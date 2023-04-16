https://sputnikarabic.ae/20230416/أبرز-القوى-الفاعلة-في-السودان-1075987152.html
أبرز القوى الفاعلة في السودان
أبرز القوى الفاعلة في السودان
سلّط اندلاع القتال في السودان، بين الجيش وقوات الدعم السريع، الضوء على أبرز القوى السياسية الفاعلة في هذا البلد العربي. 16.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-16T17:18+0000
2023-04-16T17:18+0000
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أبرز القوى الفاعلة في السودان
17:18 GMT 16.04.2023 (تم التحديث: 17:22 GMT 16.04.2023) تابعنا عبر
سلّط اندلاع القتال في السودان، بين الجيش وقوات الدعم السريع، الضوء على أبرز القوى السياسية الفاعلة في هذا البلد العربي.