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طائرات مسيرة تركية تقصف قضاء بنجوين في محافظة السليمانية العراقية
طائرات مسيرة تركية تقصف قضاء بنجوين في محافظة السليمانية العراقية
أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم السبت، عن تجدد القصف من قبل الجيش التركي على قرى في قضاء بنجوين في محافظة السليمانية شمال شرقي العراق. 15.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-15T18:48+0000
2023-04-15T18:48+0000
العالم العربي
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وذكرت وكالة "السومرية" نقلا عن مصدر أمني عراقي رفيع المستوى، أن طائرات مسيرات يعتقد أنها تابعة لسلاح الجو التركي قصفت بعض القرى في قضاء بنجوين في محافظة السليمانية شمال شرقي العراق.وتابع المصدر بالقول إنه لم ترد أي معلومات بشأن خسائر في الأرواح والماديات في المنطقة.وفي وقت سابق، كشفت صحيفة "حرييت" التركية عن مصادر خاصة، أن السلطات التركية وضعت مدينة السليمانية شمالي العراق، ضمن الأهداف العسكرية التركية، في ظل النشاط الذي تشهده الأحزاب الكردية في المنطقة.وبينت الصحيفة أن السليمانية تحولت إلى نقطة حساسة مهمة بالنسبة لأجهزة الأمن والاستخبارات التركية، وهو ما أضاف المدينة إلى قائمة مراكز العمليات العسكرية التركية شمالي العراق.
https://sputnikarabic.ae/20230411/العراق-وتركيا--هل-يتوصل-الطرفان-لاتفاق-بشأن-الحدود-بعد-أزمة-السليمانية؟-1075805643.html
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العالم العربي
العالم العربي

طائرات مسيرة تركية تقصف قضاء بنجوين في محافظة السليمانية العراقية

18:48 GMT 15.04.2023
© AFP 2023 / Ahmad Al-Rubayeمزارع كردي يزرع البذور في حقل بمزرعة في منطقة رانيا بالقرب من سد دوكان شمال غرب مدينة السليمانية شمال شرق العراق في إقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتي في 2 يوليو 2022، حيث انحسرت مياه الخزان بسبب مزيج من العوامل، بما في ذلك انخفاض هطول الأمطار والجفاف الشديد وتحويل الأنهار المتدفقة من إيران.
مزارع كردي يزرع البذور في حقل بمزرعة في منطقة رانيا بالقرب من سد دوكان شمال غرب مدينة السليمانية شمال شرق العراق في إقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتي في 2 يوليو 2022، حيث انحسرت مياه الخزان بسبب مزيج من العوامل، بما في ذلك انخفاض هطول الأمطار والجفاف الشديد وتحويل الأنهار المتدفقة من إيران. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2023
© AFP 2023 / Ahmad Al-Rubaye
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أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم السبت، عن تجدد القصف من قبل الجيش التركي على قرى في قضاء بنجوين في محافظة السليمانية شمال شرقي العراق.
وذكرت وكالة "السومرية" نقلا عن مصدر أمني عراقي رفيع المستوى، أن طائرات مسيرات يعتقد أنها تابعة لسلاح الجو التركي قصفت بعض القرى في قضاء بنجوين في محافظة السليمانية شمال شرقي العراق.
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وتابع المصدر بالقول إنه لم ترد أي معلومات بشأن خسائر في الأرواح والماديات في المنطقة.
وفي وقت سابق، كشفت صحيفة "حرييت" التركية عن مصادر خاصة، أن السلطات التركية وضعت مدينة السليمانية شمالي العراق، ضمن الأهداف العسكرية التركية، في ظل النشاط الذي تشهده الأحزاب الكردية في المنطقة.
وبينت الصحيفة أن السليمانية تحولت إلى نقطة حساسة مهمة بالنسبة لأجهزة الأمن والاستخبارات التركية، وهو ما أضاف المدينة إلى قائمة مراكز العمليات العسكرية التركية شمالي العراق.
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