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https://sputnikarabic.ae/20230415/سيارة-تصدم-حشدا-من-الناس-في-فرنسا-1075938130.html
سيارة تصدم حشدا من الناس في فرنسا
سيارة تصدم حشدا من الناس في فرنسا
اصطدمت سيارة بحشد في بوردو الفرنسية، وأصيب سبعة أشخاص، وفقا لمحطة إذاعة "فرانس بلو". 15.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-15T07:25+0000
2023-04-15T07:47+0000
العالم
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وأكدت الإذاعة الفرنسية أن شخصين تم إدخالهما إلى المستشفى.وقالت الإذاعة: "وقعت الحادثة في شارع البروفيسور دارجي في بوردو، يوم الجمعة 14 أبريل/نيسان، حوالي الساعة 23:00 (السبت، 0:00 بتوقيت موسكو). أصاب السائق في طريقه سبعة أشخاص، اثنان منهم أصيبا بجروح خطيرة، وفقا لرجال الطوارئ والإطفاء.وذكرت المحطة الإذاعية أن الشرطة اعتقلت السائق وثلاثة ركاب. وبحسب تقارير إعلامية، فإن السائق فقد السيطرة على السيارة، مما أدى إلى الاصطدام في جمع من الناس وبالتالي إصابة عدد منهم.
https://sputnikarabic.ae/20230409/إصابة-5-أشخاص-على-الأقل-جراء-انهيار-مبنى-جنوبي-فرنسا-1075714262.html
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سيارة تصدم حشدا من الناس في فرنسا

07:25 GMT 15.04.2023 (تم التحديث: 07:47 GMT 15.04.2023)
© Sputnikالشرطة الفرنسية 1
الشرطة الفرنسية 1 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2023
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اصطدمت سيارة بحشد في بوردو الفرنسية، وأصيب سبعة أشخاص، وفقا لمحطة إذاعة "فرانس بلو".
وأكدت الإذاعة الفرنسية أن شخصين تم إدخالهما إلى المستشفى.
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إصابة 5 أشخاص على الأقل جراء انهيار مبنى جنوبي فرنسا
9 أبريل, 12:57 GMT
وقالت الإذاعة: "وقعت الحادثة في شارع البروفيسور دارجي في بوردو، يوم الجمعة 14 أبريل/نيسان، حوالي الساعة 23:00 (السبت، 0:00 بتوقيت موسكو). أصاب السائق في طريقه سبعة أشخاص، اثنان منهم أصيبا بجروح خطيرة، وفقا لرجال الطوارئ والإطفاء.
وذكرت المحطة الإذاعية أن الشرطة اعتقلت السائق وثلاثة ركاب. وبحسب تقارير إعلامية، فإن السائق فقد السيطرة على السيارة، مما أدى إلى الاصطدام في جمع من الناس وبالتالي إصابة عدد منهم.
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