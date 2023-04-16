https://sputnikarabic.ae/20230416/أمريكا-تتجه-نحو-الفشل-3-أزمات-داخلية-تمزق-الولايات-المتحدة-1075977149.html

أمريكا تتجه نحو الفشل… 3 أزمات داخلية تمزق الولايات المتحدة

أمريكا تتجه نحو الفشل… 3 أزمات داخلية تمزق الولايات المتحدة

حذر الكاتب الأمريكي جورج فريدمان من أن مشاكل أخلاقية ودينية وثقافية تمزق الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن الأزمة التي تواجهها واشنطن تتفاقم مع مرور الوقت. 16.04.2023, سبوتنيك عربي

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جاء ذلك في مقال نشره قبل أيام، في موقع "جيوبوليتيك فيوتشرز" الأمريكي، تحدث فيه عن اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية وقوتها العسكرية وقدراتها التقنية، التي مكنتها من لعب دور محوري عالميا.ولفت الكاتب إلى أنه تنبأ في السابق بمواجهة الولايات المتحدة الأمريكية لأزمة اجتماعية تتبعها أزمة اقتصادية هائلة تتطور إلى أزمة سياسية، مشيرا إلى أنه يتنبأ بحدوث تغييرات في نظام الحكم الفيدرالي قبل نهاية العقد الحالي بسبب تلك الأزمات.وأوضح جورج فريدمان أن المشاكل الاجتماعية التي تواجهها الولايات المتحدة تتزايد بصورة واضحة، مشيرا إلى أن المشاكل الأخلاقية والدينية والثقافية لا تزال تمزق النظام الأمريكي.وتابع: "الأوضاع الاقتصادية تتفاقم وسط تزايد الانقسام بين المؤسسات الفيدرالية"، مضيفا: "آخر انتخابات رئاسية قبل نهاية العقد الحالي ستكون نقطة تحول محوري".وأشار الكاتب الأمريكي إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تغيرات اجتماعية ومؤسساتية بصورة متزامنة بسبب الأوضاع المتشابكة التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية.ولفت فريدمان إلى أن النظام السياسي الحالي لا يستطيع التعامل مع هذه الأزمات، مشيرا إلى أنه ربما يكون من المستحيل شرح كل التفاصيل الخاصة بفشل النظام السياسي في البلاد أو إيجاد نظام جديد.وتابع: "رغم أن كل رئيس جديد يحاول ملء نفوس الناس بالأمل، إلا أن الشيء الوحيد الذي يمكن قوله في الوقت الحالي هو أن الولايات المتحدة الأمريكية تسير نحو الفشل".

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