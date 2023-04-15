https://sputnikarabic.ae/20230415/نائبة-أمريكية-بايدن-يريد-توسيع-الصراع-في-أوكرانيا-1075951987.html
نائبة أمريكية: بايدن يريد توسيع الصراع في أوكرانيا
نائبة أمريكية: بايدن يريد توسيع الصراع في أوكرانيا
كتبت النائبة في الكونغرس الأمريكي، مارغوري تايلور غرين، في خطابها إلى وزير الدفاع، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يرسل قوات أمريكية إلى أوكرانيا لإشعال الصراع... 15.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-15T14:07+0000
2023-04-15T14:07+0000
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وقالت غرين: "وجود الجيش الأمريكي في أوكرانيا لم يوافق عليه الكونغرس قط، ويظهر رغبة جو بايدن في توسيع الأعمال العدائية بين القوتين النوويتين".وأكدت غرين أن قرار رئيس البيت الأبيض تمويل حرب بالوكالة مع روسيا لا يؤدي فقط إلى تخريب جميع مبادرات السلام، بل يضع الكوكب على شفا محرقة نووية.وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/ فبراير العام الماضي.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في دونباس.وأكدت موسكو، في أكثر من مناسبة، أن العمليات العسكرية في دونباس، لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
https://sputnikarabic.ae/20230415/مسؤول-أمريكي-سابق-يحذر-من-مؤشرات-تؤكد-فقدان-واشنطن-نفوذها-العالمي-1075951006.html
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العالم, أخبار العالم الآن, روسيا
العالم, أخبار العالم الآن, روسيا
نائبة أمريكية: بايدن يريد توسيع الصراع في أوكرانيا
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كتبت النائبة في الكونغرس الأمريكي، مارغوري تايلور غرين، في خطابها إلى وزير الدفاع، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يرسل قوات أمريكية إلى أوكرانيا لإشعال الصراع وتحريض واشنطن ضد موسكو.
وقالت غرين: "وجود الجيش الأمريكي في أوكرانيا لم يوافق عليه الكونغرس قط، ويظهر رغبة جو بايدن في توسيع الأعمال العدائية بين القوتين النوويتين".
وأضافت: "نتيجة لتسريبات بيانات سرية من البنتاغون، أصبح معروفًا أن ما لا يقل عن مئة متخصص عسكري غربي، بمن فيهم أمريكيون، يشاركون في الصراع الأوكراني".
وأكدت غرين أن قرار رئيس البيت الأبيض تمويل حرب بالوكالة مع روسيا لا يؤدي فقط إلى تخريب جميع مبادرات السلام، بل يضع الكوكب على شفا محرقة نووية.
وحثت النائبة وزارة الدفاع الأمريكية على توضيح الغرض الذي من أجله ذهبت القوات الخاصة الأمريكية والمستشارون العسكريون إلى منطقة الحرب في أوروبا الشرقية.
وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/ فبراير العام الماضي.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري
والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في دونباس.
وأكدت موسكو، في أكثر من مناسبة، أن العمليات العسكرية في دونباس، لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.