عربي
https://sputnikarabic.ae/20230415/لحظة-انقطاع-بث-التلفزيون-السوداني-وسماع-دوي-انفجارات-فيديو-1075951509.html
لحظة انقطاع بث التلفزيون السوداني وسماع دوي انفجارات... فيديو
لحظة انقطاع بث التلفزيون السوداني وسماع دوي انفجارات... فيديو
انقطع بث التلفزيون السوداني أثناء فقرة إخبارية على الهواء مباشرة لمتابعة مستجدات الاشتباكات بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع. 15.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-15T13:40+0000
2023-04-15T13:40+0000
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
الأخبار
نادي الفيديو
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/01/03/1047699078_0:186:2904:1820_1920x0_80_0_0_59d74a1f8ba90aeed3181e5d22c0762d.jpg
وظهر مذيع التلفزيون السوداني وهو يؤكد أن الأمور داخل الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون هادئة قبل أن تسمع في الخلفية أصوات انفجارات وإطلاق نار، لينقطع البث بعدها وتختفي الصورة.ووقعت اشتباكات عنيفة، اليوم السبت، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، حيث تبادل الطرفان الاتهامات بشن هجوم على مواقع الطرف الآخر.وأعلنت القوات المسلحة السودانية، اليوم السبت، أن القوات الجوية تقوم حاليا بعمليات نوعية لـ"حسم تصرفات الدعم السريع غير المسؤولة".من جانبها، أعلنت قيادة قوات الدعم السريع السودانية، اليوم السبت، السيطرة على القصر الجمهوري، وبيت الضيافة، ومطارات الخرطوم ومروي والأبيض، فضلا عن السيطرة على عدة مواقع في الولايات.وتصاعدت الخلافات بعد تحركات لقوات الدعم السريع داخل العاصمة الخرطوم، وولايات عدّة، قال الجيش إنها تمت دون موافقته، محذرًا من "مواجهة محتملة" مع الدعم السريع، فيما اعتبره مراقبون إشارة علنية إلى "خلافات طويلة الأمد تعرقل جهود عودة الحكم المدني".
https://sputnikarabic.ae/20230415/البرهان-يتابع-عمليات-الاشتباك-بين-الجيش-وقوات-الدعم-السريع-في-الخرطوم-فيديو-1075951116.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/01/03/1047699078_312:0:2904:1944_1920x0_80_0_0_879aeddadd9bfe6b576af6a2e4af41d8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الأخبار, نادي الفيديو, أخبار العالم الآن
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الأخبار, نادي الفيديو, أخبار العالم الآن

لحظة انقطاع بث التلفزيون السوداني وسماع دوي انفجارات... فيديو

13:40 GMT 15.04.2023
© AFP 2023 / ASHRAF SHAZLYعناصر من الجيش السوداني يدمرون أسلحة مصادرة
عناصر من الجيش السوداني يدمرون أسلحة مصادرة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2023
© AFP 2023 / ASHRAF SHAZLY
تابعنا عبرTelegram
انقطع بث التلفزيون السوداني أثناء فقرة إخبارية على الهواء مباشرة لمتابعة مستجدات الاشتباكات بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع.
وظهر مذيع التلفزيون السوداني وهو يؤكد أن الأمور داخل الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون هادئة قبل أن تسمع في الخلفية أصوات انفجارات وإطلاق نار، لينقطع البث بعدها وتختفي الصورة.
ووقعت اشتباكات عنيفة، اليوم السبت، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، حيث تبادل الطرفان الاتهامات بشن هجوم على مواقع الطرف الآخر.
وأعلنت القوات المسلحة السودانية، اليوم السبت، أن القوات الجوية تقوم حاليا بعمليات نوعية لـ"حسم تصرفات الدعم السريع غير المسؤولة".
رئيس المجلس السيادي الانتقالي بالسودان، عبدالفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2023
البرهان يتابع عمليات الاشتباك بين الجيش وقوات الدعم السريع في الخرطوم... فيديو
13:17 GMT
من جانبها، أعلنت قيادة قوات الدعم السريع السودانية، اليوم السبت، السيطرة على القصر الجمهوري، وبيت الضيافة، ومطارات الخرطوم ومروي والأبيض، فضلا عن السيطرة على عدة مواقع في الولايات.
وتصاعدت الخلافات بعد تحركات لقوات الدعم السريع داخل العاصمة الخرطوم، وولايات عدّة، قال الجيش إنها تمت دون موافقته، محذرًا من "مواجهة محتملة" مع الدعم السريع، فيما اعتبره مراقبون إشارة علنية إلى "خلافات طويلة الأمد تعرقل جهود عودة الحكم المدني".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойцы группы Вагнера ведут бой в центре Артемовска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:28 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيماذا يحدث في السودان... تغطية متواصلة للاشتباكات بين الجيش والدعم السريع11:30 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала