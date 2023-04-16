https://sputnikarabic.ae/20230416/أنصار-الله-اليمنية-تكشف-عن-ترتيبات-لجولة-جديدة-من-المفاوضات-للإفراج-عن-1400-أسير-1075977764.html

"أنصار الله" اليمنية تكشف عن ترتيبات لجولة جديدة من المفاوضات للإفراج عن 1400 أسير

"أنصار الله" اليمنية تكشف عن ترتيبات لجولة جديدة من المفاوضات للإفراج عن 1400 أسير

كشفت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأحد، عن ترتيبات لعقد جولة جديدة من المفاوضات مع الحكومة المعترف بها دوليًا، في أيار/مايو المقبل، لمناقشة الإفراج عن... 16.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-16T12:31+0000

2023-04-16T12:31+0000

2023-04-16T12:31+0000

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القاهرة – سبوتنيك. وقال رئيس لجنة الأسرى في "أنصار الله"، عبد القادر المرتضى، في مؤتمر صحفي في مطار صنعاء الدولي، بمناسبة استكمال تنفيذ المرحلة الثالثة من اتفاق سويسرا لتبادل الأسرى بوصول 105 أسرى للجماعة: "سيتم عقد صفقة مقبلة بـ 700 أسير مقابل 700 من الطرف الآخر [في إشارة إلى الحكومة اليمنية]".وأضاف: "نحن سعداء بإتمام هذه الصفقة وقد شملت عشرات المختطفين الذين اختطفهم العدوان [يقصد التحالف العربي بقيادة السعودية] من الطرقات".وذكر أنه "كان من ضمن المفرج عنهم اليوم المختطفة الأسيرة سميرة مارش"، مضيفاً: "أطلقنا 4 من خلية إجرامية تتبع السعودية كان قد حكم عليهم بالإعدام مقابل إخراج سميرة مارش".وأكد المرتضى أنه "ما زال هناك العديد من الأوراق للضغط على المرتزقة [في إشارة إلى الحكومة اليمنية المدعومة من التحالف] لإخراج بقية الأسرى".يأتي ذلك غداة إعلان مسؤول الأسرى في جماعة "أنصار الله"، وجود أسرى آخرين لدى الجماعة من الجيش السعودي والقوات السودانية العاملة ضمن قوات التحالف العربي، مؤكدا أن ملف الأسرى مع السعودية لا يزال قائماً، والأمم المتحدة بصدد تحديد مكان جولة التفاوض المقبلة.واستكملت لجنة الصليب الأحمر، اليوم، إنجاز الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله"، خلال جولة مفاوضات سويسرا والذي شمل 887 أسيرا.وتضمن الاتفاق إفراج التحالف العربي بقيادة السعودية والحكومة اليمنية عن 706 من أسرى "أنصار الله" مقابل إفراج الجماعة عن 181 من أسرى الجيش اليمني وقوات التحالف العربي.وفي 20 آذار/مارس الماضي، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، اتفاق الحكومة اليمنية و"أنصار الله" خلال اجتماع اللجنة الإشرافية السابع لتنفيذ اتفاق تبادل المحتجزين الذي استضافته سويسرا، على خطة تنفيذية للإفراج عن 887 محتجزًا، والتزامهما بتبادل زيارات مشتركة إلى مرافق الاحتجاز لكل منهم، وتمكين الوصول إلى جميع المحتجزين خلال الزيارات.ويعد اتفاق سويسرا، ثاني أكبر صفقة أشرفت الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر على تنفيذها منذ اندلاع الصراع في اليمن، إذ نفذت اللجنة في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2020، صفقة بين الجانبين تضم 1056 أسيرًا ومعتقلاً بينهم 15 سعوديا و4 سودانيين من قوات التحالف العربي.وتبادلت الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله، في كانون الأول/ديسمبر 2018، ضمن جولة مفاوضات السلام في ستوكهولم، قوائم بنحو 15 ألف أسير لدى الطرفين، ضمن آلية لتفعيل اتفاق تبادل الأسرى.وتسيطر جماعة أنصار الله، منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات في وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 في المئة من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية. حسب الأمم المتحدة.

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