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https://sputnikarabic.ae/20230416/أبرز-القوى-الفاعلة-في-السودان-1075987152.html
أبرز القوى الفاعلة في السودان
أبرز القوى الفاعلة في السودان
سلّط اندلاع القتال في السودان، بين الجيش وقوات الدعم السريع، الضوء على أبرز القوى السياسية الفاعلة في هذا البلد العربي. 16.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-16T17:18+0000
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

أبرز القوى الفاعلة في السودان

17:18 GMT 16.04.2023 (تم التحديث: 17:22 GMT 16.04.2023)
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سلّط اندلاع القتال في السودان، بين الجيش وقوات الدعم السريع، الضوء على أبرز القوى السياسية الفاعلة في هذا البلد العربي.
أبرز القوى الفاعلة في السودان - سبوتنيك عربي
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Вид на разрушенные здания на площади Свободы в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:17 GMT
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