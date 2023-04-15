https://sputnikarabic.ae/20230415/مسؤولو-البيت-الأبيض-يجرون-محادثات-بناءة-مع-السعودية-1075961068.html

مسؤولو البيت الأبيض يجرون محادثات بناءة مع السعودية

مسؤولو البيت الأبيض يجرون محادثات بناءة مع السعودية

أكد البيت الأبيض في بيان له أن مسؤولين أمريكيين زاروا السعودية في الساعات القليلة الماضية، وأجروا محادثات بناءة مع القيادة السعودية. 15.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-15T17:55+0000

2023-04-15T17:55+0000

2023-04-15T17:55+0000

السعودية

الحرب على اليمن

أخبار اليمن الأن

ولي العهد محمد بن سلمان

أخبار الشرق الأوسط

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/0f/1065114164_0:0:1687:949_1920x0_80_0_0_cf2d1c9d57394d9646d903b391248103.jpg

وأفاد البيت الأبيض في بيان له، اليوم السبت، أن بريت ماكجورك، منسق شؤون الشرق الأوسط وأفريقيا في مجلس الأمن القومي الأمريكي، وعاموس هوكشتين، كبير المستشارين لشؤون أمن الطاقة، زاروا الرياض، وانضم إليهما المبعوث الخاص لليمن، تيم ليندركينج.وأفاد البيان الأمريكي الذي نقله الموقع الإلكتروني "ميدل إيست أي"، أمس الجمعة، بأن المسؤولين الثلاثة أجروا محادثات إيجابية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ووزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، فضلا عن وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان، ووزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، ومسؤولين سعوديين آخرين.وبحثت المناقشات الأمريكية السعودية التقدم الذي يتم إحرازه نحو حل دبلوماسي في اليمن، بالتوازي مع ترحيب الجانبين بالتنسيق بينهما القاضي بدعم الهدنة في اليمن، والتي تقودها الأمم المتحدة.وأكد المسؤولون الأمريكيون الثلاثة دعم السعودية ضد أي تهديدات، في وقت ناقشوا القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك، على غرار "شرق أوسط أكثر تكاملا"، فضلا مشاريع الشراكة في البنى التحتية وتكنولوجيات الجيل الخامس والجيل السادس.وجاء هذا الاجتماع بعد يومين فقط من حديث مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، مع الأمير محمد بن سلمان لمناقشة ملفي اليمن وإيران، حيث أوضح سوليفان أن بلاده ترحب بجهود المملكة غير العادية لمتابعة خريطة طريق أكثر شمولا لإنهاء الحرب في اليمن.

https://sputnikarabic.ae/20230410/هل-تمارس-واشنطن-ضغوطها-على-دول-الخليج-لإفشال-التقارب-مع-إيران-خبراء-يوضحون-التفاصيل-1075749625.html

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

السعودية, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, ولي العهد محمد بن سلمان, أخبار الشرق الأوسط, العالم العربي