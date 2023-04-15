https://sputnikarabic.ae/20230415/قوات-الدعم-السريع-تصدر-أول-بيان-بعد-الاشتباك-مع-الجيش-السوداني-1075939261.html

قوات الدعم السريع تصدر أول بيان بعد الاشتباك مع الجيش السوداني

قوات الدعم السريع تصدر أول بيان بعد الاشتباك مع الجيش السوداني

أصدرت قيادة قوات الدعم السريع، منذ قليل، أول بيان بعد الاشتباك مع الجيش السوداني في العاصمة الخرطوم، داعية الشعب إلى التماسك في هذه اللحظة التاريخية الحرجة. 15.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-15T08:20+0000

2023-04-15T08:20+0000

2023-04-15T08:49+0000

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وقالت قوات الدعم السريع في بيانها، إنها تفاجأت صباح اليوم السبت بقوة كبيرة من القوات المسلحة تدخل إلى مقرها في أرض المعسكرات "سوبا" في الخرطوم.وأضاف البيان أن قوات الجيش حاصرت المقر، تبعه هجوم بكافة أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة.ووفقا للبيان، أجرت قيادة الدعم السريع اتصالات مع كل من الآلية الرباعية ومجموعة الوساطة وأطلعتهم على الأمر.كما ناشد البيان الرأي العام الدولي والإقليمي إلى إدانة الهجوم، داعيا الشعب السوداني إلى التماسك في هذه اللحظة التاريخية الحرجة.ومنذ قليل، اندلعت اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة في العاصمة الخرطوم.وتصاعدت الخلافات والمباحثات بين العسكريين والقوى المدنية، الشهر الماضي، بهدف التوصل إلى اتفاق سياسي نهائي.لكن المفاوضات فشلت في التوصل إلى اتفاق، بسبب خلافات بين قادة الجيش والدعم السريع، حول الفترات الزمنية، لإدماج قوات الدعم السريع في الجيش.وظهرت هذه الخلافات إلى العلن، بعد نشر قوات الدعم تعزيزات عسكرية لها حول قاعدة مروي الجوية شمالي السودان قبل أيام.واعترض الجيش السوداني على هذه الخطوة، مؤكدا أن قوات الدعم السريع لم تنسق معه ولم تأخذ مواقفة الجيش، ما خلف حالة من الهلع والخوف بين المواطنين وتعريض البلاد إلى مخاطر أمنية.وكانت تقارير صحفية قد أفادت، أمس الجمعة، بأن جهود الوساطة بين قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو الشهير بـ"حميدتي"، أسفرت عن إقناعهما بعقد اجتماع لحل الخلافات بينهما.

https://sputnikarabic.ae/20230415/إعلام-اشتباكات-بين-الجيش-السوداني-وقوات-الدعم-السريع-في-الخرطوم-1075938479.html

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أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, العالم العربي, الأخبار