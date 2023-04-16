https://sputnikarabic.ae/20230416/الأرجنتين-تسجل-أكثر-من-40-ألف-إصابة-بحمى-الضنك-منذ-بداية-2023-1075982125.html
الأرجنتين تسجل أكثر من 40 ألف إصابة بحمى الضنك منذ بداية 2023
الأرجنتين تسجل أكثر من 40 ألف إصابة بحمى الضنك منذ بداية 2023
أعلنت وزارة الصحة الأرجنتينية، اليوم الأحد، عن تسجيل أكثر من 40 ألف حالة إصابة بحمى الضنك في البلاد، منذ الأول من شهر يناير/ كانون الثاني الماضي. 16.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-16T14:14+0000
2023-04-16T14:14+0000
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بوينس أيرس - سبوتنيك. وقالت الوزارة، في بيان، إن "وزارة الصحة تبلغكم أنه حتى الأسبوع الوبائي 14 لعام 2023، تم تسجيل 41257 حالة إصابة بحمى الضنك في البلاد، منها 37914 حالة حدثت داخل الأرجنتين".وقدّر البنك الدولي عدد سكان الأرجنتين بنحو 45.8 مليون نسمة، في عام 2023.يشار إلى أن حمى الضنك هي عدوى فيروسية، تنتقل عن طريق لدغات البعوض.ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإنه لا يوجد علاج محدد للحمى، ويوصى باستخدام اللقاح ضدها فقط للأشخاص الذين لديهم تاريخ من الإصابة بعدوى حمى الضنك.وهناك أربعة أنماط مصلية للفيروس، ما يعني أنه يمكن للمرء أن يصاب بأربعة أنواع مختلفة من حمى الضنك.
https://sputnikarabic.ae/20200117/البعوض-المعدل-وراثيا-سيكافح-حمى-الضنك--1044096820.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, علوم, منظمة الصحة العالمية
العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, علوم, منظمة الصحة العالمية
الأرجنتين تسجل أكثر من 40 ألف إصابة بحمى الضنك منذ بداية 2023
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أعلنت وزارة الصحة الأرجنتينية، اليوم الأحد، عن تسجيل أكثر من 40 ألف حالة إصابة بحمى الضنك في البلاد، منذ الأول من شهر يناير/ كانون الثاني الماضي.
بوينس أيرس - سبوتنيك. وقالت الوزارة، في بيان، إن "وزارة الصحة تبلغكم أنه حتى الأسبوع الوبائي 14 لعام 2023، تم تسجيل 41257 حالة إصابة بحمى الضنك في البلاد، منها 37914 حالة حدثت داخل الأرجنتين".
وقدّر البنك الدولي عدد سكان الأرجنتين
بنحو 45.8 مليون نسمة، في عام 2023.
يشار إلى أن حمى الضنك
هي عدوى فيروسية، تنتقل عن طريق لدغات البعوض.
ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإنه لا يوجد علاج محدد للحمى، ويوصى باستخدام اللقاح ضدها فقط للأشخاص الذين لديهم تاريخ من الإصابة بعدوى حمى الضنك.
وهناك أربعة أنماط مصلية للفيروس، ما يعني أنه يمكن للمرء أن يصاب بأربعة أنواع مختلفة من حمى الضنك.