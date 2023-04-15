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https://sputnikarabic.ae/20230415/سلطات-ولاية-أمريكية-تؤجل-مسلسل-الإعدامات-بسبب-نقص-الحقن-القاتلة-1075963914.html
سلطات ولاية أمريكية تؤجل مسلسل الإعدامات بسبب نقص الحقن القاتلة
سلطات ولاية أمريكية تؤجل مسلسل الإعدامات بسبب نقص الحقن القاتلة
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، أن سلطات ولاية أوهايو قررت تأجيل ثلاث عمليات إعدام، وذلك بسبب عدم إمكانية السلطات شراء الأدوية اللازمة للحقن المميتة. 15.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-15T20:30+0000
2023-04-15T20:30+0000
العالم
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وذكرت وكالة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن الحاكم مايك ديواين، إن "التأخير يرجع إلى المشاكل المستمرة المتعلقة بعدم استعداد موردي الأدوية لبيع مثل هذه المواد.وفقًا للوكالة، تم تأجيل ثلاث عمليات إعدام كان من المقرر إجراؤها في خريف هذا العام إلى عام 2026، وكانت آخر مرة أعدم فيها سجناء في ولاية أوهايو في عام 2018.في الوقت نفسه، سبق أن هدد ممثلو الصناعة سلطات الولاية بأنهم سيتوقفون تمامًا عن بيع منتجاتهم في أوهايو إذا اشتبهوا في استخدام أي من عيناتها في تنفيذ حكم الإعدام.
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العالم

سلطات ولاية أمريكية تؤجل مسلسل الإعدامات بسبب نقص الحقن القاتلة

20:30 GMT 15.04.2023
© AP Photo / Denis Farrell / مشنقة
مشنقة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2023
© AP Photo / Denis Farrell /
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أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، أن سلطات ولاية أوهايو قررت تأجيل ثلاث عمليات إعدام، وذلك بسبب عدم إمكانية السلطات شراء الأدوية اللازمة للحقن المميتة.
وذكرت وكالة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن الحاكم مايك ديواين، إن "التأخير يرجع إلى المشاكل المستمرة المتعلقة بعدم استعداد موردي الأدوية لبيع مثل هذه المواد.
وفقًا للوكالة، تم تأجيل ثلاث عمليات إعدام كان من المقرر إجراؤها في خريف هذا العام إلى عام 2026، وكانت آخر مرة أعدم فيها سجناء في ولاية أوهايو في عام 2018.
في الوقت نفسه، سبق أن هدد ممثلو الصناعة سلطات الولاية بأنهم سيتوقفون تمامًا عن بيع منتجاتهم في أوهايو إذا اشتبهوا في استخدام أي من عيناتها في تنفيذ حكم الإعدام.
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