https://sputnikarabic.ae/20230416/إيران-السجن-13-عاما-للمتهم-الرئيسي-في-إسقاط-الطائرة-الأوكرانية--1075991489.html
إيران... السجن 13 عاما للمتهم الرئيسي في إسقاط الطائرة الأوكرانية
إيران... السجن 13 عاما للمتهم الرئيسي في إسقاط الطائرة الأوكرانية
قضت المحكمة العسكرية العامة في إيران، بالسجن 13 عاما على المتهم الرئيسي في قضية إسقاط الطائرة الأوكرانية، وهو الحادث الذي وقع يوم 8 يناير/ كانون الثاني 2020،... 16.04.2023, سبوتنيك عربي
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طهران - سبوتنيك. وذكرت وكالة "إرنا" الرسمية، اليوم الأحد، أن "المحكمة العسكرية العامة في إيران قضت بالسجن 13 عامًا على المتهم الرئيسي في قضية إسقاط الطائرة الأوكرانية".يذكر أن طائرة تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية من طراز "بوينغ 800-737"، كانت في رحلة دولية متجهة إلى كييف، تحطمت بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار طهران، في وقت مبكر من صباح يوم 8 يناير 2020، ما أودى بحياة 176 شخصا من جنسيات مختلفة، بينها الأوكرانية والكندية والبريطانية والسويدية.وأعلن مسؤولون عسكريون إيرانيون، آنذاك، أن طائرة الركاب الأوكرانية أسقطت عن طريق خطأ بشري، مشيرين إلى أن الطائرة حلقت قرب منشأة عسكرية إيرانية، واعتبرت عن طريق الخطأ "هدفا معاديا"، في الوقت الذي كان فيه التوتر محتدما بين واشنطن وطهران في أعقاب مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، الجنرال قاسم سليماني.بالمقابل، أصدرت دول أوكرانيا والسويد والمملكة المتحدة وكندا بيانا دعت فيه طهران "للوفاء بمسؤوليتها القانونية الدولية لتقديم تعويضات كاملة لمجموعة البلدان"، محذرة من تدويل القضية.وقضت محكمة كندية بأن إيران ارتكبت "عملا إرهابيا" بإسقاطها لطائرة بوينغ الأوكرانية عند إقلاعها من طهران في يناير 2020، ما يمهد لطلب تعويضات لأسر الضحايا.
https://sputnikarabic.ae/20201021/سفير-إيراني-يكشف-تفاصيل-المفاوضات-حول-حادث-الطائرة-المنكوبة-1046909634.html
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العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, أخبار أوكرانيا, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, أخبار أوكرانيا, الأخبار
إيران... السجن 13 عاما للمتهم الرئيسي في إسقاط الطائرة الأوكرانية
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قضت المحكمة العسكرية العامة في إيران، بالسجن 13 عاما على المتهم الرئيسي في قضية إسقاط الطائرة الأوكرانية، وهو الحادث الذي وقع يوم 8 يناير/ كانون الثاني 2020، وقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصا.
طهران - سبوتنيك. وذكرت وكالة "إرنا" الرسمية، اليوم الأحد، أن "المحكمة العسكرية العامة
في إيران قضت بالسجن 13 عامًا على المتهم الرئيسي في قضية إسقاط الطائرة الأوكرانية".
يذكر أن طائرة تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية من طراز "بوينغ 800-737"، كانت في رحلة دولية متجهة إلى كييف، تحطمت بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار طهران، في وقت مبكر من صباح يوم 8 يناير 2020، ما أودى بحياة 176 شخصا من جنسيات مختلفة، بينها الأوكرانية والكندية والبريطانية والسويدية.
21 أكتوبر 2020, 07:11 GMT
وأعلن مسؤولون عسكريون إيرانيون، آنذاك، أن طائرة الركاب الأوكرانية
أسقطت عن طريق خطأ بشري، مشيرين إلى أن الطائرة حلقت قرب منشأة عسكرية إيرانية، واعتبرت عن طريق الخطأ "هدفا معاديا"، في الوقت الذي كان فيه التوتر محتدما بين واشنطن وطهران في أعقاب مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، الجنرال قاسم سليماني.
بالمقابل، أصدرت دول أوكرانيا والسويد والمملكة المتحدة وكندا بيانا دعت فيه طهران "للوفاء بمسؤوليتها القانونية الدولية لتقديم تعويضات كاملة لمجموعة البلدان"، محذرة من تدويل القضية.
وقضت محكمة كندية بأن إيران ارتكبت "عملا إرهابيا" بإسقاطها لطائرة بوينغ الأوكرانية عند إقلاعها من طهران في يناير 2020، ما يمهد لطلب تعويضات لأسر الضحايا.