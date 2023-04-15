https://sputnikarabic.ae/20230415/مساعد-الرئيس-الإيراني-العدو-يعمل-جاهدا-لإبقاء-الحصار-قائما-على-بلادنا-1075961892.html

مساعد الرئيس الإيراني: العدو يعمل جاهدا لإبقاء الحصار قائما على بلادنا

مساعد الرئيس الإيراني: العدو يعمل جاهدا لإبقاء الحصار قائما على بلادنا

قال نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاقتصادية، محسن رضائي، اليوم السبت، إن الفتن التي أثيرت أخيرا، من أجل الحيلولة دون كسر الحصار الاقتصادي المفروض على إيران. 15.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-15T18:53+0000

2023-04-15T18:53+0000

2023-04-15T18:53+0000

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وذكرت وكالة إرنا، مساء اليوم السبت، أن تصريحات محسن رضائي جاءت في كلمة له أمام جمع من قادة الحرس الثوري في محافظة لرستان غربي البلاد، دعا خلالها الشعب الإيراني إلى تضافر الجهود للخروج من الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.وأشار رضائي إلى أن "توقيع الاتفاق النووي مع القوى العالمية، جاء ضمن الجهود الهادفة لرفع الحصار وإنهاء الحظر الاقتصادي عن إيران، قبل أن يقدم الرئيس الأمريكي المتغطرس على الانسحاب منه وإعادة فرض الحظر السابق، بالإضافة إلى فرضه أنواع جديدة من الحظر والحصار ضد بلادنا، الأمر الذي شكل انتهاكا سافرا لبنود الاتفاق النووي".وذكر نائب الرئيس الإيراني أن أمريكا ممثلة بحكومة جو بايدن تصر على إبقاء إيران في ظروف الحظر والحصار الاقتصادي الشديدين، خاصة عرقلة بيع النفط والملاحة البحرية ونشاطات الموانئ الإيرانية.وقال محسن رضائي:وفي الثلاثين من الشهر الماضي، قال هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية، إن جميع الخيارات العسكرية والأمنية والسياسية والثقافية للعدو، باتت عاجزة وفاشلة في ساحات المواجهة ضد الشعب الإيراني.وأكدت الهيئة في بيان أن "التقدم المذهل والعزيمة الناجحة في المضي صوب تحقيق شعار "إيران القوية"، دفع بنظام الهيمنة أن يسخّر جل طاقاته من أجل الحيلولة دون حدوث هذا الرقي والاقتدار".

https://sputnikarabic.ae/20230330/هيئة-الأركان-الإيرانية-جميع-خيارات-العدو-باتت-عاجزة-أمام-الشعب-الإيراني-1075336105.html

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