https://sputnikarabic.ae/20230415/مسؤولو-البيت-الأبيض-يجرون-محادثات-بناءة-مع-السعودية-1075961068.html
مسؤولو البيت الأبيض يجرون محادثات بناءة مع السعودية
مسؤولو البيت الأبيض يجرون محادثات بناءة مع السعودية
أكد البيت الأبيض في بيان له أن مسؤولين أمريكيين زاروا السعودية في الساعات القليلة الماضية، وأجروا محادثات بناءة مع القيادة السعودية. 15.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-15T17:55+0000
2023-04-15T17:55+0000
2023-04-15T17:55+0000
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الحرب على اليمن
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العالم العربي
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وأفاد البيت الأبيض في بيان له، اليوم السبت، أن بريت ماكجورك، منسق شؤون الشرق الأوسط وأفريقيا في مجلس الأمن القومي الأمريكي، وعاموس هوكشتين، كبير المستشارين لشؤون أمن الطاقة، زاروا الرياض، وانضم إليهما المبعوث الخاص لليمن، تيم ليندركينج.وأفاد البيان الأمريكي الذي نقله الموقع الإلكتروني "ميدل إيست أي"، أمس الجمعة، بأن المسؤولين الثلاثة أجروا محادثات إيجابية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ووزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، فضلا عن وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان، ووزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، ومسؤولين سعوديين آخرين.وبحثت المناقشات الأمريكية السعودية التقدم الذي يتم إحرازه نحو حل دبلوماسي في اليمن، بالتوازي مع ترحيب الجانبين بالتنسيق بينهما القاضي بدعم الهدنة في اليمن، والتي تقودها الأمم المتحدة.وأكد المسؤولون الأمريكيون الثلاثة دعم السعودية ضد أي تهديدات، في وقت ناقشوا القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك، على غرار "شرق أوسط أكثر تكاملا"، فضلا مشاريع الشراكة في البنى التحتية وتكنولوجيات الجيل الخامس والجيل السادس.وجاء هذا الاجتماع بعد يومين فقط من حديث مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، مع الأمير محمد بن سلمان لمناقشة ملفي اليمن وإيران، حيث أوضح سوليفان أن بلاده ترحب بجهود المملكة غير العادية لمتابعة خريطة طريق أكثر شمولا لإنهاء الحرب في اليمن.
https://sputnikarabic.ae/20230410/هل-تمارس-واشنطن-ضغوطها-على-دول-الخليج-لإفشال-التقارب-مع-إيران-خبراء-يوضحون-التفاصيل-1075749625.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, ولي العهد محمد بن سلمان, أخبار الشرق الأوسط, العالم العربي
السعودية, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, ولي العهد محمد بن سلمان, أخبار الشرق الأوسط, العالم العربي
مسؤولو البيت الأبيض يجرون محادثات بناءة مع السعودية
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أكد البيت الأبيض في بيان له أن مسؤولين أمريكيين زاروا السعودية في الساعات القليلة الماضية، وأجروا محادثات بناءة مع القيادة السعودية.
وأفاد البيت الأبيض في بيان له، اليوم السبت، أن بريت ماكجورك، منسق شؤون الشرق الأوسط وأفريقيا في مجلس الأمن القومي الأمريكي، وعاموس هوكشتين، كبير المستشارين لشؤون أمن الطاقة، زاروا الرياض، وانضم إليهما المبعوث الخاص لليمن، تيم ليندركينج.
وأفاد البيان الأمريكي الذي نقله الموقع
الإلكتروني "ميدل إيست أي"، أمس الجمعة، بأن المسؤولين الثلاثة أجروا محادثات إيجابية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ووزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، فضلا عن وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان
، ووزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، ومسؤولين سعوديين آخرين.
وبحثت المناقشات الأمريكية السعودية التقدم الذي يتم إحرازه نحو حل دبلوماسي في اليمن، بالتوازي مع ترحيب الجانبين بالتنسيق بينهما القاضي بدعم الهدنة في اليمن، والتي تقودها الأمم المتحدة.
وأكد المسؤولون الأمريكيون الثلاثة دعم السعودية ضد أي تهديدات، في وقت ناقشوا القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك، على غرار "شرق أوسط أكثر تكاملا"، فضلا مشاريع الشراكة في البنى التحتية وتكنولوجيات الجيل الخامس والجيل السادس.
وجاء هذا الاجتماع بعد يومين فقط من حديث مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، مع الأمير محمد بن سلمان
لمناقشة ملفي اليمن وإيران، حيث أوضح سوليفان أن بلاده ترحب بجهود المملكة غير العادية لمتابعة خريطة طريق أكثر شمولا لإنهاء الحرب في اليمن.