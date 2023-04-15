https://sputnikarabic.ae/20230415/هل-تتوج-الجزائر-جهود-عودة-سوريا-لموقعها-العربي-1075949944.html

هل تتوج الجزائر جهود عودة سوريا لموقعها العربي

هل تتوج الجزائر جهود عودة سوريا لموقعها العربي

في زيارة تعزز انفتاح دمشق على العالم العربي بعد عزلة لأكثر من عشر سنوات، وصل إلى الجزائر، اليوم السبت، وزير الخارجية السوري فيصل المقداد للقاء نظيره الجزائري... 15.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-15T12:49+0000

2023-04-15T12:49+0000

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هل تتوج الجزائر جهود عودة سوريا لموقعها العربي هل تتوج الجزائر جهود عودة سوريا لموقعها العربي

تأتي الزيارة بعد أيام من زيارة المقداد للسعودية للمرة الأولى منذ بداية النزاع في سوريا ولقائه مع وزير خارجية المملكة الأمير فيصل بن فرحان، لبحث "الخطوات اللازمة لتحقيق تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية، تنهي تداعياتها، وتحقق المصالحة الوطنية، وتسهم في عودة سوريا إلى محيطها العربي واستئناف دورها الطبيعي في الوطن العربي".وأكد اجتماع تشاوري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق في السعودية، الجمعة، على ضرورة القيام بدور قيادي عربي لحل الأزمة السورية، والحفاظ على سيادة سوريا بإنهاء وجود الميليشيات المسلحة، مؤكداً أن الحل السياسي هو الوحيد للأزمة السورية.وتوقع سلهب "توجيه دعوة للرئيس السوري بشار الأسد لحضور مؤتمر القمة العربية المقبلة، على الرغم من أن هناك بضع دول مازالت تعارض عودة سوريا"، لكنه أعرب عن ثقته أنه سيتم تذليل هذه العقبات.من جهته، أوضح الكاتب والمحلل السياسي الجزائري، على ربييج، أن زيارة المقداد تأتي في سياق الحركية الدبلوماسية في المنطقة العربية التي تدعو لعودة سوريا التي توقع أن تتم خلال القمة المقبلة في السعودية.وأضاف أن الزيارة تأتي تأكيدا على عمق العلاقات وفي إطار ما تدافع عنه الجزائر دائما بعودة سوريا من منطلق أنه لا يمكن معالجة المشكلات عن طريق الإقصاء.ورأى أن الجزائر ستنجح في ذلك وستحاول إقناع الأطراف المترددة حتى اللحظة في إعادة سوريا وستنخرط في مسعى دبلوماسي جماعي دولي عربي لعودة سوريا إلى الجامعة وأيضا إلى المحافل الدولية.وأشار إلى أنه "مطلوب حسم هذا الأمر في مؤتمر القمة العربية، وهو ما أدى إلى تعجيل اللقاءات بين سوريا وعدد من دول العالم العربي".إعداد وتقديم: جيهان لطفي.

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