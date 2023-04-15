https://sputnikarabic.ae/20230415/وزير-الخارجية-الأمريكي-يعلق-على-الاشتباكات-في-السودان-1075946200.html
وزير الخارجية الأمريكي يعلق على الاشتباكات في السودان
وزير الخارجية الأمريكي يعلق على الاشتباكات في السودان
علق وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم السبت، على الاشتباكات الدائرة في السودان بين قوات الجيش والدعم السريع في أنحاء متفرقة من البلاد. 15.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-15T11:27+0000
2023-04-15T11:27+0000
2023-04-15T11:27+0000
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وقال بلينكن، في تصريحات من العاصمة الفيتنامية هانوي، إن الوضع في الخرطوم "هش"، لافتا في الوقت نفسه إلى أنه لا تزال هناك فرصة لاستكمال الانتقال إلى حكومة مدنية.وأضاف الوزير الأمريكي أن بعض اللاعبين "ربما يحاولون عرقلة التقدم" في السودان.وكان السفير الأمريكي في السودان، قد صرح عبر "تويتر"، بأن تصاعد الموقف داخل المكون العسكري إلى قتال مباشر "أمر في غاية الخطورة"، ودعا كبار قادة الجيش إلى وقف القتال.وأشار السفير إلى أنه احتمى بالسفارة مع فريقه.وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش السوداني أن الدعم السريع هاجم عدة قواعد ومعسكرات لقواته في الخرطوم، ومناطق أخرى.إلا أنه شدد على أن القوات المسلحة تتصدى لها.وأوضح الجيش أن الاشتباكات الآن تدور بين قواته المسلحة وقوات الدعم السريع المتمردة في المواقع الاستراتيجية.في المقابل، اتهمت قوات الدعم السريع الجيش بمداهمة مقر لها في منطقة سوبا في الخرطوم، مستعملاً كافة أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة.وأعلنت السيطرة على القصر الجمهوري، وبيت الضيافة، ومطارات الخرطوم ومروي والأبيض، فضلا عن السيطرة على عدة مواقع في الولايات.وتصاعدت الخلافات بعد تحركات لقوات الدعم السريع داخل العاصمة الخرطوم، وولايات عدّة، قال الجيش إنها تمت دون موافقته، محذراً من "مواجهة محتملة" مع الدعم السريع، فيما اعتبره مراقبون إشارة علنية إلى "خلافات طويلة الأمد تعرقل جهود عودة الحكم المدني".
https://sputnikarabic.ae/20230415/سفير-أمريكا-في-الخرطوم-يحتمي-داخل-السفارة-مع-فريقه-بعد-اشتباكات-قوات-الدعم-السريع-والجيش-السوداني-1075944949.html
https://sputnikarabic.ae/20230415/مصر-تطالب-جميع-الأطراف-في-السودان-بممارسة-أقصى-درجات-ضبط-النفس-1075945987.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, العالم, العالم العربي, وزير الخارجية الأمريكي, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, العالم, العالم العربي, وزير الخارجية الأمريكي, الأخبار
وزير الخارجية الأمريكي يعلق على الاشتباكات في السودان
تابعنا عبر
علق وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم السبت، على الاشتباكات الدائرة في السودان بين قوات الجيش والدعم السريع في أنحاء متفرقة من البلاد.
وقال
بلينكن، في تصريحات من العاصمة الفيتنامية هانوي، إن الوضع في الخرطوم "هش"، لافتا في الوقت نفسه إلى أنه لا تزال هناك فرصة لاستكمال الانتقال إلى حكومة مدنية.
وأضاف الوزير الأمريكي أن بعض اللاعبين "ربما يحاولون عرقلة التقدم" في السودان.
وكان السفير الأمريكي في السودان، قد صرح عبر "تويتر"، بأن تصاعد الموقف داخل المكون العسكري إلى قتال مباشر "أمر في غاية الخطورة
"، ودعا كبار قادة الجيش إلى وقف القتال.
وأشار السفير إلى أنه احتمى بالسفارة مع فريقه.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش السوداني
أن الدعم السريع هاجم عدة قواعد ومعسكرات لقواته في الخرطوم، ومناطق أخرى.
إلا أنه شدد على أن القوات المسلحة تتصدى لها.
وأوضح الجيش أن الاشتباكات الآن تدور بين قواته المسلحة وقوات الدعم السريع المتمردة في المواقع الاستراتيجية.
في المقابل، اتهمت قوات الدعم السريع الجيش بمداهمة مقر لها في منطقة سوبا في الخرطوم، مستعملاً كافة أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة.
وأعلنت السيطرة على القصر الجمهوري
، وبيت الضيافة، ومطارات الخرطوم ومروي والأبيض، فضلا عن السيطرة على عدة مواقع في الولايات.
وتصاعدت الخلافات بعد تحركات لقوات الدعم السريع داخل العاصمة الخرطوم
، وولايات عدّة، قال الجيش إنها تمت دون موافقته، محذراً من "مواجهة محتملة" مع الدعم السريع، فيما اعتبره مراقبون إشارة علنية إلى "خلافات طويلة الأمد تعرقل جهود عودة الحكم المدني".