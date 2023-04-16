https://sputnikarabic.ae/20230416/إيران-استئناف-الرحلات-الجوية-بين-مشهد-وجدة-في-أقرب-فرصة-ممكنة-1075974067.html
إيران: استئناف الرحلات الجوية بين مشهد وجدة في "أقرب فرصة ممكنة"
إيران: استئناف الرحلات الجوية بين مشهد وجدة في "أقرب فرصة ممكنة"
قال مسؤول في وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، إنه سيتم استئناف الرحلات الجوية بين مشهد وجدة في "أقرب فرصة ممكنة". 16.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-16T10:11+0000
2023-04-16T10:11+0000
2023-04-16T10:11+0000
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ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية، عن رئيس مكتب وزارة الخارجية في محافظة خراسان محمد بهشتي، قوله إن "زيارة الوفد السعودي لفنادق مشهد مستمرة اليوم".ورجح المسؤول أنه "سيتم عرض الملخص النهائي في الاجتماع المشترك غدا الاثنين".وأكد بهشتي أن استئناف الرحلات الجوية من مشهد إلى السعودية ليس له علاقة بالاجتماع المشترك مع الوفد السعودي، ولكنه يعتمد على مناقشة الأمر بين مسؤولي قطاع الطيران في البلدين.وأعلنت الخارجية السعودية، في وقت سابق من أبريل/نيسان الجاري، وصول وفد فني سعودي إلى طهران لمناقشة آليات إعادة فتح ممثليات المملكة في إيران.وأعلنت السعودية وإيران، الشهر الماضي، التوصل لاتفاق بشأن استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح سفارتي وممثليات البلدين خلال شهرين كحد أقصى، في خطوة لاقت ترحيبًا عربيًا ودوليًا واسعا.
https://sputnikarabic.ae/20230412/مجلس-الوزراء-السعودي-يؤكد-أهمية-تنفيذ-الاتفاق-مع-إيران-1075813094.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم, العالم العربي, الأخبار
السعودية, أخبار السعودية اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم, العالم العربي, الأخبار
إيران: استئناف الرحلات الجوية بين مشهد وجدة في "أقرب فرصة ممكنة"
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قال مسؤول في وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، إنه سيتم استئناف الرحلات الجوية بين مشهد وجدة في "أقرب فرصة ممكنة".
ونقلت
وكالة الأنباء الإيرانية، عن رئيس مكتب وزارة الخارجية في محافظة خراسان محمد بهشتي، قوله إن "زيارة الوفد السعودي لفنادق مشهد مستمرة اليوم".
ورجح المسؤول أنه "سيتم عرض الملخص النهائي في الاجتماع المشترك غدا الاثنين".
وأكد بهشتي أن استئناف الرحلات الجوية من مشهد إلى السعودية
ليس له علاقة بالاجتماع المشترك مع الوفد السعودي، ولكنه يعتمد على مناقشة الأمر بين مسؤولي قطاع الطيران في البلدين.
وأعلنت الخارجية السعودية، في وقت سابق من أبريل/نيسان الجاري، وصول وفد فني سعودي إلى طهران لمناقشة آليات إعادة فتح ممثليات المملكة في إيران.
وأعلنت السعودية وإيران
، الشهر الماضي، التوصل لاتفاق بشأن استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح سفارتي وممثليات البلدين خلال شهرين كحد أقصى، في خطوة لاقت ترحيبًا عربيًا ودوليًا واسعا.