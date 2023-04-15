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Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230415/مقاتلات-ميغ-31بي-إم-التابعة-لأسطول-المحيط-الهادئ-تحاكي-اعتراض-طائرة-هجومية-للعدو-فيديو-1075945827.html
مقاتلات "ميغ-31بي إم" التابعة لأسطول المحيط الهادئ تحاكي اعتراض طائرة هجومية للعدو... فيديو
مقاتلات "ميغ-31بي إم" التابعة لأسطول المحيط الهادئ تحاكي اعتراض طائرة هجومية للعدو... فيديو
قامت مقاتلتان من طراز "ميغ-31بي إم" تابعتان لأسطول المحيط الهادئ الروسي، باعتراض طائرة دخيلة لعدو افتراضي في إطار الفحص المفاجئ للجاهزية القتالية لأسطول المحيط... 15.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-15T11:00+0000
2023-04-15T11:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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نشرت قناة "زفيزدا" الروسية التابعة لوزارة الدفاع الروسية لقطات من محاكاة القتال الجوي التي ينفذها أسطول المحيط الهادئ في إطار الفحص المفاجئ للجاهزية القتالية.أدت دور الدخيل طائرة "إيل-38" المضادة للغواصات، والتي حاولت الاقتراب من سفن الأسطول من أجل قصفها. تم إرسال مقاتلتي ميغ-31بي إم لاعتراضها، حددت أطقم المقاتلات الهدف وأطلقت صواريخ جو - جو بعيدة المدى على الهدف إلكترونيًا.وبعد ذلك، دخلت أطقم المقاتلات في معركة جوية مع مقاتلات العدو الافتراضي، وغطت قاذفات القنابل "العدو".
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رصد عسكري
رصد عسكري

مقاتلات "ميغ-31بي إم" التابعة لأسطول المحيط الهادئ تحاكي اعتراض طائرة هجومية للعدو... فيديو

11:00 GMT 15.04.2023
© Sputnik . Илья Питалев / الانتقال إلى بنك الصورمقاتلة "ميغ-31"
مقاتلة ميغ-31 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2023
© Sputnik . Илья Питалев
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قامت مقاتلتان من طراز "ميغ-31بي إم" تابعتان لأسطول المحيط الهادئ الروسي، باعتراض طائرة دخيلة لعدو افتراضي في إطار الفحص المفاجئ للجاهزية القتالية لأسطول المحيط الهادئ.
نشرت قناة "زفيزدا" الروسية التابعة لوزارة الدفاع الروسية لقطات من محاكاة القتال الجوي التي ينفذها أسطول المحيط الهادئ في إطار الفحص المفاجئ للجاهزية القتالية.
أدت دور الدخيل طائرة "إيل-38" المضادة للغواصات، والتي حاولت الاقتراب من سفن الأسطول من أجل قصفها. تم إرسال مقاتلتي ميغ-31بي إم لاعتراضها، حددت أطقم المقاتلات الهدف وأطلقت صواريخ جو - جو بعيدة المدى على الهدف إلكترونيًا.
وبعد ذلك، دخلت أطقم المقاتلات في معركة جوية مع مقاتلات العدو الافتراضي، وغطت قاذفات القنابل "العدو".
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Бойцы группы Вагнера ведут бой в центре Артемовска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:51 GMT
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