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https://sputnikarabic.ae/20230415/مساعد-الرئيس-الإيراني-العدو-يعمل-جاهدا-لإبقاء-الحصار-قائما-على-بلادنا-1075961892.html
مساعد الرئيس الإيراني: العدو يعمل جاهدا لإبقاء الحصار قائما على بلادنا
مساعد الرئيس الإيراني: العدو يعمل جاهدا لإبقاء الحصار قائما على بلادنا
قال نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاقتصادية، محسن رضائي، اليوم السبت، إن الفتن التي أثيرت أخيرا، من أجل الحيلولة دون كسر الحصار الاقتصادي المفروض على إيران. 15.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-15T18:53+0000
2023-04-15T18:53+0000
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وذكرت وكالة إرنا، مساء اليوم السبت، أن تصريحات محسن رضائي جاءت في كلمة له أمام جمع من قادة الحرس الثوري في محافظة لرستان غربي البلاد، دعا خلالها الشعب الإيراني إلى تضافر الجهود للخروج من الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.وأشار رضائي إلى أن "توقيع الاتفاق النووي مع القوى العالمية، جاء ضمن الجهود الهادفة لرفع الحصار وإنهاء الحظر الاقتصادي عن إيران، قبل أن يقدم الرئيس الأمريكي المتغطرس على الانسحاب منه وإعادة فرض الحظر السابق، بالإضافة إلى فرضه أنواع جديدة من الحظر والحصار ضد بلادنا، الأمر الذي شكل انتهاكا سافرا لبنود الاتفاق النووي".وذكر نائب الرئيس الإيراني أن أمريكا ممثلة بحكومة جو بايدن تصر على إبقاء إيران في ظروف الحظر والحصار الاقتصادي الشديدين، خاصة عرقلة بيع النفط والملاحة البحرية ونشاطات الموانئ الإيرانية.وقال محسن رضائي:وفي الثلاثين من الشهر الماضي، قال هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية، إن جميع الخيارات العسكرية والأمنية والسياسية والثقافية للعدو، باتت عاجزة وفاشلة في ساحات المواجهة ضد الشعب الإيراني.وأكدت الهيئة في بيان أن "التقدم المذهل والعزيمة الناجحة في المضي صوب تحقيق شعار "إيران القوية"، دفع بنظام الهيمنة أن يسخّر جل طاقاته من أجل الحيلولة دون حدوث هذا الرقي والاقتدار".
https://sputnikarabic.ae/20230330/هيئة-الأركان-الإيرانية-جميع-خيارات-العدو-باتت-عاجزة-أمام-الشعب-الإيراني-1075336105.html
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إيران, أخبار إيران, دونالد ترامب, جو بايدن, العالم, أخبار الشرق الأوسط
إيران, أخبار إيران, دونالد ترامب, جو بايدن, العالم, أخبار الشرق الأوسط

مساعد الرئيس الإيراني: العدو يعمل جاهدا لإبقاء الحصار قائما على بلادنا

18:53 GMT 15.04.2023
© Sputnik . Ronald Zakإيران
إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2023
© Sputnik . Ronald Zak
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قال نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاقتصادية، محسن رضائي، اليوم السبت، إن الفتن التي أثيرت أخيرا، من أجل الحيلولة دون كسر الحصار الاقتصادي المفروض على إيران.
وذكرت وكالة إرنا، مساء اليوم السبت، أن تصريحات محسن رضائي جاءت في كلمة له أمام جمع من قادة الحرس الثوري في محافظة لرستان غربي البلاد، دعا خلالها الشعب الإيراني إلى تضافر الجهود للخروج من الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.
رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، وقائد الجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي، يتفقدان إحدى القواعد السرية تحت الأرض للجيش الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2023
هيئة الأركان الإيرانية: جميع خيارات العدو باتت عاجزة أمام الشعب الإيراني
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وأشار رضائي إلى أن "توقيع الاتفاق النووي مع القوى العالمية، جاء ضمن الجهود الهادفة لرفع الحصار وإنهاء الحظر الاقتصادي عن إيران، قبل أن يقدم الرئيس الأمريكي المتغطرس على الانسحاب منه وإعادة فرض الحظر السابق، بالإضافة إلى فرضه أنواع جديدة من الحظر والحصار ضد بلادنا، الأمر الذي شكل انتهاكا سافرا لبنود الاتفاق النووي".
وذكر نائب الرئيس الإيراني أن أمريكا ممثلة بحكومة جو بايدن تصر على إبقاء إيران في ظروف الحظر والحصار الاقتصادي الشديدين، خاصة عرقلة بيع النفط والملاحة البحرية ونشاطات الموانئ الإيرانية.
وقال محسن رضائي:
إن الاعداء عقدوا الآمال كثيرا بأن تفضي سياسات الحظر التي مارسوها ضد إيران إلى تقديم التنازلات وذلك على غرار سياسات الغرب والشرق مطلع الثورة الإسلامية والحرب التي فرضت على إيران 1980-1989 من جانب نظام صدام البائد.
وفي الثلاثين من الشهر الماضي، قال هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية، إن جميع الخيارات العسكرية والأمنية والسياسية والثقافية للعدو، باتت عاجزة وفاشلة في ساحات المواجهة ضد الشعب الإيراني.
وأكدت الهيئة في بيان أن "التقدم المذهل والعزيمة الناجحة في المضي صوب تحقيق شعار "إيران القوية"، دفع بنظام الهيمنة أن يسخّر جل طاقاته من أجل الحيلولة دون حدوث هذا الرقي والاقتدار".
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