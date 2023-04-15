https://sputnikarabic.ae/20230415/لحظة-انقطاع-بث-التلفزيون-السوداني-وسماع-دوي-انفجارات-فيديو-1075951509.html
لحظة انقطاع بث التلفزيون السوداني وسماع دوي انفجارات... فيديو
لحظة انقطاع بث التلفزيون السوداني وسماع دوي انفجارات... فيديو
انقطع بث التلفزيون السوداني أثناء فقرة إخبارية على الهواء مباشرة لمتابعة مستجدات الاشتباكات بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع. 15.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-15T13:40+0000
2023-04-15T13:40+0000
2023-04-15T13:40+0000
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وظهر مذيع التلفزيون السوداني وهو يؤكد أن الأمور داخل الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون هادئة قبل أن تسمع في الخلفية أصوات انفجارات وإطلاق نار، لينقطع البث بعدها وتختفي الصورة.ووقعت اشتباكات عنيفة، اليوم السبت، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، حيث تبادل الطرفان الاتهامات بشن هجوم على مواقع الطرف الآخر.وأعلنت القوات المسلحة السودانية، اليوم السبت، أن القوات الجوية تقوم حاليا بعمليات نوعية لـ"حسم تصرفات الدعم السريع غير المسؤولة".من جانبها، أعلنت قيادة قوات الدعم السريع السودانية، اليوم السبت، السيطرة على القصر الجمهوري، وبيت الضيافة، ومطارات الخرطوم ومروي والأبيض، فضلا عن السيطرة على عدة مواقع في الولايات.وتصاعدت الخلافات بعد تحركات لقوات الدعم السريع داخل العاصمة الخرطوم، وولايات عدّة، قال الجيش إنها تمت دون موافقته، محذرًا من "مواجهة محتملة" مع الدعم السريع، فيما اعتبره مراقبون إشارة علنية إلى "خلافات طويلة الأمد تعرقل جهود عودة الحكم المدني".
https://sputnikarabic.ae/20230415/البرهان-يتابع-عمليات-الاشتباك-بين-الجيش-وقوات-الدعم-السريع-في-الخرطوم-فيديو-1075951116.html
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الأخبار, نادي الفيديو, أخبار العالم الآن
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الأخبار, نادي الفيديو, أخبار العالم الآن
لحظة انقطاع بث التلفزيون السوداني وسماع دوي انفجارات... فيديو
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انقطع بث التلفزيون السوداني أثناء فقرة إخبارية على الهواء مباشرة لمتابعة مستجدات الاشتباكات بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع.
وظهر مذيع التلفزيون السوداني وهو يؤكد أن الأمور داخل الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون هادئة قبل أن تسمع في الخلفية أصوات انفجارات وإطلاق نار
، لينقطع البث بعدها وتختفي الصورة.
ووقعت اشتباكات عنيفة، اليوم السبت، بين قوات الجيش السوداني
، وقوات الدعم السريع، حيث تبادل الطرفان الاتهامات بشن هجوم على مواقع الطرف الآخر.
وأعلنت القوات المسلحة السودانية، اليوم السبت، أن القوات الجوية تقوم حاليا بعمليات نوعية لـ"حسم تصرفات الدعم السريع غير المسؤولة".
من جانبها، أعلنت قيادة قوات الدعم السريع السودانية، اليوم السبت، السيطرة على القصر الجمهوري، وبيت الضيافة، ومطارات الخرطوم ومروي والأبيض، فضلا عن السيطرة على عدة مواقع في الولايات.
وتصاعدت الخلافات بعد تحركات لقوات الدعم السريع داخل العاصمة الخرطوم
، وولايات عدّة، قال الجيش إنها تمت دون موافقته، محذرًا من "مواجهة محتملة" مع الدعم السريع، فيما اعتبره مراقبون إشارة علنية إلى "خلافات طويلة الأمد تعرقل جهود عودة الحكم المدني".