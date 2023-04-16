https://sputnikarabic.ae/20230416/استمرار-القتال-في-السودان-ودعوات-لوقف-إطلاق-النار-وأعداد-القتلى-تتزايد-1075981319.html

استمرار القتال في السودان ودعوات لوقف إطلاق النار وأعداد القتلى تتزايد

استمرار القتال في السودان ودعوات لوقف إطلاق النار وأعداد القتلى تتزايد

يستمر القتال بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من البلاد لليوم الثاني. 16.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-16T14:12+0000

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16-4 Sputnik World استمرار القتال في السودان ودعوات لوقف إطلاق النار وأعداد القتلى تتزايد

وأعلن الجيش السوداني، السيطرة على قواعد ومقرات قوات الدعم السريع في 7 مدن في البلاد.، هي: بورتسودان، وكسلا، والقضارف، والدمازين، وكوستي، وكادوقلي، ومعسكر كرري شمالي أم درمان.واندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني يوم أمس السبت، في العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى من البلاد، بعد خلاف كبير حول انضمام الدعم السريع تحت لواء الجيش.وقال الكاتب الصحفي وعضو شبكة الصحفيين السودانيين، عبد الواحد إبراهيم، إن الصراع من المنظور السياسي بين الطرفين البرهان وحميدتي، يتعلق بمركز القوى الذي يستند عليه كل منهما.وأشار إبراهيم إلى أنه بعد الثورة ودخول المكون المدني الثوري في المشهد السياسي وتأييد هذا المكون للبرهان، خاصة بعد توقيع الاتفاق الإطاري، أحس البرهان أن حميدتي عبء على المشهد، مستندا إلى الدعم الثوري المنشق عن الحرية والتغيير المعروف باسم الكتلة الديمقراطية، الذي يطالب بدمج الدعم السريع في الجيش، مضيفا أن حميدتي بدأ يستقوي في المقابل بمكون ثوري آخر وهو قوى الحرية والتغيير.دعوات إقليمية ودولية لوقف القتال في السودان... ومباحثات بين الأعضاء في الجامعة العربية ومجلس الأمندعت وزارة الخارجية الروسية، جميع الأطراف في السودان إلى اتخاذ الخطوات الضرورية لوقف الأحداث المقلقة في البلاد، مطالبةً بإظهار الإرادة السياسية ووقف إطلاق النار، مشددة على ضرورة حل كل الخلافات عبر المفاوضات بين الأطراف المتنازعة.وعبرت السفارة الروسية لدى السودان عن قلقها من تصاعد العنف في البلاد، داعية طرفي النزاع إلى وقف سريع لإطلاق النار وإجراء مفاوضات من أجل استقرار الأوضاع.من جهته، أجرى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، محادثات مع قادة أطراف النزاع السوداني، قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وقائد قوة الدعم السريع محمد حميدتي، وحثهما على ضرورة وقف العنف والعودة للحوار وعرض المساعدة في استعادة الأمن وإنهاء النزاع.وأكد المتخصص في الشؤون الأفريقية اللواء محمد عبد الواحد، على أن المجتمع الدولي قادر على حشد الجهود لرأب الصدع في السودان، مشيرا إلى أن النتائج ستكون كارثية الفترة المقبلة، في حال عدم توقف القتال.واستبعد عبد الواحد أن يكون هناك أي وساطة في هذا التوقيت أو وقف لإطلاق النار، نظرًا لتعقد المشهد وتفاقم الأزمة الداخلية وارتباطها بعناصر أخرى في الخارج، حيث تعزز أكثر من تلك الأزمة.وأشار إلى أن "الجامعة العربية ستدين هذه الأحداث، ومما لاشك فيه أنها تمثل وسيلة ضغط على الأطراف التي خرجت عن القانون وأصبح هناك صراع مسلح، كما يمكن للدول التي تقدم المساعدة لأطراف الأزمة، بأن تتوقف عن دعم هذه الأطراف والوقوف جانبها، وهذا في حد ذاته يمثل وسيلة من وسائل الضغط."زيارات مكوكية في المنطقة العربية لوزير الخارجية السوري... الجزائر وتونس آخر المحطاتيزور وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، الجزائر في ظل رحلات يقوم بها إلى دول عربية مختلفة، بعد الحراك السياسي الأخير بشأن سوريا وتوقعات بعودتها للجامعة العربية بداية من القمة العربية في السعودية.ويتطلع الجانبان السوري والجزائري إلى تعزيز العلاقات الثنائية وبحث المستجدات والتطورات على الساحتين العربية والدولية وتنسيق المواقف بين البلدين.