https://sputnikarabic.ae/20230416/إكراما-للآخرين-رجل-يرمي-مئات-الدولارات-من-السيارة-فيديو-1075978863.html
"إكراما للآخرين"... رجل يرمي مئات الدولارات من السيارة... فيديو
"إكراما للآخرين"... رجل يرمي مئات الدولارات من السيارة... فيديو
في خطوة غريبة، ألقى رجل أكواما من النقود من نافذة سيارته على أحد الطرق السريعة في ولاية أوريغون الأمريكية، لتستفيد منها المارة. 16.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-16T12:49+0000
2023-04-16T12:49+0000
2023-04-16T12:49+0000
نادي الفيديو
اختلاس أموال
سيارة أوبر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103522/69/1035226939_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3d156118f2c366737b965eec620ddd2b.jpg
وأظهرت لقطات إخبارية أن بعض الأموال كانت من فئة 100 دولار، مما يشير إلى وجود إجمالي كبير، فيما أشار تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى أن المدعو كولين ديفيس مكارثي ألقى 200 ألف دولار.وأخبرت عائلة مكارثي، شرطة الولاية أنه استنزف حساباتهم المصرفية المشتركة لتمويل عرض الكرم الذي أقدم عليه، وتركهم مفلسين.وقال مكارثي البالغ من العمر 38 عاما، إنه ألقى الأموال من سيارته لأنه أراد "أن يكرم الآخرين بهدايا من المال".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103522/69/1035226939_318:0:3049:2048_1920x0_80_0_0_b4f90ff791f1cbc1f52b9dbb755c0adc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, اختلاس أموال, سيارة أوبر
نادي الفيديو, اختلاس أموال, سيارة أوبر
"إكراما للآخرين"... رجل يرمي مئات الدولارات من السيارة... فيديو
تابعنا عبر
في خطوة غريبة، ألقى رجل أكواما من النقود من نافذة سيارته على أحد الطرق السريعة في ولاية أوريغون الأمريكية، لتستفيد منها المارة.
وأظهرت لقطات إخبارية أن بعض الأموال كانت من فئة 100 دولار، مما يشير إلى وجود إجمالي كبير، فيما أشار تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى أن المدعو كولين ديفيس مكارثي ألقى 200 ألف دولار.
وأخبرت
عائلة مكارثي، شرطة الولاية أنه استنزف حساباتهم المصرفية المشتركة لتمويل عرض الكرم الذي أقدم عليه، وتركهم مفلسين.
وقال مكارثي البالغ من العمر 38 عاما، إنه ألقى الأموال من سيارته لأنه أراد "أن يكرم الآخرين بهدايا من المال".