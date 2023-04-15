https://sputnikarabic.ae/20230415/وزراء-خارجية-السعودية-والإمارات-وأمريكا-يبحثون-في-مكالمة-هاتفية-الوضع-في-السودان-1075960847.html
وزراء خارجية السعودية والإمارات وأمريكا يبحثون الوضع في السودان
وزراء خارجية السعودية والإمارات وأمريكا يبحثون الوضع في السودان
بحث وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان ونظيراه الإماراتي عبد الله بن زايد والأمريكي أنتوني بلينكن، مساء اليوم السبت، الوضع في السودان، إثر احتدام المعارك بين... 15.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-15T17:45+0000
2023-04-15T17:45+0000
2023-04-15T17:46+0000
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العالم العربي
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وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، إن وزير الخارجية السعودي تلقى اتصالا هاتفيا مشتركا من نظيريه الإماراتي والأمريكي.وأضافت: "جرى خلال الاتصال المشترك بحث الأوضاع الراهنة في جمهورية السودان، مع التأكيد على أهمية وقف التصعيد العسكري، والعودة إلى الاتفاق الإطاري، بما يضمن أمن واستقرار السودان وشعبه الشقيق".وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش السوداني أن الدعم السريع هاجم عدة قواعد ومعسكرات لقواته في الخرطوم، ومناطق أخرى.وأوضح الجيش أن الاشتباكات الآن تدور بين قواته المسلحة وقوات الدعم السريع المتمردة في المواقع الاستراتيجية.في المقابل، اتهمت قوات الدعم السريع الجيش بمداهمة مقر لها في منطقة سوبا في الخرطوم، مستعملاً جميع أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة.وأعلنت السيطرة على القصر الجمهوري، وبيت الضيافة، ومطارات الخرطوم ومروي والأبيض، فضلا عن السيطرة على عدة مواقع في الولايات.وتصاعدت الخلافات بعد تحركات لقوات الدعم السريع داخل العاصمة الخرطوم، وولايات عدة، قال الجيش إنها تمت دون موافقته، محذرًا من "مواجهة محتملة" مع الدعم السريع، فيما اعتبره مراقبون إشارة علنية إلى "خلافات طويلة الأمد تعرقل جهود عودة الحكم المدني".
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2023
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي
اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي
وزراء خارجية السعودية والإمارات وأمريكا يبحثون الوضع في السودان
17:45 GMT 15.04.2023 (تم التحديث: 17:46 GMT 15.04.2023) تابعنا عبر
بحث وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان ونظيراه الإماراتي عبد الله بن زايد والأمريكي أنتوني بلينكن، مساء اليوم السبت، الوضع في السودان، إثر احتدام المعارك بين قوات الجيش والدعم السريع.
وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية
(واس)، إن وزير الخارجية السعودي تلقى اتصالا هاتفيا مشتركا من نظيريه الإماراتي والأمريكي.
وأضافت: "جرى خلال الاتصال المشترك بحث الأوضاع الراهنة في جمهورية السودان، مع التأكيد على أهمية وقف التصعيد العسكري، والعودة إلى الاتفاق الإطاري، بما يضمن أمن واستقرار السودان وشعبه الشقيق".
وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش السوداني
أن الدعم السريع هاجم عدة قواعد ومعسكرات لقواته في الخرطوم، ومناطق أخرى.
وأوضح الجيش أن الاشتباكات الآن تدور بين قواته المسلحة وقوات الدعم السريع المتمردة في المواقع الاستراتيجية.
في المقابل، اتهمت قوات الدعم السريع الجيش بمداهمة مقر لها في منطقة سوبا في الخرطوم، مستعملاً جميع أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة.
وأعلنت السيطرة على القصر الجمهوري
، وبيت الضيافة، ومطارات الخرطوم ومروي والأبيض، فضلا عن السيطرة على عدة مواقع في الولايات.
وتصاعدت الخلافات بعد تحركات لقوات الدعم السريع داخل العاصمة الخرطوم
، وولايات عدة، قال الجيش إنها تمت دون موافقته، محذرًا من "مواجهة محتملة" مع الدعم السريع، فيما اعتبره مراقبون إشارة علنية إلى "خلافات طويلة الأمد تعرقل جهود عودة الحكم المدني".