في السياق نفسه، أعلنت وزارة الخارجية التونسية أن وزير الخارجية السوري سوف يصل يوم الاثنين لزيارة تونس، في إطار الحرص على إعادة العلاقات الثنائية إلى مسارها الطبيعي بين البلدين.وقال عضو مجلس الشعب السوري، فيصل عزوز، إن ما حصل بعد الزلزال الأخير كان هناك شعور بأن العرب لن يتخلوا عن سوريا مرورا بالاجتماع البرلماني في بغداد، وليس انتهاء بالزيارات التي تتابعت على سوريا بعد ذلك، كان لابد من تفاعل دمشق مع كل هذه المعطيات للتقدم خطوة إلى الأمام على صعيد العودة للمحيط العربي.وأشار إلى أن ما حدث لم يكن استغلالا لقرب انعقاد القمة العربية في الرياض وما يقال عن مسألة عودة دمشق لمقعدها في الجامعة، لافتا إلى أن ذلك أمر آخر، والرئيس بشار الأسد أشار من موسكو إلى أن سوريا لم تبادر إلى مسألة العودة ولا ترفضها أيضا في الوقت نفسه.إسرائيل تمنع آلاف المصلين المسحيين من الوصول إلى كنيسة القيامة في القدس للاحتقال بسبت النورمنعت الشرطة الإسرائيلية، يوم أمس السبت، آلاف المسيحيين من الوصول إلى كنيسة القيامة وسط مدينة القدس، للاحتفال بـ"سبت النور" المسيحي.وتمكنت أعداد قليلة من المصلين المسيحيين من الوصول إلى كنيسة القيامة، فيما منعت الشرطة آلافا آخرين من الدخول، حيث نصبت حواجز على الطرق المؤدية للكنيسة، داخل البلدة القديمة في القدس، واعتدت على الفلسطينيين الذين حاولوا الوصول لإقامة شعائرهم.في المقابل، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اعتداء القوات الإسرائيلية، على المسيحيين المحتفلين بسبت النور، ومنع دخول العشرات منهم إلى كنيسة القيامة.وقال الخبير في الشؤون الإسرائيلية، ناجي شكري الظاظا، إن الاحتلال الإسرائيلي يهدف لتهويد مدينة القدس ومعالمها سواء كانت المسيحية أو الإسلامية، معتبرا أنه سلوك عدواني غير مبرر من إسرائيل.وأوضح أن الفلسطينيين جاءو لأداء عباداتهم في المدينة المقدسة، ولكن الاحتلال الإسرائيلي يريد أن يتيح كل الفرص وكل الأوقات لليهود لتأدية صلواتهم وطقوسهم التلمودية، ويحجر على المسيحيين والمسلمين حقهم في أداء عباداتهم، مشيرا إلى أنه سلوك إسرائيلي عدواني من المفترض والواجب إدانته، والضغط على إسرائيل للتراجع عن مثل هذه الإجراءات التي تتم بقرارات حكومية إسرائيلية وليست سلوكًا فرديًا.اجتماعات وزراء مجموعة السبع في اليابان وتأثيرها في عالم متغير ومآلات استمرارها مع صعود مجموعات اقتصادية واعدةيجتمع وزراء الطاقة والمناخ والبيئة في مجموعة السبع، في اليابان، لبحث التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، لكنهم لم يحددوا أي مواعيد نهائية جديدة للتخلي عن مصادر الطاقة المسببة للتلوث مثل الفحم.واكتفى وزراء الدول السبع بالتأكيد على أن هذا الهدف يندرج في إطار جهودهم لتحقيق الحياد الكربوني في الطاقة بحلول 2050 على أبعد حد.ويبحث أعضاء المجموعة أيضا الأزمة في أوكرانيا والموقف المشترك تجاه الصين، وطموحات إيران النووية.وتواجه المجموعة التي تضم الدول الصناعية الرئيسية في العالم، ضغوطا لإثبات وحدة صفها وتعزيز تحركها بعد التقرير الأخير الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في آذار/ مارس.وقال الخبير الاقتصادي، زياد ناصر الدين، إن مجموعة السبع قطب اقتصادي كان يشكل خمسين في المئة من اقتصاد العالم، لافتا إلى أن مقدرة هذه المجموعة الآن على تسيير دفة الاقتصاد العالمي أصبحت تحتاج إلى مراجعة لأن المناخ بدأ يتغير، فهناك قطب اقتصادي في الشرق بدأ يتشكل من الصين وشنغهاي وروسيا، شكل ما يسمى صراعا بين الدولار واليوان.وأضاف أن التكنولوجيا المطلوبة في الطاقة المتجددة تحد كبير لدول السبع، وهناك مشكلة تقابل هذه الدول في مسألة التحكم الذي كانت تمارسه الولايات المتحدة من خلال العقوبات.وذكر أن العالم منقسم الآن إلى قطبين، ولم يعد القطب الواحد متحكما في مواجهة التجمع الاقتصادي الذي بدأ يحتل مساحة أوسع، مشيرا إلى أن مجموعة السبع لا تزال قوية، لكن ليس بالصورة ذاتها.

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