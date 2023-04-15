https://sputnikarabic.ae/20230415/قيادة-الدعم-السريع-في-السودان-تعلن-السيطرة-على-القصر-الجمهوري-و3-مطارات-1075941587.html
قيادة "الدعم السريع" في السودان تعلن السيطرة على القصر الجمهوري و3 مطارات
قيادة "الدعم السريع" في السودان تعلن السيطرة على القصر الجمهوري و3 مطارات
أعلنت قيادة قوات الدعم السريع السودانية، اليوم السبت، السيطرة على القصر الجمهوري، وبيت الضيافة، ومطارات الخرطوم ومروي والأبيض، فضلا عن السيطرة على عدة مواقع في... 15.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-15T09:50+0000
2023-04-15T09:50+0000
2023-04-15T09:58+0000
العالم العربي
اتفاق السودان
أخبار السودان اليوم
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104115/93/1041159347_0:391:6123:3835_1920x0_80_0_0_4ebdf2d531168d7f7e36659cb7f8b39d.jpg
الخرطوم - سبوتنيك. وقالت قيادة الدعم السريع، في بيان، اليوم السبت، إنه "إزاء الهجوم الذي شنته قوة من القوات المسلحة صباح اليوم السبت 15 نيسان/ أبريل على قواتنا المتواجدة في أرض المعسكرات بسوبا، وجرا هذا التعدي الذي تصدت له قوات الدعم السريع بكل بسالة وتضحية فقد تمت السيطرة الكاملة على المواقع التالية: القصر الجمهوري، بيت الضيافة، القبض على القوة المهاجمة، السيطرة على مطار الخرطوم ومروي والأبيض، السيطرة على عدد من المواقع بالولايات".في السياق ذاته، قال المتحدث باسم الجيش السوداني نبيل عبدالله، اليوم السبت، إن قوات الدعم السريع هاجمت معسكرات الجيش في الخرطوم ومناطق أخرى، ما استلزم الرد عليها.ونقلت قناة "الجزيرة"، عن مصدر بالجيش السوداني، قوله إن القوات تتعامل مع هجوم شنته قوات الدعم السريع على القيادة العامة للاستيلاء عليها.وأضاف أن المعارك تدور حاليا في مطار الخرطوم الدولي بعد محاولة الدعم السريع السيطرة عليه، مشيرا إلى أن "قوات الدعم السريع أصبحت متمردة على الدولة ونتعامل معها على هذا الأساس".ويؤكد شهود عيان، اندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني على تخوم القصر الرئاسي ومقر قيادة الجيش وسط الخرطوم.يذكر أن العاصمة السودانية تشهد انتشارا واسعا جدا لقوات الأمن السودانية، إضافة إلى تحريك عدد من الدبابات والمدرعات، فيما أغلقت آليات الجيش السوداني الجسور والأنفاق في الخرطوم إضافة إلى محيط مبنى الإذاعة والتلفزيون القومي بأم درمان.وتصاعدت الخلافات بعد تحركات لقوات الدعم السريع داخل العاصمة الخرطوم، وولايات عدّة، قال الجيش إنها تمت دون موافقته، محذراً من "مواجهة محتملة" مع الدعم السريع، فيما اعتبره مراقبون إشارة علنية إلى "خلافات طويلة الأمد تعرقل جهود عودة الحكم المدني".
https://sputnikarabic.ae/20230415/-الجيش-السوداني-قوات-الدعم-حاولت-مهاجمة-مواقعنا-ونحن-نتصدى-لها-1075940076.html
https://sputnikarabic.ae/20230415/المخابرات-العامة-السودانية-تعلن-الدعم-السريع-قوة-متمردة-1075942346.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104115/93/1041159347_245:0:5878:4225_1920x0_80_0_0_b792c84134bcc34c55795c694d2ffc13.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, الأخبار
العالم العربي, اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, الأخبار
قيادة "الدعم السريع" في السودان تعلن السيطرة على القصر الجمهوري و3 مطارات
09:50 GMT 15.04.2023 (تم التحديث: 09:58 GMT 15.04.2023) تابعنا عبر
أعلنت قيادة قوات الدعم السريع السودانية، اليوم السبت، السيطرة على القصر الجمهوري، وبيت الضيافة، ومطارات الخرطوم ومروي والأبيض، فضلا عن السيطرة على عدة مواقع في الولايات.
الخرطوم - سبوتنيك. وقالت قيادة الدعم السريع، في بيان، اليوم السبت، إنه "إزاء الهجوم الذي شنته قوة من القوات المسلحة
صباح اليوم السبت 15 نيسان/ أبريل على قواتنا المتواجدة في أرض المعسكرات بسوبا، وجرا هذا التعدي الذي تصدت له قوات الدعم السريع بكل بسالة وتضحية فقد تمت السيطرة الكاملة على المواقع التالية: القصر الجمهوري، بيت الضيافة، القبض على القوة المهاجمة، السيطرة على مطار الخرطوم ومروي والأبيض، السيطرة على عدد من المواقع بالولايات".
في السياق ذاته، قال المتحدث باسم الجيش السوداني نبيل عبدالله، اليوم السبت، إن قوات الدعم السريع هاجمت معسكرات الجيش في الخرطوم ومناطق أخرى، ما استلزم الرد عليها.
ونقلت
قناة "الجزيرة"، عن مصدر بالجيش السوداني، قوله إن القوات تتعامل مع هجوم شنته قوات الدعم السريع على القيادة العامة للاستيلاء عليها.
وأضاف أن المعارك تدور حاليا في مطار الخرطوم الدولي بعد محاولة الدعم السريع السيطرة عليه، مشيرا إلى أن "قوات الدعم السريع
أصبحت متمردة على الدولة ونتعامل معها على هذا الأساس".
ويؤكد شهود عيان، اندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني على تخوم القصر الرئاسي ومقر قيادة الجيش وسط الخرطوم.
يذكر أن العاصمة السودانية تشهد انتشارا واسعا جدا لقوات الأمن السودانية، إضافة إلى تحريك عدد من الدبابات والمدرعات، فيما أغلقت آليات الجيش السوداني الجسور والأنفاق في الخرطوم إضافة إلى محيط مبنى الإذاعة والتلفزيون القومي بأم درمان.
وتصاعدت الخلافات بعد تحركات لقوات الدعم السريع داخل العاصمة الخرطوم
، وولايات عدّة، قال الجيش إنها تمت دون موافقته، محذراً من "مواجهة محتملة" مع الدعم السريع، فيما اعتبره مراقبون إشارة علنية إلى "خلافات طويلة الأمد تعرقل جهود عودة الحكم المدني".