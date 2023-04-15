https://sputnikarabic.ae/20230415/وزير-الخارجية-السوري-يصل-إلى-الجزائر-فيديو-1075949282.html
وزير الخارجية السوري يصل إلى الجزائر... فيديو
وزير الخارجية السوري يصل إلى الجزائر... فيديو
وصل وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى الجزائر في زيارة رسمية يجري خلالها مباحثات مع القيادة الجزائرية بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. 15.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-15T12:42+0000
2023-04-15T12:42+0000
2023-04-15T12:42+0000
العالم العربي
الجزائر
أخبار سوريا اليوم
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وقال المقداد في مؤتمر صحفي لدى وصوله إلى الجزائر: "تربطنا بالجزائر علاقات قوية والقيادة الجزائرية كانت كالعادة تقف إلى جانب سوريا والمشاورات مع الجزائر لم تنقطع يوما ونحن بحاجة إلى تعزيز وتطوير العلاقات مع الجزائر".وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين بدأ بزيارة رسمية إلى العاصمة الجزائرية الجزائر يجري خلالها مباحثات مع القيادة الجزائرية بهدف تعزيز العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين وسبل تطويرها، إضافة إلى بحث آخر المستجدات والتطورات على الساحتين العربية والدولية وتنسيق المواقف بين البلدين.وأشارت الوكالة إلى أنه كان في استقبال الوزير لدى وصوله إلى مطار هواري بو مدين الدولي وزير الشؤون الخارجية والجاليات الوطنية في الخارج أحمد عطاف وسفير سوريا في الجزائر نمير الغانم والعاملون في السفارة السورية في الجزائر وعدد من مسؤولي وزارة الخارجية الجزائرية.ويرافق الوزير المقداد السفير رياض عباس مدير إدارة الشؤون العربية وجمال نجيب مدير مكتب الوزير وإحسان الرمان من مكتب الوزير، بحسب وكالة "سانا".
https://sputnikarabic.ae/20230412/اجتماع-دول-الخليج-وزيارة-المقداد-للسعودية-هل-اقترب-موعد-عودة-سوريا-للجامعة-العربية-1075834798.html
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العالم العربي, الجزائر, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, الجزائر, أخبار سوريا اليوم
وزير الخارجية السوري يصل إلى الجزائر... فيديو
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وصل وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى الجزائر في زيارة رسمية يجري خلالها مباحثات مع القيادة الجزائرية بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وقال المقداد في مؤتمر صحفي لدى وصوله إلى الجزائر: "تربطنا بالجزائر علاقات قوية والقيادة الجزائرية كانت كالعادة تقف إلى جانب سوريا والمشاورات مع الجزائر لم تنقطع يوما ونحن بحاجة إلى تعزيز وتطوير العلاقات مع الجزائر".
وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين بدأ بزيارة رسمية إلى العاصمة الجزائرية الجزائر يجري خلالها مباحثات مع القيادة الجزائرية بهدف تعزيز العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين وسبل تطويرها، إضافة إلى بحث آخر المستجدات والتطورات على الساحتين العربية والدولية وتنسيق المواقف بين البلدين.
وأشارت الوكالة إلى أنه كان في استقبال الوزير لدى وصوله إلى مطار هواري بو مدين الدولي وزير الشؤون الخارجية والجاليات الوطنية في الخارج أحمد عطاف وسفير سوريا في الجزائر نمير الغانم والعاملون في السفارة السورية في الجزائر وعدد من مسؤولي وزارة الخارجية الجزائرية.
ويرافق الوزير المقداد السفير رياض عباس مدير إدارة الشؤون العربية وجمال نجيب مدير مكتب الوزير وإحسان الرمان من مكتب الوزير، بحسب وكالة "سانا".