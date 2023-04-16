https://sputnikarabic.ae/20230416/إيطاليا-تنقل-مدافع-ذاتية-الحركة-إلى-أوكرانيا-عبر-السكك-الحديدية-فيديو-1075978972.html
إيطاليا تنقل مدافع ذاتية الحركة إلى أوكرانيا عبر السكك الحديدية... فيديو
إيطاليا تنقل مدافع ذاتية الحركة إلى أوكرانيا عبر السكك الحديدية... فيديو
كشفت صحيفة إيطالية، صباح اليوم الأحد، أن إيطاليا سلمت نحو 20 مدفعا ذاتي الحركة من طراز M109L لأوكرانيا. 16.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-16T12:51+0000
2023-04-16T12:51+0000
2023-04-16T12:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وذكرت صحيفة "لا ريبوبليكا" أن قطارا ينقل المدافع الذاتية الحركة إلى أوكرانيا عبر محطة مدينة أوديني شمالي البلاد.وقام ركاب المحطة بتصوير مقطع فيديو يظهر مدافع هاوتزر متعقبة تمر بالمحطة على أرصفة السكك الحديدية.تزود دول الناتو النازيين الجدد الأوكرانيين بقذائف قديمة ظهرت منذ أكثر من نصف قرن. وفقًا لقناة "تلغرام" التابعة للمدونة العسكرية bmpd، فإن مدافع الهاوتزر البولندية الذاتية الدفع عيار 155 ملم من طراز Krab والتي تشغلها تشكيلات نظام كييف تستخدم ذخيرة M107 عيار 155 ملم مصنوعة في الولايات المتحدة، مستلمة من إيطاليا.
https://sputnikarabic.ae/20230108/الولايات-المتحدة-تضغط-على-إيطاليا-لتزويد-أوكرانيا-بأنظمة-الدفاع-الجوي--سامب-تي-1072041818.html
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سبوتنيك عربي
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العالم
إيطاليا تنقل مدافع ذاتية الحركة إلى أوكرانيا عبر السكك الحديدية... فيديو
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كشفت صحيفة إيطالية، صباح اليوم الأحد، أن إيطاليا سلمت نحو 20 مدفعا ذاتي الحركة من طراز M109L لأوكرانيا.
وذكرت صحيفة "لا ريبوبليكا" أن قطارا ينقل المدافع الذاتية الحركة إلى أوكرانيا عبر محطة مدينة أوديني شمالي البلاد.
وقام ركاب المحطة بتصوير مقطع فيديو يظهر مدافع هاوتزر متعقبة تمر بالمحطة على أرصفة السكك الحديدية.
تزود دول الناتو النازيين الجدد الأوكرانيين بقذائف قديمة ظهرت منذ أكثر من نصف قرن. وفقًا لقناة "تلغرام" التابعة للمدونة العسكرية bmpd، فإن مدافع الهاوتزر البولندية الذاتية الدفع عيار 155 ملم من طراز Krab والتي تشغلها تشكيلات نظام كييف تستخدم ذخيرة M107 عيار 155 ملم مصنوعة في الولايات المتحدة، مستلمة من إيطاليا.