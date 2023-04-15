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مسؤول أمريكي سابق يحذر من مؤشرات تؤكد فقدان واشنطن نفوذها العالمي
مسؤول أمريكي سابق يحذر من مؤشرات تؤكد فقدان واشنطن نفوذها العالمي
حذر وزير الخزانة الأمريكي السابق، لورانس سمرز، من مؤشرات "مقلقة" على أن الولايات المتحدة تفقد نفوذها العالمي، بينما تتعاون القوى الأخرى فيما بينها. 15.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-15T13:37+0000
2023-04-15T13:37+0000
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وقال سمرز خلال مقابلة له على تلفزيون "بلومبيرغ": "تعميق العلاقات بين الشرق الأوسط وروسيا والصين التي توسطت أخيرا في تقارب بين السعودية وإيران يمثل تحديا كبيرا للولايات المتحدة".وأضاف سمرز: "بالتزامن مع اجتماع الربيع في واشنطن، الذي استضافه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، كان رئيس البرازيل يزور الصين ويعرض العلاقات المتينة بين البلدين".وفي وقت سابق، توقع خبراء في صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية في مقالاتهم، فشل محاولات الولايات المتحدة للحفاظ على هيمنتها، وأشاروا إلى أن هناك المزيد والمزيد من الدول التي تدعو إلى نظام عالمي جديد".
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مسؤول أمريكي سابق يحذر من مؤشرات تؤكد فقدان واشنطن نفوذها العالمي

13:37 GMT 15.04.2023
© AFP 2023 / PAUL J. RICHARDS / وزارة الخزانة الأمريكية
وزارة الخزانة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2023
© AFP 2023 / PAUL J. RICHARDS /
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حذر وزير الخزانة الأمريكي السابق، لورانس سمرز، من مؤشرات "مقلقة" على أن الولايات المتحدة تفقد نفوذها العالمي، بينما تتعاون القوى الأخرى فيما بينها.
وقال سمرز خلال مقابلة له على تلفزيون "بلومبيرغ": "تعميق العلاقات بين الشرق الأوسط وروسيا والصين التي توسطت أخيرا في تقارب بين السعودية وإيران يمثل تحديا كبيرا للولايات المتحدة".

وتابع سمرز: "يأتي اجتماع واشنطن نصف السنوي أيضًا في أعقاب خطوة مفاجئة من جانب المملكة العربية السعودية وروسيا وأعضاء آخرين في مجموعة "أوبك +" لخفض إنتاج النفط الخام، مما يعقد مهمة الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والدول المتقدمة الأخرى التي تكافح لكبح جماح التضخم".

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وأضاف سمرز: "بالتزامن مع اجتماع الربيع في واشنطن، الذي استضافه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، كان رئيس البرازيل يزور الصين ويعرض العلاقات المتينة بين البلدين".

وتابع سمرز: "واشنطن ستحتاج إلى التفكير في كيفية التعامل مع هذه المشكلة الجديدة".

وفي وقت سابق، توقع خبراء في صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية في مقالاتهم، فشل محاولات الولايات المتحدة للحفاظ على هيمنتها، وأشاروا إلى أن هناك المزيد والمزيد من الدول التي تدعو إلى نظام عالمي جديد".
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