكريين على وجه السرعة إلى وقف القتال".وأعلنت قيادة قوات الدعم السريع السودانية، اليوم السبت، السيطرة على القصر الجمهوري، وبيت الضيافة، ومطارات الخرطوم ومروي والأبيض، فضلا عن السيطرة على عدة مواقع في الولايات.يذكر أن العاصمة السودانية تشهد انتشارا واسعا جدا لقوات الأمن السودانية، إضافة إلى تحريك عدد من الدبابات والمدرعات، فيما أغلقت آليات الجيش السوداني الجسور والأنفاق في الخرطوم إضافة إلى محيط مبنى الإذاعة والتلفزيون القومي بأم درمان.وتصاعدت الخلافات بعد تحركات لقوات الدعم السريع داخل العاصمة الخرطوم، وولايات عدّة، قال الجيش إنها تمت دون موافقته، محذراً من "مواجهة محتملة" مع الدعم السريع، فيما اعتبره مراقبون إشارة علنية إلى "خلافات طويلة الأمد تعرقل جهود عودة الحكم المدني".
https://sputnikarabic.ae/20230415/المخابرات-العامة-السودانية-تعلن-الدعم-السريع-قوة-متمردة-1075942346.html
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أخبار السودان اليوم, العالم العربي, العالم, الأخبار, المجلس السيادي في السودان
أخبار السودان اليوم, العالم العربي, العالم, الأخبار, المجلس السيادي في السودان

سفير أمريكا في الخرطوم يحتمي داخل السفارة مع فريقه بعد اشتباكات قوات الدعم السريع والجيش السوداني

10:25 GMT 15.04.2023
© AP Photo / Hussein Mallaقوات الدعم السريع في السودان
قوات الدعم السريع في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2023
قوات الدعم السريع في السودان
© AP Photo / Hussein Malla
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قال السفير الأمريكي لدى الخرطوم، جون جودفري، اليوم السبت، إنه يحتمي في مكان مع فريق السفارة، بعد الاشتباكات التي وقعت بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني.
وكتب على "تويتر": "لقد وصلت لتوي في وقت متأخر من الليلة الماضية إلى الخرطوم، واستيقظت على الأصوات المزعجة للغاية لإطلاق النار والقتال، أنا الآن أحتمي في مكان مع فريق السفارة، كما يفعل السودانيون في جميع أنحاء الخرطوم وأماكن أخرى".
وأضاف جودفري أن "تصعيد التوترات داخل العنصر العسكري إلى القتال المباشر أمر خطير للغاية، إنني أدعو القادة العسكريين على وجه السرعة إلى وقف القتال".
وأعلنت قيادة قوات الدعم السريع السودانية، اليوم السبت، السيطرة على القصر الجمهوري، وبيت الضيافة، ومطارات الخرطوم ومروي والأبيض، فضلا عن السيطرة على عدة مواقع في الولايات.
قائد قوات الدعم السريع، نائب رئيس المجلس العسكري بالسودان، محمد حمدان دقلو، المعروف بـحميدتي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2023
المخابرات العامة السودانية تعلن الدعم السريع "قوة متمردة"
09:53 GMT
يذكر أن العاصمة السودانية تشهد انتشارا واسعا جدا لقوات الأمن السودانية، إضافة إلى تحريك عدد من الدبابات والمدرعات، فيما أغلقت آليات الجيش السوداني الجسور والأنفاق في الخرطوم إضافة إلى محيط مبنى الإذاعة والتلفزيون القومي بأم درمان.
وتصاعدت الخلافات بعد تحركات لقوات الدعم السريع داخل العاصمة الخرطوم، وولايات عدّة، قال الجيش إنها تمت دون موافقته، محذراً من "مواجهة محتملة" مع الدعم السريع، فيما اعتبره مراقبون إشارة علنية إلى "خلافات طويلة الأمد تعرقل جهود عودة الحكم المدني".
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Бойцы группы Вагнера ведут бой в центре Артемовска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:51 GMT
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