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https://sputnikarabic.ae/20230416/إكراما-للآخرين-رجل-يرمي-مئات-الدولارات-من-السيارة-فيديو-1075978863.html
"إكراما للآخرين"... رجل يرمي مئات الدولارات من السيارة... فيديو
"إكراما للآخرين"... رجل يرمي مئات الدولارات من السيارة... فيديو
في خطوة غريبة، ألقى رجل أكواما من النقود من نافذة سيارته على أحد الطرق السريعة في ولاية أوريغون الأمريكية، لتستفيد منها المارة. 16.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-16T12:49+0000
2023-04-16T12:49+0000
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اختلاس أموال
سيارة أوبر
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وأظهرت لقطات إخبارية أن بعض الأموال كانت من فئة 100 دولار، مما يشير إلى وجود إجمالي كبير، فيما أشار تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى أن المدعو كولين ديفيس مكارثي ألقى 200 ألف دولار.وأخبرت عائلة مكارثي، شرطة الولاية أنه استنزف حساباتهم المصرفية المشتركة لتمويل عرض الكرم الذي أقدم عليه، وتركهم مفلسين.وقال مكارثي البالغ من العمر 38 عاما، إنه ألقى الأموال من سيارته لأنه أراد "أن يكرم الآخرين بهدايا من المال".
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نادي الفيديو, اختلاس أموال, سيارة أوبر
نادي الفيديو, اختلاس أموال, سيارة أوبر

"إكراما للآخرين"... رجل يرمي مئات الدولارات من السيارة... فيديو

12:49 GMT 16.04.2023
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في خطوة غريبة، ألقى رجل أكواما من النقود من نافذة سيارته على أحد الطرق السريعة في ولاية أوريغون الأمريكية، لتستفيد منها المارة.
وأظهرت لقطات إخبارية أن بعض الأموال كانت من فئة 100 دولار، مما يشير إلى وجود إجمالي كبير، فيما أشار تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى أن المدعو كولين ديفيس مكارثي ألقى 200 ألف دولار.
وأخبرت عائلة مكارثي، شرطة الولاية أنه استنزف حساباتهم المصرفية المشتركة لتمويل عرض الكرم الذي أقدم عليه، وتركهم مفلسين.
وقال مكارثي البالغ من العمر 38 عاما، إنه ألقى الأموال من سيارته لأنه أراد "أن يكرم الآخرين بهدايا من المال".
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Вид на разрушенные здания на площади Свободы в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:17 GMT
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