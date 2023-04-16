https://sputnikarabic.ae/20230416/اتفاق-أمريكي-إماراتي-سعودي-على-ضرورة-إنهاء-القتال-في-السودان-فورا-من-دون-شروط-مسبقة-1075968941.html

اتفاق أمريكي إماراتي سعودي على ضرورة إنهاء القتال في السودان فورا من دون شروط مسبقة

اتفاق أمريكي إماراتي سعودي على ضرورة إنهاء القتال في السودان فورا من دون شروط مسبقة

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، إنتوني بلينكن، السبت، في أعقاب مكالمة هاتفية مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان والإماراتي عبد الله بن زيد آل نهيان، إن الدول الثلاثة... 16.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-16T05:59+0000

2023-04-16T05:59+0000

2023-04-16T05:59+0000

العالم العربي

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وجاء في بيان صادر عن الوزراء الثلاثة نشرته وزارة الخارجية الأمريكية: "اتفقنا على أنه يجب على الطرفين وقف الأعمال القتالية بسرعة ودون أي شروط مسبقة. وندعو الجنرال عبد الفتاح البرهان والجنرال محمد دقلو بإلحاح إلى اتخاذ إجراءات نشيطة بهدف تخفيف حدة التوتر وضمان أمن جميع السكان المدنيين".وأضاف البيان أن عودة الطرفين إلى إجراء المفاوضات تعد مخرجا وحيدا من الوضع القائم. كما أشار إلى أن السلطات الأمريكية لا تزال على اتصال مع سفارتها في الخرطوم وتتحمل كل المسؤولية عن سلامة موظفيها.وفي صباح يوم السبت 15 أبريل/نيسان، أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في السودان عن اندلاع اشتباكات بين قوات الرد السريع والجيش النظامي في العاصمة السودانية الخرطوم. ثم انتقلت المعارك إلى مناطق سودانية أخرى.

https://sputnikarabic.ae/20230415/وزراء-خارجية-السعودية-والإمارات-وأمريكا-يبحثون-في-مكالمة-هاتفية-الوضع-في-السودان-1075960847.html

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