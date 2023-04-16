https://sputnikarabic.ae/20230416/أفلام-عيد-الفطر-2023-محمد-رمضان-يواجه-هيفاء-وهبي-وأول-فيلم-عربي-3d-1075974593.html

أفلام عيد الفطر 2023... محمد رمضان يواجه هيفاء وهبي وأول فيلم عربي "3D"

أفلام عيد الفطر 2023... محمد رمضان يواجه هيفاء وهبي وأول فيلم عربي "3D"

بدأت ملامح خارطة أفلام عيد الفطر لعام 2023 في الظهور، مع اقتراب نهاية شهر رمضان، والذي ‏يشهد "توليفة" متنوعة تضم "الأكشن" والرعب والفانتازيا والكوميدي، مع... 16.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-16T10:21+0000

2023-04-16T10:21+0000

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"هارلي": محمد رمضانبعد أن حقق مسلسله التلفزيوني "جعفر العمدة" نجاحا ملموسا في رمضان 2023، واستطاع أن يصبح مثار اهتمام العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، يستكمل الفنان المصري، محمد رمضان، ذلك النجاح في أحدث أفلامه السينمائية "هارلي"، الذي ينافس به في سباق أفلام عيد الفطر 2023.ويشارك رمضان بطولة الفيلم الفنانة المصرية، مي عمر، في ثاني تعاون فني لها معه بعد مسلسله الشهير "الأسطورة" في عام 2016، كما يشارك في البطولة الفنان، محمود حميدة، وهو من إخراج محمد سمير، ويظهر من مضمون إعلانه الترويجي أنه يدور في قالب "أكشن" كعادة أفلام محمد رمضان، منذ أولى بطولاته السينمائية "قلب الأسد"."رمسيس باريس": هيفاء وهبيتنافس الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، في موسم عيد الفطر 2023 السينمائي بفيلمها الجديد "رمسيس باريس"، الذي يعد رابع تجاربها السينمائية، بعد أفلام "دكان شحاتة" و"حلاوة روح" و"أشباح أوروبا" الذي طُرح العام الماضي، بعد أن واجه مشاكل في التوزيع السينمائي تسببت في تأخر عرضه على الشاشة الفضية.ويساعد هيفاء وهبي في مهمتها الكوميدية هذا العام، مصطفى خاطر وحمدي الميرغني من فرقة "مسرح مصر"، بالإضافة إلى محمد سلام ومحمد ثروث ومحمود حافظ، وهو من تأليف كريم حسن بشير، ومن إخراج أحمد خالد موسى."بعد الشر": علي ربيعلا يخلو موسم عيد الفطر السينمائي إلا وأن يشهد مشاركة من شركة "السبكي"، والتي تنافس هذه المرة بفيلم كوميدي آخر هو "بعد الشر"، من بطولة نجم فرقة "مسرح مصر"، علي ربيع.وتدور أحداث الفيلم حول شاب يهرب من زوجته، ليجد نفسه عالقا في علاقة عاطفية مع فتاة أخري، لكنه لا يستطيع الزواج منها بسبب تعويذة سحرية.يشارك في بطولة الفيلم، أوس أوس، ورنا رئيس، وبيومي فؤاد، وعمرو عبد الجليل، وهو من تأليف أحمد جمال، ومن إخراج أحمد عبد الولهاب."ابن الحاج أحمد": شيكوفيلم كوميدي آخر ينافس في موسم عيد الفطر 2023، هو "ابن الحاج أحمد"، من بطولة الممثل المصري، شيكو، صاحب أفلام سمير وشهير وبهير" و"الحرب العالمية الثالثة" و"حملة فريزر" و"قلب أمه".كتب سيناريو وحوار الفيلم كل من أحمد محيي ومحمد محمدي، وهو من إخراج معتز التوني، وتشارك في بطولته، رحمة أحمد فرج، التي استطاعت أن تلفت الأنظار إليها منذ العام الماضي، بفضل تجسيدها لدور "مربوحة" في الجزء السادس من المسلسل الكوميدي "الكبير أوي"، إلى جانب سيد رجب بطل المسلسل الناجح "أبو العروسة"، وعايدة رياض، وصبرى فواز."يوم 13": أول فيلم عربي "3D"لسينما الرعب نصيب في موسم أفلام عيد الفطر 2023، وهو فيلم"يوم 13" الذي يحسب له أنه أول فيلم عربي مصور بالكامل بتقنية "البعد الثالث" (3D)، بحسب ما أكده أحد أبطاله الفنان، أحمد داوود، عند بدء تصويره في ديسمبر/ كانون الأول 2019.ويشارك في بطولة فيلم "يوم 13" الفنانة المصرية، دينا الشربيني، وشريف منير، وأروى جودة، إلى جانب محمد شاهين، ونسرين أمين."مغامرات كوكو": بيومي فؤاد وشيرين رضايشهد موسم أفلام عيد الفطر لعام 2023 طرح أول بطولة سينمائية مطلقة للفنان المصري، بيومي فؤاد، هو "مغامرات كوكو"، الذي هو ثالث فيلم كوميدي معروض في المنافسة بعد فيلمي "ابن الحاج أحمد" و"بعد الشر".ويشارك بيومي فؤاد البطولة كل من شرين رضا، وخالد الصاوي، وأوس أوس، وإيهاب فهمي، ونانسي صلاح.ويناقش الفيلم قضية الرفق بالحيوان، وهو ما قد دفع شيرين رضا للموافقة على المشاركة في بطولته، نظرا لكونها من أنصار المدافعين عن حقوق الحيوان."ساعة إجابة": غادة عادلتدور أحداث الفيلم في إطار من الفانتازيا والخيال، هو طفل تنقلب حياته رأسا على عقب، بعد أن تمنى في إحدى الليالي الرعدية أن يحصل على أب وأم مختلفين، بعد أن نشب شجار بينه وبين والديه الحقيقيين، لرفضهما اصطحابه إلى السينما. الفيلم من بطولة الطفل، سليم مصطفى، وغادة عادل وشريف سلامة وأيتن عامر ونجلار بدر، وهو من تأليف ورشة "ورق عنبط التي تضم أحمد شيكو، ومحمد خضير، وشيرين علاء، ومصطفى خضر، ورحاب نبيل، ومن إخراج مصطفى أبو سيف.

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رمضان, محمد رمضان, منوعات, الأخبار