https://sputnikarabic.ae/20230415/ولي-العهد-السعودي-يبحث-مع-رئيس-مجلس-النواب-العراقي-في-جدة-العلاقات-بين-البلدين-1075941304.html
ولي العهد السعودي يبحث مع رئيس مجلس النواب العراقي في جدة العلاقات بين البلدين
ولي العهد السعودي يبحث مع رئيس مجلس النواب العراقي في جدة العلاقات بين البلدين
استقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم السبت، رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، في جدة. 15.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-15T09:51+0000
2023-04-15T09:51+0000
2023-04-15T09:51+0000
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وأشار بيان صادر عن المكتب الإعلامي للحلبوسي، أن اللقاء "استعرض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وآفاق التعاون المشترك والسبل الكفيلة بتطويره وتعزيزه في مختلف المجالات".وفي الشهر الماضي، تلقى رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اتصالا هاتفيا من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بحثا فيه مواصلة التعاون المتبادل في مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية والاستثمارية.وبحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، "جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها، ومناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع".وأضاف البيان أنه تم "التأكيد على مواصلة التعاون المتبادل، في مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية والاستثمارية، ضمن إطار مجلس التنسيق العراقي السعودي، بما يسهم في الارتقاء بمستوى العلاقات، وتحقيق مصالح شعبي البلدين وتطلعاتهما في المزيد من الاستقرار والتنمية".
https://sputnikarabic.ae/20230401/العراق-مكتب-الحلبوسي-يوضح-حقيقة-وجود-خلاف-شخصي-مع-السوداني-1075418959.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, العراق, العالم, العالم العربي, الأخبار, ولي العهد محمد بن سلمان
السعودية, العراق, العالم, العالم العربي, الأخبار, ولي العهد محمد بن سلمان
ولي العهد السعودي يبحث مع رئيس مجلس النواب العراقي في جدة العلاقات بين البلدين
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استقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم السبت، رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، في جدة.
وأشار بيان صادر عن المكتب الإعلامي للحلبوسي، أن اللقاء "استعرض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وآفاق التعاون المشترك والسبل الكفيلة بتطويره وتعزيزه في مختلف المجالات".
وفي الشهر الماضي، تلقى رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اتصالا هاتفيا من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بحثا فيه مواصلة التعاون المتبادل في مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية والاستثمارية.
وبحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، "جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها، ومناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك"، وفقا لوكالة
الأنباء العراقية "واع".
وأضاف البيان أنه تم "التأكيد على مواصلة التعاون المتبادل، في مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية
والاستثمارية، ضمن إطار مجلس التنسيق العراقي السعودي، بما يسهم في الارتقاء بمستوى العلاقات، وتحقيق مصالح شعبي البلدين وتطلعاتهما في المزيد من الاستقرار والتنمية".